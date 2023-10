Qué fue de…. Encarnita Polo, la pionera del flamenco pop engañada por su marido y las preferentes de Bankia

Encarnita Polo / ARCHIVO

En el caso de Encarnita Polo, podría decirse aquello de que la vocación nació de la cuna, porque la artista apenas levantaba un palmo del suelo cuando ya andaba animando todo tipo de fiestas infantiles, eventos familiares y festivales. Con doce años, se quedó huérfana de padre y convenció a su madre para viajar a Barcelona, donde daría comienzo su carrera artística. Mintiendo sobre su edad para poder actuar en público, consiguió trabajo cantando coplas en las fiestas mayores de muchos pueblos catalanes y actuando en los típicos cines de barrio de sesión continua y programa doble.

La sevillana coincidió en algunas salas de fiesta de la Ciudad Condal con estrellas de la época como Sacha Distel, Gilbert Bécaud, Josephine Baker o Charles Aznavour. Fue precisamente el gigante de la canción francesa la persona que un día la animó a dejar atrás su repertorio tradicional. "En vez de esas canciones andaluzas, a ti te convendría más cantar cosas más actuales, más modernas, tipo canción francesa o italiana", le dijo Aznavour. "Tienes condiciones para ello, sobre todo por tu cara, tu físico y tu tono de voz".

Su belleza física y su elegancia le permitieron hacer sus pinitos como modelo, desfilando con vestidos prêt-à-porter para el creador Pedro Rovira, y debutar como actriz, con un papel en la serie italiana Scaramouche y otro en la comedia de espionaje 07 con el 2 delante, donde hacía algunos números musicales. Aunque lo suyo era cantar sobre un escenario, y ya desde principios de los sesenta, grabó una serie de temas que tuvieron bastante cabida en los programas musicales más importantes y le permitieron actuar por distintos lugares del mundo.

Pionera del flamenco pop

Considerada la pionera del flamenco pop, fue Polo la artista que popularizó el uso de las cabelleras postizas en España. Aunque las lenguas anabolenas llegaran a insinuar que su gusto por las pelucas (llegó a tener catorce) estaba en realidad relacionado con algún tipo de problema capilar. "No soy calva", dejó claro en una ocasión. "Tengo un pelo estupendo. Durante el día tengo mi pelo, pero cuando me pongo de Encarnita Polo, igual que los payasos se ponen la nariz, yo me pongo la peluca. Y cuando me la pongo, ando de distinta forma y soy totalmente distinta".

Lo mejor para la cantante llegó en 1969, cuando, con la ayuda del compositor de origen argentino Adolfo Waltzman, grabó una versión pop de Pepa Bandera, que fue número uno. Al año siguiente haría lo mismo con una antigua copla de Concha Piquer, rebautizada como Paco, Paco, Paco, que la consagró como estrella. En esa época participó también en el concurso televisivo Pasaporte a Dublín, donde Karina resultó elegida para representar a España en Eurovisión (la sevillana comentó en sus memorias que todo pareció estar amañado desde el principio en aquella especie de precedente de Operación triunfo).

También en pleno boom, la cantante y actriz se casó en Madrid con Waltzman, con el que tuvo a su hija Raquel, a la que dedicaron una canción compuesta por el padre y cantada por la madre que la parió. "Él era muy buen músico, pero no era buen marido", afirmaría luego sobre su insatisfactoria relación. Tras la separación de la pareja en 1979, una orden judicial otorgó el piso en el que ambos vivían a la cantante. Sin embargo, Waltzman vendió la propiedad a un tercero, lo que derivó en años de pleitos y terminó llevando a su ex mujer a la ruina y el desahucio.

Encarnita Polo fue una de las afectadas por las preferentes de Bankia. / EFE (ARCHIVO)

Aquella traición desmoralizó por un tiempo a la artista, que además pasó a ejercer el papel de vieja gloria. Pero ni por esas se le quitaron las ganas de seguir cantando en galas y en programas de televisión. Fue en 1998 cuando publicó su último álbum hasta la fecha, Loca, con algunos temas originales del humorista Moncho Borrajo. "El disco estaba bien, pero tuve que vender una parcela en Las Lomas para hacer ese trabajo", contó al respecto. "Y al final no triunfó, y no lo hizo porque si no hay promoción, la gente no se entera".

Parodia del 'Single Ladies'

Su nombre volvió a estar en boca de todos en 2009, gracias a una parodia del videoclip de Single Ladies, donde Beyoncé aparece bailando al ritmo de Paco, Paco, Paco, que alguien subió a Youtube y se viralizó. "Me lo fue diciendo la gente y luego mi hija", apuntó la española. "Le pregunté si había visto el vídeo y me dijo que sí. Pero no le di importancia. Pasó el tiempo y le contesté que lo quería ver. Lo vi y me pareció estupendo. Y después me empezó a llamar gente de la casa de discos para hacer la melodía para los móviles".

Después de ese breve resurgir, Polo fue diagnosticada de cáncer de mama y, en el año 2012, desveló públicamente que era una de las víctimas de las preferentes de Bankia, algo que la había llevado a perder los ahorros de toda una vida. En otra entrevista concedida en 2022 al programa Socialité, la artista aseguró atravesar una situación económica precaria y no tuvo reparos en pedir trabajo. También aprovechó la charla para confesar su plumofobia y expresar su opinión sobre las uniones entre personas del mismo sexo, lo que le valió numerosas críticas.

"A mí me gusta la gente que es gay pero que no va por la calle como loca", señaló a su interlocutor. "Si son personas normales, no es necesario ir por la vida como una loca por el hecho de ser homosexual". Pese a que su verborrea políticamente incorrecta encajaría bastante bien en casi cualquier tertulia de actualidad, lo cierto es que la artista de 84 años sigue hoy desempleada y lleva una vida bastante tranquila en Ávila, donde se instaló hace un tiempo, animada por su querida hija.