Guía para fortalecer las pestañas: trucos fáciles y dieta

Hay personas que, por genética, tienen unas pestañas muy cortas. Otras tienen poca cantidad y se les caen mucho. Hay quienes tienen la suerte de tener unas pestañas largas y espesas, pero muy rectas, por lo que prefieren rizarlas y curvarlas... Para conseguir unas pestañas largas y espesas no es suficiente con aplicar productos y olvidarnos. Se debe tener muy en cuenta su limpieza y cuidarlas a diario, tanto por fuera como por dentro. Y es que siempre se ha dicho que unas pestañas frondosas son la mejor forma de hacer destacar la mirada. Son la diferencia entre una mirada cansada y una deslumbrante. Sin olvidar, por su puesto, su función primordial: proteger los ojos, evitar que puedan dañarse por la entrada de alguna partícula externa y hacer las veces de toldo para filtrar el sol.

Hasta llegar a su crecimiento máximo (unos 10 mm), pueden pasar entre 4 y 8 semanas; una espera razonable teniendo en cuenta que solo en el párpado superior suele haber entre 150 y 300 (y menos de 80, en el inferior), observan los especialistas de L'Oréal. Su ciclo de vida consta de tres fases. La anágena, que dura entre 30 y 45 días y es cuando la pestaña crece dentro del folículo piloso; la catágena, entre dos y tres semanas, el tiempo en que el folículo se contrae y la pestaña deja de crecer, y la talógena, el periodo de reposo de hasta 100 días tras el cual la pestaña se cae de forma natural.

Ojo con cuántas caen

¿Cuándo deja de ser normal esta caída? Cuando se pierden más de cinco pestañas al día o se observan pequeñas calvas. Entonces, lo mejor es acudir a un especialista.

Existen sencillos trucos para mejorar el aspecto y fortaleza de las pestañas. Estos cinco son algunos de los más eficaces, según los expertos de Nutritienda.

Desmaquillarse con suavidad No es necesario frotar con fuerza los ojos para desmaquillarlos. Así solo lograremos arrancarnos alguna pestaña. Lo más importante es saber qué producto es el necesario para cada momento. Por ejemplo, las máscaras de pestañas a prueba de agua ('waterproof') deben desmaquillarse con un producto específico para ojos, normalmente con fórmula bifásica, que elimina el maquillaje sin tener que hacer ningún sobreesfuerzo. En cambio, una máscara normal se desmaquilla con facilidad con un agua micelar o un jabón limpiador aptos para ojos.

Remedios naturales Antes de aplicar cualquiera de estos trucos, es muy importante que la piel esté limpia y seca. Para ello, el paso del desmaquillado y la limpieza debe hacerse correctamente y con cuidado. De esta forma, las pestañas absorberán todos los nutrientes que necesitan. El aceite de ricino es uno de los mejores secretos. Es rico en vitamina E y ácidos grasos, por lo que ayuda a hidratar el cabello y a incrementar su densidad. Solo hay que aplicar unas gotas sobre un bastoncillo y pasarlo suavemente por la raíz de las pestañas, intentando que no entre en los ojos.

es uno de los mejores secretos. Es rico en vitamina E y ácidos grasos, por lo que ayuda a hidratar el cabello y a incrementar su densidad. Solo hay que aplicar unas gotas sobre un bastoncillo y pasarlo suavemente por la raíz de las pestañas, intentando que no entre en los ojos. El aceite de almendras , que ayuda a incentivar el crecimiento del pelo y lo fortalece. Unas pocas gotas en un gupillón limpio (cepillo redondo para pestañas) o en un bastoncillo antes de dormir marcarán la diferencia.

, que ayuda a incentivar el crecimiento del pelo y lo fortalece. Unas pocas gotas en un gupillón limpio (cepillo redondo para pestañas) o en un bastoncillo antes de dormir marcarán la diferencia. El aceite de oliva, que contiene vitamina C, biotina y ácidos grasos. Tras unas pocas semanas aplicándolo cada noche antes de dormir, las pestañas se verán más fuertes, sanas y largas.



Aplicar un sérum específico La manera más rápida y eficaz de fortalecer las pestañas y aumentar su espesor y cantidad. Estos productos incluyen una gran cantidad de nutrientes específicamente enfocados para este fin. Por lo general, solo es necesario aplicarlos una o dos veces al día y se notarán los efectos en un par de semanas. Suelen llevar un aplicador similar al de los delineadores líquidos, por lo que es muy fácil posar el producto justo en la raíz. También son útiles para las cejas.

Suplementos vitamínicos Si se nota que el cabello se cae más de la cuenta o que las pestañas no están tan voluminosas como siempre, puede ser interesante complementar la alimentación con un suplemento a base de vitaminas del grupo B como la biotina o la vitamina B6 y/o de minerales como el zinc, el selenio o el hierro. En el mercado se pueden encontrar una amplia gama de opciones de distintas marcas. No obstante, es muy importante visitar a un especialista para que evalúe la causa de la caída del cabello.

Cuidado con el rizador Es un aparato indispensable en la rutina de muchas personas, sobre todo quienes tienen las pestañas muy rectas. Sin embargo, puede favorecer que estas se rompan si son frágiles y finas. Por eso, en algunos casos, puede ser más conveniente limitar su uso o esperar a que se hayan fortalecido.

📌Es importante incluir en nuestra dieta estos nutrientes:

✅Zinc

Es uno de los minerales más importantes en la salud del cabello y necesario para frenar la caída. Algunos alimentos que lo contienen son las carnes rojas, el marisco o las almendras.

✅Biotina

También llamada vitamina H y vitamina B8, es otro de los nutrientes esenciales para el cabello y, en consecuencia, para las pestañas. Se puede encontrar en un gran número de alimentos: huevos, chocolate, almendras...

✅Vitamina C

Entre otras cosas, la vitamina C es un potente antioxidante que ayuda al organismo a combatir los daños del envejecimiento. Además, contribuye a la absorción de hierro, este mineral contribuye a la formación de hemoglobina, juega un papel muy importante ya que la anemia es una causa de caída del cabello. Igualmente, la vitamina C favorece la producción de colágeno, una proteína que se encuentra de manera natural en las pestañas que hace que estas sean gruesas y se mantengan fuertes. La vitamina C está presente en muchas frutas y verduras: kiwis, naranjas, pimientos, fresas, brócoli...

✅Vitamina E

Es un antioxidante que interviene en muchos procesos del organismo, mejora el flujo sanguíneo en los folículos pilosos y las raíces y mejora las puntas. Puede encontrarse en los aceites vegetales, las avellanas, las almendras, las espinacas, y los alimentos enriquecidos.