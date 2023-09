La 'B' del colectivo LGTBI: cada vez más numerosa e invisibilizada

Representantes de la Felgtb despliegan una bandera bisexual. / EFE / Manuel H. de León

Si ves a un hombre y una mujer besándose, seguramente asumas que ambas son personas heterosexuales. Por el contrario, si ves a un hombre besándose con otro hombre, lo más probable es que asumas que son homosexuales. ¿Por qué la opción de que, en cualquiera de los ejemplos, una de las personas sea bisexual es la última que pasa por nuestras cabezas? Porque la letra 'B' del colectivo LGTBI es una de las más invisibilizadas. Pero poco a poco eso está cambiando. Tal y como demuestran los estudios científicos de los últimos años, cada vez hay más personas que se identifican como bisexuales, y quieren hacerse ver.

Pero, empecemos por el principio: ¿qué es la bisexualidad? A lo largo de las últimas décadas, ha habido muchas definiciones de este concepto, pero ninguna de ellas incluyen las palabras "indecisión, vicio o promiscuidad", que son tan solo los mitos que se asocian erróneamente a esta orientación sexual. La definición más acertada hasta ahora es la de la activista americana Robyn Ochs: "La bisexualidad es el potencial de sentir atracción —de forma romántica o sexual— por gente de más de un sexo o género, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente en la misma forma y no necesariamente en el mismo grado”.

Según el último estudio sobre este tema, The rise of Bisexuality, de la Universidad de Portland, los datos muestran un incremento de la bisexualidad a lo largo de los años tanto entre los hombres como entre las mujeres: si en 1994 solo un 3,1% de los estadounidenses reconocían haber tenido parejas de ambos sexos, en 2021 ese cifra subió hasta el 9,6%, tres veces más. Esta tendencia es más fuerte entre las mujeres y las personas menores de 29 años.

Es algo que corrobora el último barómetro publicado por el CIS, en el que se preguntó por la orientación sexual. El 93,9% de los españoles se declara heterosexual. Pero si nos fijamos en la franja de jóvenes de 18 a 24 años, esa cifra cae hasta el 82,7%, once puntos menos. En esa franja de edad el 13% se declara bisexual y el 3,2% homosexual. Esto indica muy claramente que homosexualidad y bisexualidad avanzan con fuerza entre los jóvenes.

¿Más bisexuales o más libertad para reconocerlo?

Tal y como indican en The Rise of Bisexuality: "La reciente liberalización de las actitudes hacia las relaciones entre personas del mismo sexo ha ido acompañada de cambios en la orientación sexual. Los resultados demuestran que las normas y los comportamientos sexuales han cambiado y que hoy en día muchas más personas que en años anteriores se identifican como bisexuales y/o tienen parejas tanto masculinas como femeninas".

Según este estudio, que haya una mayor aceptación social hacia las personas bisexuales, y que esto haya cristalizado en leyes como el matrimonio igualitario, ha ayudado a que muchas personas sean capaces de reconocer abiertamente su condición sexual. Esto ha propiciado que existan más referentes en la cultura, el cine, la literatura o, incluso, en el entorno familiar, lo que permite a las personas bisexuales reconocerse y entender su orientación sexual.

Lucha contra la invisibilización

Aún así, pese a ser el más numeroso, el colectivo bisexual es uno de los más invisbilizados dentro del LGTBI. Todavía es muy difícil encontrar personajes bisexuales en el cine, el teatro o la literatura, menos aún si buscamos a protagonistas. También es uno de los colectivos más incomprendidos. Siguen teniendo que aguantar preguntas como "¿en qué porcentaje eres gay y en qué porcentaje eres hetero?" y calificativos como "vicioso, indeciso o promiscuo". Y, al igual que el resto del colectivo, sigue sufriendo delitos de odio.

Por eso, el odio hacia las personas bisexuales tiene un nombre propio la bifobia, y tiene unos efectos muy perniciosos sobre la vida de estas personas.

Los efectos de la bifobia

Según los últimos datos de la comisión europea, "el 19% de los bisexuales declara haber sufrido acoso laboral en el año anterior a la elaboración de la encuesta. Además, un alto número de personas LGTBIQ+ están en riesgo de pobreza y exclusión social afectados, además, por problemas como la ansiedad y la depresión".

Sobre el impacto en la salud mental de las personas bisexuales profundiza el estudio Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, que señala que “las personas bisexuales experimentan peor salud [tanto física como mental] de forma desproporcionada” no solo si la comparamos con la de personas heterosexuales, sino también con personas homosexuales".