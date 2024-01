Isasaweis: "No poder hacer nada ante una injusticia y no poder ayudar de ninguna forma me quitan mi tranquilidad"

¿Quién no quiere ser feliz? ¿Y quién realmente hace por estarlo? Son preguntas que, a veces, tienen una respuesta fácil. En cambio, otras, es la gran asignatura pendiente. Descubrir qué quieres en tu vida, qué quieres cuidar y a qué darle importancia para no perder esa tranquilidad son puntos clave para conseguir una armonía mental este nuevo año. Y estamos de suerte porque todo depende de nosotros.

Para ello, debemos buscar una técnica propia que funcione. Nuestro oubaitori, ese método japonés que promete cuidar nuestra salud mental.

Tanto ese crecimiento interno como esa serenidad que uno va ganando con la edad hace que uno se sienta cada vez más feliz. A los problemas, remedios. "Si tiene solución para qué preocuparse", ha explicado Isabel Llano, más conocida como Isasaweis, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA (Grupo Prensa Ibérica) en una conversación sobre sus ejercicios de autoconocimiento que están orientados al cuidado y bienestar durante los últimos años en los que ha pasado momentos delicados en lo personal. Especialmente en su adolescencia: "Una vida de drama pero con la edad me lo he cogido por bandera".

"Para combatirlo, empecé a salir a correr y me ayudó mucho", ha enunciado entre otros planes de su lista como, por ejemplo, tomarse un café con una amiga para ponerse al día y contarse todos sus problemas: "Vuelvo a casa feliz y sin estrés".

Propósitos de año nuevo

Si entre tu voluntad de progreso este 2024 está el hecho de cambiar. Isasaweis tiene la fórmula que expone en su último libro 'Come de todo (alimentación), entrena conmigo (deporte) y cambia tu vida (actitud)' (Ed. Planeta). Tras el éxito anterior de 'Come genial y no hagas dieta nunca más', vuelve con nuevas recetas, más trucos de estilo de vida y un plan de rutinas deportivas para mantenerte en forma.

"Va dirigido a todo el mundo, aunque la gran mayoría de mis seguidores sean mujeres en torno a los cuarenta años", ha profundizado. Una macedonia de frutas formado de alimentación sana, ejercicio físico adaptable a nuestra vida y una tercera parte de autocuidado.

El arcoíris de la felicidad: haz un giro de 180 grados

La actitud con la que afrontemos las adversidades y las complicaciones del día a día es lo que hará que tengamos éxito. La autora se levanta a las seis menos cuarto de la mañana para estudiar inglés, hacer deporte, trabajar y cuidar de sus hijos, entre otras labores de su lista de quehaceres.

En este momento de su vida se siente muy feliz y lo único que le preocupa es sentirse incapaz de actuar ante las injusticias. "Lo único que puede perturbar mi felicidad este tiempo es la impotencia por las cosas de las que no puedo hacer nada", ha confesado la ingeniera técnica informática que, hace más de una década, comenzó a dar consejos prácticos en internet sobre belleza, cocina y estilo de vida.

Es lo único que le perturba su bienestar, ya que ante cualquier dificultad la autora intenta buscar la solución en su proceso de plenitud. "No poder hacer nada ante una injusticia y no poder ayudar de ninguna forma me quitan mi tranquilidad".

Para ella la fórmula de la felicidad es el arcoíris formado por las siete áreas para obtener una vida plena. Por tanto, su último libro es un viaje para conocer sus herramientas y sus trucos en formato de una guía práctica. "Ábrelo en cualquier momento. Llévalo en el coche, en la mesita de noche, en la cocina, en la entrada de casa, donde quieras. Pero busca tu rutina deportiva, elige una nueva receta o lee una frase que te inspire ese día".

La ventana a la gastronomía: las sopas, sus favoritas

El libro de Isasaweis empieza con recetas ricas, variadas y saludables con un toque muy personal: desde sopas y cremas, verduras, ensaladas, legumbres, pastas y arroces, huevos y tortillas, carnes y aves hasta pescados y mariscos. "Todas las recetas son nuevas y mi favorita es la sopa de brócoli con queso ahumado". Y es que resulta que la sopa es un plato recurrente en su casa, desde bien pequeña comía las famosas sopas de ajo, y especialmente en invierno, "se cena prácticamente el 80% de las veces y puede ser un plato único".

La inspiración culinaria de Isasaweis está prácticamente en su familia: "mis abuelas, mi madre y mi prima". E incluso, le despierta el interés la cocina internacional cada vez que viaja. Culturas diferentes y formas de hacer, mezclas de alimentos, formas de cocinar y especias. El objetivo para Isasaweis es que podamos comer de todo o, como ella misma dice, a no privarnos de nada porque en su propuesta gastronómica “no hay nada prohibido”.

Vive en el hoy: entrena conmigo

"Yo era antideporte". De pequeña por diversión patinaba o jugaba al baloncesto con las amigas, pero cuando empezó a hacer deporte de forma continuada era por adelgazar ese kilito extra, confiesa, hasta que le cambió el chip y lo que era una obligación se convirtió en plena diversión. Tras una cena de antiguos alumnos se animó a salir a correr gracias al entusiasmo de su entorno por la carrera San Silvestre. "Empecé a correr yo sola y luego me apunté al gimnasio", después fue trotando de clase en clase hasta que se topó con la que realmente disfruta: las cañeras. "Quería que las rutinas de entrenamiento fueran serias y por eso solicité a los entrenadores de mi centro deportivo una rutina de brazos, una de cuerpo completo y otra exprés de 15 minutos", ha señalado. Con la ayuda de Ronan, su entrenador del gimnasio, que no personal, ha hecho un plan con contenido audiovisual para que los lectores puedan hacer los mismos ejercicios.

Isabel Llano @isasaweis / David Castro

Diario de logros y confesiones: el broche de oro

Con 597.000 suscriptores en Youtube y 433.000 seguidores en Instagram se siente un "bicho raro en las redes sociales", ya que en sus inicios en 2009 se respiraba "otro espíritu". Hace 15 años el concepto de influencer profesional no existía y tampoco se conocía el alcance y la trascendencia a la que se pudiera llegar. Se vivía una filosofía de compartir contenido hasta que se fue "cambiando" hasta un desarrollo profesional. "No incluiría a todos los influencers bajo el mismo paraguas porque que hay de todo: humoristas, cantantes, actores, artistas del maquillaje... y mi perfil es más prescriptor, de comunicación", ha enfatizado.

"No tengo ningún referente en redes sociales porque tengo un estilo muy único y propio, en realidad mucha gente lo tiene". En lo personal le inspira toda persona que sea digna de admirar por algo. Por ejemplo, que sean buenos en su trabajo, tengan dotes comunicativas, ayuden al resto o aquellas personas que busquen hacer continuamente cosas e innovan.

Actualmente no necesita más en su vida. "Con lo que tengo ya soy feliz" y todo lo que venga será bienvenido siempre y cuando le compense y no le suponga un "esfuerzo personal". Con 13 libros publicados y con un proyecto de novela pausado, que quién sabe si en un futuro la tendremos en nuestras manos está abierta a nuevos retos siempre y cuando no le altere su bienestar actual. "Requiere una dedicación y una continuidad que yo ahora mismo no tengo", confiesa, al igual que su interés por la televisión que valora como "muy divertida" y quizá en un futuro pueda mezclar ese medio en el que tanto ha disfrutado con la gastronomía y veamos a Isabel en MasterChef.