Tres propuestas para cocinar el bonito del norte

Preparación de lomos de bonito. / ELISEO TRIGO

3 Se lee en minutos Nico Martínez



Esther Manzano, primera mujer asturiana en lograr una estrella Michelín, y su hijo, Jesús Sánchez Manzano, cambiaron durante unas horas su lugar de trabajo habitual, los fogones de Casa Marcial, por la sala de subastas de Lonja Gijón. Allí protagonizaron el "showcooking de bonito del norte", en el que los asistentes pudieron disfrutar de tres de los platos que prepararán, a partir de la semana que viene, en los distintos restaurantes de la familia Manzano. "El bonito del norte es lo mejor que tenemos en verano. No tenemos que envidiar a ningún atún de los que están tan de moda", expresó Esther Manzano durante la demostración que forma parte de la campaña gastronómica 'Gijón Bonito'.

Como no podía ser de otra manera, el dueño y señor del evento fue el bonito del Cantábrico, que comienza a alcanzar durante estos días su momento álgido de tamaño y sabor. Las diferentes partes de un ejemplar de más de once kilos fueron despiezadas por el pescadero Juan Soto. Unos minutos más tarde, los chefs comenzaron a realizar, en frío, las tres muestras que habían preparado para la ocasión. "Estamos muy contentos de estar aquí cocinando un rey de nuestras aguas", afirmó Sánchez Manzano, quien nació en el año 2000 y está dando continuidad a la saga Manzano. A su madre, trabajar junto a él a diario, le genera especial ilusión: "Es un placer estar aquí con él y ver que la tradición familiar sigue adelante".

El primer turno fue para la ventresca ahumada, cuya elaboración necesitó de seis días. Tras ella, los asistentes pudieron degustar el bonito marinado con helado de tomate, acompañamiento que llamó la atención. El cierre lo marcó el bonito en un escabeche formado por varios ingredientes entre los que destacaban las verduras y el vinagre de sidra que fabrican en sus propias instalaciones. A las recetas culinarias las apoyó, en todo momento, el vermú de sidra "Roxmut".

La cocina está abierta al mundo

Noticias relacionadas

Frente a los profesionales de la cocina se encontraban más de 40 invitados que aprovecharon para grabar las explicaciones, tomar nota y resolver sus dudas acerca de la preparación de las innovadoras fórmulas gastronómicas que se propusieron a lo largo de la actividad. "La cocina está abierta al mundo y estoy encantada de que la gente pueda utilizar alguna de nuestras técnicas", comentó Esther Manzano después de explicar las claves de su cocina que tantos reconocimientos internacionales han conquistado. También hubo tiempo para conquistar los paladares. Toñi Rilla reconoció que la ventresca ahumada le había sorprendido gratamente: "Estaba espectacular, fue el que más me gustó de los tres". Otros, como Laurentino Sánchez, no eran capaces de elegir entre la exquisita oferta. "Me quedo con los tres, sobre todo porque con el marinado han logrado sacarle al máximo el sabor", reconoció.

Era la primera vez que la lonja acogía una cita como la de este lunes. Isabel Pacios, directora de la misma, aseguró sentirse orgullosa de lo vivido junto a dos de los chefs de la familia Manzano. "Ha sido un lujo y un privilegio que hayan hecho un hueco en su agenda tan apretada para ofrecernos otras formas de preparar el bonito". Asimismo, Alejandro Varillas, responsable de eventos de la empresa Nortegráfico, potenciadora de la cita gastronómica "Gijón Bonito", hizo hincapié en lo que significa tener a dos de los referentes de la cocina asturiana actual: "Con esta representación se ha podido ver que realmente los grandes conocedores de la cocina apuestan por este producto".