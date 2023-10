La 080 Barcelona Fashion se apunta a la moda de las experiencias inmersivas

Instalación LR3 Experience Louis Rubi, en la Barcelona 080 Fashion Week de 2022. / FERRAN NADEU

En plena eclosión de las exposiciones inmersivas en Barcelona (coinciden ahora en cartel la instalción/experiencia de Tutankamón, en el Ideal Centre d'Arts Digitals, y Space Discovery, sobre la carrera espacial entre EEUU y Rusia, en el espacio Inmersa, y a partir del 17 de noviembre se sumará en el Port Vell la colosal Harry Potter. La exposición), la cita más importante de la moda catalana, la 080 Barcelona Fashion, abrirá al público su 32ª edición con una "experiencia inmersiva" digital por primera vez.

Uno de los "principales escaparates de la creatividad en la industria textil al sur de Europa", como han definido a la plataforma sus organizadores, además de impulsor de valores como la sostenibilidad y la diversidad, este año tendrá como eje central la tecnología y el arte, la interrelación entre ambas y las sinergias con la industria de la moda.

La cita, como en pasadas ediciones, será en el recinto modernista de Sant Pau, del 24 al 27 de octubre, y reunirá las propuestas de un total de 24 diseñadores y firmas.

'Performance' de Andrei Warren

No han querido desvelar mucho más sobre la "experiencia inmersiva" los directores del evento. "Queremos que sea una sorpresa, para que vengáis a verlo", han expresado, aunque sí han avanzado que detrás de esta "'performance, que no tiene por qué ser un desfile'", han dicho, está detrás Andrei Warren, artista digital nacido en Serbia pero afincado en Barcelona y cuya obra gravita en torno a la tecnología y el arte, y "muy conocido en sus trabajos de moda". Autor de propuestas digitales y diseños 3D, animaciones, intalaciones audiovisuales y demás, ha trabajado para marcas de moda como Marine Serre, Zegna, Selfridges o Mugler, entre otras.

Este mismo universo también será el 'leitmotiv', el martes 24 de octubre, del primer "desfile" (o propuesta) del día, enmarcado en la que será ya la tercera edición de la 080 Reborn, el espacio que nació para dar impulso a las apuestas más sostenibles y que hacían mayor hincapié por la diversidad.

En rueda de prensa, la cara visible de la pasarela barcelonesa, Marta Coca, y la directora general del Consorci de Comerç, Artesania y Moda de Catalunya (CCAM), Agnès Russiñol, han explicado este miércoles que a los "valores" anteriores que la administración catalana quiere dar a esta plataforma, de la cual es impulsora, ahora se sumará el de la digitalización y la tecnología aplicadas al arte y la moda. "La moda como base y también como forma de entender nuevas formas de expresión", ha remarcado Coca.

Por supuesto el eje central de la 080 Barcelona Fashion Week seguirá siendo la creatividad de los diseñadores y firmas, así como el reconocimiento internacional de la plataforma y su relevancia fuera de España que, han asegurado los impulsores, "cada vez está adquiriendo más la 080".

Debutantes y consagrados

Carlota Barrera, Cherry Massia, Como la trucha al trucho, Lemachet y Syndical Chamber serán novedad en esta edición de octubre, en la que repiten la mayoría de nombres, desde Custo hasta Simorra, Guillermina Baeza o Scorpion, pasando por Eñaut, All that She loves o Lebor Gabala, entre otros.

Carlota Barrera, que había llevado sus trabajos a las pasarelas de Londres pero nunca antes en la 080, está especializada en moda masculina, aunque esta vez explorará el diseño "agénero".

Por su parte, Cherry Massia se caracteriza por reinterpretar los códigos de la alta costura a través de una estética 'underground'.

La firma de la pareja de diseñadores Amanda y Adonais, Como la trucha al trucho, especializada en moda contemporánea y en ropa de baño con un estilo colorista y vitalista, también se estrena en Barcelona tras triunfar en citas especializadas como Gran Canaria Moda Cálida.

En el centro, el director general de Comerç, Jordi Torrades; la directora del Consorci de Comerç, Artesania y Moda de Catalunya (CCAM), Agnès Russiñol, y la jefa del Àrea de Moda del CCAM y Project Manager de 080 Barcelona Fashion, Marta Coca, rodeados de varios diseñadores y representantes de marcas de la cita de moda barcelonesa, este miércoles en el hotel The Hoxton. / 080 BARCELONA FASHION

La diseñadora Lucía Sánchez está, por su parte, detrás de Lemachet, su propuesta para redefinir la moda masculina a través de la creatividad y la innovación en la sastrería tradicional.

Por último, también estará Syndical Chamber, la marca del modisto Sergio Castaño Peña, artista que impregna sus piezas de surrealismo y obsesionado con la alta costura.

Cabe destacar en el plantel, el regreso de Gala González, "la primera bloguera de moda en España", que está detrás de su exitosa firma Amlul. Y otros consagrados, como Dominnico.

Cásting diverso

Con el objetivo de ofrecer un amplio espectro de modelos, se ha apostado por un 'casting' diverso e inclusivo en el que todas las etnias, cuerpos e identidades de género tengan representación, para reflejar fielmente nuestra sociedad y los cambios que está experimentando.