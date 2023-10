Cómo vestir según cada silueta: triángulo, reloj de arena, ovalada, rectángulo...

⌛Scarlett Johansson, Kim Kardashian o Blake Lively

En este caso, no hay que poner o quitar volumen, porque ya hay armonía. La estilista aconseja buscar partes de arriba que muestren escote en V, y mejor si son prendas entalladas. "El tamaño 'oversize' te puede dar un volumen que no necesitas", explica. En cuanto a pantalones, mejor los de cintura media o semialta. Los vestidos, los ceñidos a la cintura son un 'must'. "Prueba a ponerte un cinturón encima de un jersey ancho o vestido y alucinarás con la diferencia", prosigue. También triunfa un vestido estampado (añade volumen arriba y abajo), y un 'total look' suma centímetros visualmente. Para este tipo de figura son mejores los bolsos a la cintura.