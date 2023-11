No, el amor no lo puede todo: desmontar los mitos del amor romántico mejorará tu relación de pareja

Cuando una relación de pareja comienza, se sienten "mariposas en el estómago". Pero no son mariposas en el estómago: es ansiedad, estrés y miedo. Todo eso que describen las canciones, la literatura y tu mejor amiga, no es realmente amor. Es una reacción fisiológica que se produce en el cuerpo en la etapa de enamoramiento: "Es un momento de incertidumbre a cascoporro que nos pone ante un abismo y a nivel fisiológico se traduce en ansiedad pura y dura". Con estas palabras tan claras explica una de las confusiones más frecuentes en torno a las relaciones de parejaMamen Jiménez (Lucena, Córdoba, 1981), psicóloga especializada en terapia individual y de pareja y sexóloga, que acaba de publicar Contigo. Cómo tener una relación sana... sin mitos y con mimitos (Lunwerg editores).

Un 75,5% de la población adulta en España dice mantener una relación afectiva y sexual con una persona con la que comparte un proyecto común. Es el dato recogido en la Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas pospandemia cuyos resultados publicaba el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado mes de marzo. Un 62%, por otra parte, declara vivir en pareja (con o sin hijos). La pareja monógama sigue siendo la generalidad en España y los mitos del amor romántico también la sigue gobernando. "El amor verdadero lo puede todo". Lo cree la mayoría de los españoles. Casi un 70% de los encuestados por el CIS opina que sí, que "el verdadero amor lo puede todo".

Jiménez dedica su libro a desmentirlos porque sostiene, sobre todo para las mujeres, que impiden justamente que las relaciones de pareja se desarrollen de una forma sana. "El amor es una construcción social. Los mitos del amor romántico son tan malos como el veneno", explica. Ni el amor lo puede todo, ni implica pensar y pasar todo el tiempo con la pareja, ni las relaciones fluyen solas. "La carga del amor romántico, que con el amor es suficiente y no hay que hacer ningún esfuerzo o que tiene que haber deseo sexual todo el rato y si no hay deseo ya no amor es demasiado fuerte. El amor es otra cosa", dice Jiménez.

Eva Gutiérrez, psicóloga sanitaria especializada en terapia de pareja, coincide. Su libro Si es tóxico no es amor. Detecta las relaciones tóxicas y aprende a encontrar la salida al amor de verdad (publicado recientemente por Ediciones B) ofrece claves tanto para detectar y terminar relaciones tóxicas como para aprender a construir relaciones sanas y seguras.

"La poesía está en la responsabilidad"

El primer error, coinciden ambas, es confundir enamoramiento con amor. "Esa incertidumbre y vulnerabilidad de la etapa del enamoramiento lo vivimos en positivo, pero en realidad estamos en alerta", indica Jiménez. "El amor tranquilo, que es la siguiente gran etapa, es riquísimo, porque hay intimidad de verdad, conocimiento real, y la vulnerabilidad es entrega, apertura y, por lo tanto, compañía y cuidados", explica. ¿Y dónde queda la poesía, entonces? "La magia, la poesía es precisamente la responsabilidad", contesta esta psicóloga. "Entender que el amor es una decisión que se toma todos los días y tiene que ver con los cuidados más que con el romanticismo".

"El amor de verdad es el que construyen día a día dos personas imperfectas. ¡Y menos mal!", añade Gutiérrez. "No hay dos relaciones iguales porque no hay dos personas iguales. No podemos construir dos vínculos iguales, cada relación es cada relación, no hay fórmulas mágicas que funcionen siempre".

No hay fórmulas mágicas ni dos relaciones iguales, y en España, el prototipo de relación de pareja comienza a cambiar. Un 90% de la población, de acuerdo a la encuesta del CIS, se declara heterosexual. Sin embargo, tan sólo el 49% declara haberse casado. Las dos profesionales advierten de que hay muchos tipos de relaciones: de pareja, heterosexuales, homosexuales, que incluyen varias personas (triejas o poliamor), relaciones abiertas... "Es vital entender que cada persona puede tener diferentes tipos de relación, y dentro de cada relación incluso etapas concretas", explica Jiménez. Lo importante, incide, es que todo lo que ocurra en la pareja sea consensuado. "El modelo monógamo es el que se considera por defecto, digamos que es el que viene con precinto, instalado de fábrica en nuestra mente, y en él, las cosas se dan por sentadas, y ahí es donde está el error. En otro tipo de relaciones, las bases están más habladas y consensuadas desde el inicio y esto puede facilitar las cosas".

Comunicación, negociación, cambio

Los elementos clave que se deben trabajar día a día pasan por tener una comunicación fluida, saber expresar necesidades y poner límites, saber negociar y discutir, y estar abierto al cambio.

¿Todos podemos entonces tener comportamientos tóxicos? "Por supuesto", contesta Gutiérrez, que define tóxico como dañino para la otra persona. "Todos somos humanos y nos equivocamos. Equivocarse, además, forma parte del aprendizaje". Lo importante, explica, es ser capaces de poner esa equivocación encima de la mesa y darle la vuelta para no volver a repetirlo.

En 'Contigo', Mamen Jiménez aborda cómo discutir y aprender a manejar los tiempos de las discusiones de pareja como una de las claves para que la relación salga reforzada tras un desencuentro / CEDIDA

Jiménez coincide en esto, y explica en su libro que escudarse en un "es que yo soy así" no sólo es dañino, sino que es mentira, porque nadie es igual todo el tiempo. Es importante aceptar que se pueden cambiar comportamientos y trabajar para mejorar la relación. Pero teniendo presente, indica Jiménez, que la capacidad de cambio no es ilimitada: "Nos adaptamos porque somos seres interdependientes, pero si necesitamos que nuestra pareja cambie estructuralmente, es decir, que se convierta en otra persona, lo mejor que podemos hacer es buscar otra pareja directamente".

¿Relaciones o personas tóxicas? Jiménez y Gutiérrez advierten sobre las etiquetas, pueden ser peligrosas. "Hay que tener cuidado con las etiquetas, porque no se pueden cambiar. Si un comportamiento es tóxico puede evitarse o trabajar para cambiarlo, pero si decimos que una persona es tóxica, damos a entender que no puede cambiar", explica Gutiérrez.

¿Para toda la vida? Otro mito a desmontar

Según la estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística, la duración media de los matrimonios en España es de 16,5 años y la edad en la que ocurren de media está entre los 40 y los 49 años. Sin embargo, Gutiérrez insiste en que la duración no es baremo para valorar una relación. "Lo importante es que la relación, cualquier vínculo que construyamos con otra persona, sea sano, que nos generen bienestar, independientemente del tiempo que duren".

Una frase que casi se ha convertido en un lugar común entre las personas de mayor edad es "es que la gente ahora no aguanta nada". Jiménez se revuelve en su silla al escucharla: "Una relación no debe tratar de aguantarse, sino de quererse. Podríamos preguntarnos por qué el éxito de una relación se mide en la duración en el tiempo o si debería medirse a partir de que haya sido satisfactoria, enriquecedora, respetuosa, bonita y con cuidado".

La importancia del contexto

Y no, el amor no todo lo puede porque las relaciones no se desarrollan de manera aislada. "Nos cuesta identificar una relación tóxica", explica Gutiérrez, "porque comienzan pareciendo relaciones sanas y se van volviendo dañinas de una forma muy sutil", muy a menudo, influidas por el entorno en el que se viven. Jiménez añade: "No somos seres que están flotando en la nada, el contexto modula, predispone o incluso dispone".

No siempre las relaciones se rompen por decisiones personales. A veces, el contexto las destruye. El IV Observatorio de la Asociación Española de Abogados de Familia, publicado en febrero de 2022, recoge que la principal causa de los divorcios en España está en "el desgaste, el alejamiento y la falta de comunicación que lleva el estrés provocado por la crianza y el trabajo".

¿Cómo saber que una relación ha terminado?

Más allá de lo que dure, lo que sí ocurre a menudo es alargar una relación en el tiempo que debería haber terminado antes. ¿Por qué cuesta tanto romper? "Una relación de pareja no solamente depende del amor, cuando se rompe no solamente se pierde a la pareja, sino la vida tal como la tenías construida hasta ese momento", explica Gutiérrez. "Pierdes la proyección de futuro también, lo que tú pensabas que iba a ser tu vida, y reestructurarla es complicado".

Para Jiménez, para saber si es el momento de decir adiós, hay que valorar el esfuerzo que se hace por mantenerla en relación con la felicidad o bienestar que genera. "Los afectos no son un grifo que se abren y se cierran, puede ser difícil decidir si una relación se ha acabado ya o no", explica la autora de Contigo. "Tiene que haber esfuerzo, pero no se debe forzar. El esfuerzo tiene que ser sano".

¿Cómo admitir que se acabó porque no se cuidó lo suficiente? "Yo en consulta me encuentro mucho sentimiento de culpa", explica Gutiérrez. "Pero ante esto es mejor dejar de estirar el chicle hasta que no dé más de sí. Hay que preguntarse cómo queremos vivir la vida, si esa relación nos hace felices".