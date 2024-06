"Pagamos la cuota del gimnasio a nuestros trabajadores": la inversión de una empresa que apuesta por la salud laboral

Si te dijeran que dentro del desempeño de tus funciones en el trabajo está la posibilidad de entrenar, ¿lo harías? ¿Cobrar por ponerte en forma? La inversión en salud laboral engloba numerosos beneficios tanto para el empleador como para el trabajador, incluidos aquellos que jamás han hecho deporte. Sin embargo, aún es una asignatura pendiente en nuestro país, ya que España lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa y los datos son preocupantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los años 2020 y 2030 se producirán casi 500 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles que podrían prevenirse con una mayor práctica de deporte. Estas ausencias repercuten negativamente y de modo directo en los trabajadores que se ven afectados, pero también en las empresas y en el conjunto de la sociedad.

De hecho, el porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por incapacidad temporal se ha duplicado en la última década en España: del 2% en 2013 al 4,1% en 2023, según se refleja en el 'Estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España', elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Trabajadores de la empresa RK Informatika en el box de Crossfit Gernika. / Cedida

Salud laboral: ¿moda o costumbre?

Las empresas buscan resultados. Para ello, a mayor apuesta por la calidad y por el bienestar de los trabajadores, mayor será la motivación por el trabajo bien hecho y, por ende, se conseguirá un mayor rendimiento.

El cuidado que ofrecen las empresas a sus empleados es precisamente ese valor añadido. ¿Y cómo conseguir que los trabajadores asistan a la oficina con ganas y contentos? Apostando por optimizar y amenizar el clima laboral.

Una buena relación con los colegas y con los líderes de equipo mejora la productividad y hace que el teletrabajo pase a un segundo plano. “Voy con ganas a la oficina”, explica Elena Daniela Constantin, gerente del departamento de formación del propio programa de gestión de la consultora RK Informatika. Una empresa, cuyo CEO, John Pollock, nacido en Australia, ha querido implementar una cultura muy común en su país de origen. Consiste en invertir en el bienestar físico y psicológico de sus trabajadores, a través de técnicas de construcción de equipos (team building, en inglés), que les ayuden “en la mejora de su estado de ánimo en el trabajo”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La compañía vasca paga la cuota para que los trabajadores puedan ir a entrenar cuando quieran y de forma voluntaria. A 200 metros se encuentra el 'box' de Crossfit Gernika, un gimnasio donde el sistema de entrenamiento está basado en ejercicios funcionales, y allí es el único momento de la jornada donde distintos departamentos de la empresa pueden relacionarse y pasar tiempo juntos, ya que en otros momentos les resulta más complicado al estar en diversos proyectos de trabajo. "Pasan tiempo juntos y al mismo tiempo se ponen en forma", sostiene Jon Causo, entrenador y coordinador del centro deportivo. No sólo fortalecen su musculatura, sino que también es un buen momento para desestresarse y hacer equipo.

Esta iniciativa empezó hace un año y en todos estos meses han notado un cambio importante. “El ambiente en la oficina ha mejorado muchísimo”, avanza el CEO confiado en que este gasto que le supone a su empresa es “muy pequeño” en comparación con los beneficios obtenidos. Actualmente, el 90% de la plantilla, unos treintra trabajadores, cuenta con turno partido por lo que aprovechan esa hora de la comida con un extra de tiempo libre para ir a entrenar. “Ampliamos el horario de comida, les regalamos unos 20 minutos de trabajo para que puedan organizarse sin agobios”, añade el director ejecutivo de la compañía de desarrolladores de software de gestión.

“Es muy inspirador porque ves la evolución de cuando llegan, la mayoría son perfiles informáticos que están todo el día sentados ante un ordenador, y eres partícipe del cambio en su forma física, ya que van ganando confianza. Recuerdo que al principio llegaron muy tímidos e inseguros y ahora son otras personas muy distintas”, añade Causo al mismo tiempo que reflexiona sobre la existencia de un menor absentismo laboral. “No es un gasto, es una inversión porque ofreces salud y a cambio te dan una mayor rentabilidad”.

Trabajadores de la compañía RK Informátika. / Cedida

Y tanto que no sólo la empleada Elena Daniela ha mejorado su hábito laboral, sino que otros trabajadores como Damin Abdelhadi, director comercial, se han sumado a esta iniciativa a pesar de haber tenido una situación física y salud complicada debido a un colapso pulmonar del que tuvo que ser operado de urgencia. Tras semanas de recuperación y de reposo, de forma progresiva, fue reanudando su actividad. "Mi trabajo no tiene mucha fuerza física y cuando me incorporé lo hice poco a poco, mentalmente necesitaba una desconexión y el crossfit me ayudó", confiesa en conversación con este medio. Por tanto, para recuperar su sonrisa porque para él, en cualquier ámbito, relacionarse de un modo sonriente es la clave, decidió animarse poco a poco a las clases con sus compañeros en las que se le adaptaba cada entrenamiento hasta conseguir un buen ritmo e ir una media de cuatro días a la semana. "Siempre tengo ganas de venir a trabajar y de contagiarme de la alegría de mis compañeros", reconoce.