“Sin duda era adicto al alcohol”: Tom Holland y otros actores de éxito que lucharon contra su adicción a la bebida

Tom Holland acaba de protagonizar su primera serie, The Crowded Room, un thriller psicológico donde da vida a un joven apocado y con dificultades para relacionarse con la gente que termina involucrado en un tiroteo en pleno Manhattan. Tras ser detenido, Danny se somete al interrogatorio de una investigadora perspicaz (interpretada por Amanda Seyfried) que le empuja a repasar su complicada vida para poder determinar qué le ha llevado hasta el punto presente.

Según el actor británico, mundialmente conocido por encarnar a Spiderman, rodar una serie como esta le ayudó a profundizar en sí mismo. "Aprender sobre la salud mental y su poder, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny ha sido un aprendizaje para mi propia vida”, ha dicho sobre un proyecto del que también es productor ejecutivo.

Aunque ya había comentado que lleva cerca de un año y medio sobrio por salud mental, en alguna de las entrevistas promocionales que ha concedido estos días añadió que no emborracharse es “lo mejor” que ha hecho en su vida desde el preciso momento en que se dio cuenta de que ejercía de “esclavo” de la bebida. En el podcast On Purpose de Jay Shetty, el británico aseguró que el viaje que decidió emprender para alcanzar la sobriedad comenzó con un mes de diciembre de 2021 regado con litros de alcohol.

Tras probar a desintoxicarse con el llamado dry january (enero seco), un reto que propone dejar de consumir bebidas alcohólicas durante el primer mes del año, Holland se dio cuenta de que en aquellas cuatro semanas le resultó imposible dejar de pensar en tomar una copa. Preocupado por la posibilidad de tener un problema serio de adicción, decidió prolongar unos días su norma de no beber.

Tom Holland y la cultura del alcohol

Sin embargo, encontró complicado resistirse a la cultura del alcohol en Reino Unido. Durante su charla con Shetty apuntó que necesitaba beber para sentirse cómodo en un entorno social: “Sentía que no podía ir al pub y tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Me costaba muchísimo. Me pregunté a mí mismo por qué. ‘¿Por qué vivo esclavizado por la bebida? ¿Por qué me obsesiona tanto la idea de tomar esta bebida?’”. Fue entonces cuando se fijó el objetivo de pasar seis meses sin beber, al menos hasta el 1 de junio, día de su 27º cumpleaños.

A lo largo de aquella jornada sintió que era "la persona más feliz del mundo” y rápidamente encontró “sustitutos increíbles” del alcohol que le permiten no echarlo de menos. “Vi que ya podía dormir mejor”, contó al respecto. “Podía afrontar mejor los problemas. Aquellas cosas que iban mal en el rodaje, las que normalmente me ponían de los nervios, ahora las podía tomar con calma. Tenía más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma. Me alegra decirlo: sin duda era adicto al alcohol”.

Durante la misma entrevista, Holland expresó sus recelos hacia la meca del cine y sin titubear afirmó que le encanta hacer películas, pero en cambio no es fan de Hollywood: “No es para mí. El negocio realmente me asusta. Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto el tipo de interacciones que tengo con él. Dicho eso, siempre estoy buscando formas de alejarme de ello, de vivir una vida lo más normal posible”, aseguró un actor que debutó en el cine a los 14 años en Lo imposible, de Juan Antonio Bayona, y ahora, tras nueve meses de grabación, ha decidido tomarse un año sabático.

El paréntesis de Drew Barrymore

Otra actriz popular que optó por hacer un paréntesis y tampoco ha tenido reparos en hablar de sus problemas con la bebida es Drew Barrymore, quien solo levantaba unos palmos del suelo cuando saltó a la fama interpretando a la niña de E.T, el extraterrestre (1982). Su carrera como actriz se enlazó desde el principio con los problemas que tenía en casa (sus padres se divorciaron debido al alcoholismo de su progenitor, que abandonó el hogar antes de su nacimiento) y las adicciones que fue coleccionando.

A los ocho años, Barrymore acudía a fiestas donde compartía copas con las estrellas de Hollywood de la época. A los once ya esnifaba cocaína de manera regular. Cuando apenas tenía trece, su madre la ingresó contra su voluntad en un centro psiquiátrico y de rehabilitación tras un intento de suicidio. “Allí encerrada me pregunté por qué me estaba sucediendo aquello. Al final me di cuenta de que quizás necesitaba la estructura y la disciplina más loca, porque tener todo tan accesible estaba arruinando mi mundo, y tal vez era necesario un tratamiento de choque como ese para poder reiniciar el resto de mi vida”, relató la actriz sobre una espiral de sufrimiento que frenó temporalmente su carrera y contribuyó a que con quince años se emancipara legalmente.

La californiana recayó por última vez en sus problemas con el alcohol en 2016, después de tocar fondo tras divorciarse de su último marido, el consultor de arte Will Kopelman. Ahora lleva ya cuatro años sin emborracharse, poniendo a prueba el mito de que la mayoría de los alcohólicos no supera su dependencia. Además, desde hace tres temporadas triunfa como presentadora de un programa de entrevistas emitido en CBS y, según apuntó en esa misma cadena, sigue “trabajando en un buen camino para que haya paz donde antes había demonios”.

También ha pasado buena parte de su vida con una copa en la mano Ben Affleck, al que su exmujer, la también actriz Jennifer Garner, empujó a pasar por una clínica de desintoxicación tres veces, tanto antes como después de anunciar su divorcio. "No me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", ha reconocido el propio actor, que aunque todavía hoy vive bajo la sombra de la recaída, está contando con la ayuda de su actual mujer, Jennifer López, con quien el pasado mes de septiembre se casó en una boda en Las Vegas (a la que un mes después siguió otra fiesta, esta vez con amigos y familiares, que duró tres días).

Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en Friends, aprovechó la escritura de su autobiografía (Amigos, amantes y aquello tan terrible), publicada en 2022, para abordar con crudeza su dura batalla contra las adicciones. En sus páginas cuenta que sus problemas empezaron a aflorar ya en los inicios de la serie de NBC: comenzó consumiendo cerveza Budweiser y, progresivamente, fue incorporando cantidades ingentes de vodka y montones de pastillas de analgésicos y ansiolíticos. “Si prestas atención al peso que tengo de una temporada a otra, puedes seguir la trayectoria de mi adicción: si gano peso, es por el alcohol; si estoy delgado, es por las pastillas”, relató. “Y si llevo perilla, es porque estoy tomando muchísimas. Al final de la tercera temporada, me pasaba la mayor parte del tiempo pensando cómo podía hacerme con cincuenta y cinco Vicodinas al día; y es que tenía que tomarme cincuenta y cinco cada día, de lo contrario, me ponía malísimo”.

El de Massachusetts se replanteó su forma de vida después de estar a punto de perderla en 2018, cuando después de una jornada de excesos su colon estalló y los médicos le dijeron a su familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir. Tras superar aquella operación de urgencia, pasó dos semanas en coma y tuvo que permanecer un total de cinco meses hospitalizado. “Digo en el libro que, si hubiera muerto, impactaría a la gente, pero no sorprendería a nadie”, apostilló. “Y vivir con eso da mucho miedo. Así que espero que la gente se identifique con eso y sepa que esta enfermedad ataca a todos. No importa si tienes éxito o no, a la enfermedad no le importa”.