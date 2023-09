Qué fue de… Yurena, la cantante que en la década de los 2000 protagonizó un fenómeno musical (para disgusto de la industria)

La cantante Yurena (antes Tamara). / EPC

Con su anterior nombre artístico, Yurena (que tuvo que abandonar el de Tamara por problemas legales con la cantante de boleros) se convirtió en todo un icono de nuestro país en la década de los 2000. Para algunos era una verdadera diosa de la modernidad, la reencarnación del mismísimo David Bowie. Para otros, una friki sin gracia que abusaba de la laca, apenas sabía cantar y se movía de forma arrítmica. Pero para todos ellos, seguidores y detractores, la protagonista de un fenómeno musical y mediático digno de estudio.

Nacida como María del Mar Cuena, la cantante vino al mundo en Barakaldo (Bizkaia), aunque a los siete años se mudó con su familia a Valladolid, y un lustro más tarde pasó a residir en Bilbao, donde completó sus estudios superiores y estuvo dando clases particulares de inglés. A los diecinueve años, se sentó con sus padres y les dejó claro que quería dedicarse en exclusiva al mundo del espectáculo, lo que a ellos no les hizo ninguna gracia en principio.

Fue en 1990 cuando la vasca empezó a estudiar canto con una profesora particular y a reeducar la voz, para conseguir notas más altas, con la ayuda del foniatra Balbino Rojo. Al año siguiente, decidida a triunfar, preparó un repertorio con la música de diez canciones de artistas conocidos (como Madonna, Martika y Alaska), y consiguió una oferta para debutar en un disco-pub de Portugalete (Vizcaya). Esta primera actuación, por la que cobró treinta mil pesetas, supuso el comienzo de una peleada y sufrida carrera musical.

Según ha contado ella misma, a partir de aquel bolo decidió encargarse de buscar sus propias actuaciones en locales de País Vasco y alrededores: “Durante diez años, yo fui mi propia representante. Yo era la que visitaba salas y pubs, la que iba con mi disco debajo del brazo, hablaba con los empresarios y me daba a conocer. Unos me contrataban, otros no. Pero bueno, ahí estuve haciendo mis pinitos, labrando mi camino”.

Los viajes de su primer álbum

Con la ayuda económica de sus padres, en 1993 pudo grabar su primer álbum, que contenía diez temas compuestos y producidos en exclusiva para ella por el grupo 16 Válvulas y otros autores vascos. Este disco, que nunca salió a la venta, contenía ya uno de sus temas más memorables: A por ti. "Ese álbum siempre fue muy especial para mí", confesó al respecto. “Lo moví desde el año 93 hasta el 2000 por todas las discográficas de España habidas y por haber. Hice miles de viajes a Madrid y Barcelona, visitando emisoras de radio, representantes y discográficas, tanto multinacionales como independientes. Llamé a todas las puertas que pude".

Cansada de tanto viaje, Yurena optó por establecerse en la capital española, centro neurálgico de la industria, a finales de 1998. “Mi padre cogió la jubilación anticipadamente porque estaba harto de trabajar; tenía una buena pensión y, al ser hija única, con su apoyo y el poco dinero que yo ganaba, podía vivir”, relató una vez. “Mi amá [Margarita Seisdedos] decidió estar conmigo y cogimos en Madrid un apartamento de una sola habitación, que compartimos. Ese sitio, por feo que fuese, tuvo su razón de ser: barato y céntrico”.

Precisamente en Madrid, cierto fotógrafo que afirmaba tener muchos contactos en el mundo musical prometió ayudarla y le presentó al también cantante Tony Genil. "Me llevaron a algunas fiestas", contó al respecto. "En la discoteca Long Play me dejaron cantar una de mis canciones. Lo agradecí de veras. Siempre les llamaba a ellos, porque conocía a muy poca gente aquí y, además, eran muy amables conmigo. Me presentaron a Leonardo Dantés y a Paco Porras. Paco me trataba con mucha cortesía y dulzura; siendo él famoso, aunque no supiera muy bien de qué modo, entendía que su compañía, lejos de perjudicarme, podría suponer un pasito adelante para mi carrera".

Los problemas con Paco Porras

Según consta en las memorias de Yurena para Interviú, durante una fiesta en la casa de unos amigos de Paco Porras, la cantante se acostó con el vidente y naturópata y se quedó embarazada de él. “[Paco] Ya me había presentado a la prensa como su novia y, en broma o en serio, así se me conocía”, escribió. “Hasta que un buen día me hicieron un reportaje y confesé que me encontraba en estado...". "Hasta que un buen día me hicieron un reportaje y confesé que me encontraba en estado. La respuesta de Paco fue un exabrupto, llegando incluso a decir que ni siquiera me conocía; después llegaron los insultos, los disgustos [...] La providencia quiso que no fuera posible el nacimiento. Según me contó el médico, que me reconoció al día siguiente de haber tenido una fuerte hemorragia, perdí el bebé por mi estado de nervios, por los disgustos que me estaba llevando y por las condiciones anímicas en las que me encontraba".

La popularidad de Yurena se disparó realmente en el año 2000, después de que el sello independiente Superego se fijara en sus apariciones televisivas y le produjera un maxi-single, titulado A por ti, que contenía su archiconocido No cambié. "Leonardo Dantés y yo grabamos ese tema a dúo", explicó. "Unos meses después, la discográfica Arcade quiso incluir ese éxito, pero conmigo en solitario. Se volvió a grabar de nuevo, y le pagaron una millonada a la que era mi discográfica por editarlo en su recopilatorio Hit’s 01. Por su parte, Vale Music, en ese mismo año 2001, le pagó también una cantidad importante a Superego por incluir la misma canción en el recopilatorio de su sello".

Lo increíble es que, sin apenas recursos para la campaña promocional, el maxi-single de aquella nueva estrella mediática llegaría a encabezar durante diez semanas la prestigiosa lista discográfica AFYVE. Aquello descolocó a la SGAE y sentó fatal a todas esas multinacionales que invertían grandes cantidades de dinero en publicidad. Tanto es así que la discográfica de Alejandro Sanz empezó a promocionar su álbum El alma al aire como el de ‘El verdadero número uno’, y las principales radiofórmulas se negaban a pinchar los temas de A por ti.

Los fans del 'tamarismo'

Celebridades como Alaska se declararon fans del llamado tamarismo y comentaron que aquello había sido una patada a la industria. Los bares y discotecas se rifaban entonces a Yurena, que más de un día tuvo que hacer doblete. En plena vorágine vio la luz Tamara Superestar, un disco compuesto por genios como Nacho Canut y Carlos Berlanga que también fue un éxito de ventas, pese al ninguneo de la industria y los medios oficiales.

"Tal y como se editó, se retiró del mercado”, explicaría la protagonista. “Muchos centros comerciales se negaban a tener mi producto. Además, la discográfica de la ‘única’ Tamara me demandó en el año 2001, justo cuando salió el disco, pese a que el nombre era mío desde el año 90, porque lo pagué y por antigüedad. También por este tema mi discográfica empezó a recibir presiones".

Margarita Seisdedos y Yurena. / TELECINCO

El intento de boicot a los primeros trabajos de Yurena es un hecho probado, como también lo es el que hubo un momento en que sus apariciones en ciertos programas de televisión, donde solía presentarse acompañada por su recia y protectora madre, obedecían más a los escándalos que a su trabajo como cantante. Aunque ella ha repetido hasta la saciedad que jamás creó un personaje, algunos de sus fans sí lamentan que decidiera participar libremente de un circo mediático que no solo perjudicó su imagen y seriedad como artista, sino que también afectó su salud mental y la de su madre (que falleció en 2019, a los 91 años, enferma de alzhéimer y párkinson).

Pub en Malasaña y vuelta

Allá por 2006, tras participar en el reality Hotel Glam y grabar los temas Yo soy así y Vuelvo, Yurena tiró la toalla y desapareció del ojo público. Pasó a ganarse la vida con el pub que montó en el madrileño barrio de Malasaña, y del que sería propietaria durante un lustro. En 2011, quemada por aquel trabajo, traspasó el negocio y pensó en darse una nueva oportunidad en el mundo de la música. “Mi representante me propuso reunirme con los productores de Uveefeuve", contaría. "Viajé a Valencia y me enseñaron música que componían y producían. Me encantó y me propusieron cantar en inglés, cosa que yo deseaba desde antes de ser cantante. Se unieron mis ganas de volver, reforzada, y mi firme convicción de que nadie me va a eliminar de mi camino y de la profesión por la que he luchado tantos años”.

La cantante de 53 años volvió a sentir el calor de su público el día que presentó Everynight en las fiestas del Orgullo de Madrid. Eso la animó a seguir grabando sencillos autoproducidos y que se fueron colocando en los puestos más altos de las listas de iTunes. Reconvertida en reina del electrodance, en 2014 hizo una pequeña gira por China y a finales de 2016, para alegría de sus incondicionales, lanzó el segundo álbum de estudio de su carrera (Around the world), que entre otras cosas sirvió para que una nueva generación de melómanos libres de prejuicios la descubriera.

Desde entonces, Yurena ha seguido dando el callo y además, a base de sacrificio y dedicación, se ha ganado el respeto de muchos de esos medios que en su día se tomaron a pitorreo su trabajo.