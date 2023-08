Las plantas que puedes tener en casa y aguantan vivas sin apenas cuidarlas

Jardinería Viveverde. / Imagen cedida

Tener plantas naturales en casa ayudan a decorar el hogar y a aportarle frescura. Se genera un entorno sano, vivo, acogedor y alegre. Las plantas no sólo refrescan el ambiente, sino que también purifican el aire al absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno. También absorben los malos olores. Son un ambientador natural. Además, pueden estar divinamente tanto en el salón, en la cocina, en el baño, el dormitorio y hasta en el garaje.

Realmente podemos tener en casa prácticamente cualquier tipo de planta, únicamente deberemos adecuarla a sus necesidades de luz y humedad, que es lo más “complicado” de proporcionar en una vivienda, ha indicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Iván Delgado, gerente en Jardinería Viveverde.

Por lo general, el tipo de plantas que se suelen utilizar para decorar nuestra vivienda son aquellas que no necesitan una exposición directa al sol. Sabiendo esto, depende de la estancia de nuestra casa, se buscarán especies que tengan mayor o menor necesidad de claridad ambiental.

Plantas en salones con mucha o escasa claridad

Por ejemplo, si vamos a colocar nuestra planta en un salón con mucha claridad podríamos tener un cactus de Navidad (Schlumbergera), flor de serpiente (Sansevieria), árbol del caucho (Ficus elastica), palmera de salón (Chamaedorea elegans), yucca o cactus de barril (Echinocactus grusonii).

Si, por el contrario, la planta no va a tener mucha claridad, debemos decantarnos por especies como el potos (Epipremnum aureum), que es resistente y no requiere grandes cuidados. De ahí que se use ampliamente para decorar ofici­nas, centros comerciales y otros luga­res públicos. Sólo hay que regarla cuando la tierra está seca. E incluso, crece en el agua, en recipientes de vidrio.

Podemos añadir a la lista la lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), costilla de Adán (Monstera deliciosa), hiedra inglesa (Hedera helix), helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) y zamioculcas.

Plantas para decorar el baño

Si necesitamos una planta para zonas húmedas como un baño, una opción podría ser la planta calathea, nativa de América tropical, así como el helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) o el lirio de la paz (Spathiphyllum), una de las flores más deseadas por su magia y elegancia. Delgado añade que es igualmente buena idea colocar un filodendro (Philodendron), la tropical bromelia o la planta china conocida como pilea peperomioides

Plantas colgantes: una alternativa para los espacios reducidos

Las plantas colgantes sirven tanto para interior como para exterior y su ventaja es que se adaptan a cualquier espacio. Son aquellas con tallos que no se pueden mantener por sí mismos, es decir, no son erguidos y suelen desarrollarse a ras de suelo o trepar por los árboles. Las plantas colgantes más utilizadas son el poto y la hiedra, que en su hábitat natural crecen en las sombras de los árboles y suben por su tronco en busca de luz, explican los expertos en jardinería en su blog Agrogojar viveros.

Al ser unas plantas muy fuertes y resistentes su cuidado es más sencillo. No obstante, hay que tener presente una serie de indicadores para el cuidado correcto: la luz, la temperatura, el riego o las plagas. De hecho, pueden aparecer algunos tipos de hongos cuando se abusa del riego en las plantas colgantes.

Desde Agrogojar viveros aconsejan que para que las hojas consigan aumentar su brillo, tamaño y crezcan más sanas se deberá pulverizar sobre las hojas agua tibia dos veces por semana. Estas plantas crecen en condiciones de poca luz y no son muy exigentes con las temperaturas. Aunque lo ideal sería que estuviesen de manera constante a unos 20 ºC. Para la hiedra, la temperatura ideal ronda los 16 o 18 ºC, explica Antonio Gómez Millán, biólogo especializado en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público.