Paloma Fernández: de fotógrafa de moda a ‘profe’ de redes sociales

Paloma Fernandez, creadora de cursos sobre TikTok y Reels.

Miriam Bouiali



Lo que empezó como un complemento al trabajo para posicionarse en las redes sociales y mejorar la marca personal, ha acabado convirtiéndose en la nueva profesión de Paloma Fernández, que ha pasado de fotógrafa de moda en Londres a tener más de 300.000 seguidores en Instagram gracias a sus vídeos en los que muestra precisamente eso: cómo hacerse visible en internet.

Todo empezó después del confinamiento y en poco más de dos años y medio, Fernández ha creado una gran comunidad basada en los vídeos cortos, explicando cómo sacarles el mayor partido.

Así, se ha hecho viral no por ser influencer, sino más bien por los trucos y consejos que da para moverse por Instagram y TikTok como pez en el agua.

Su curso online estrella es Tik&Reels, que ya han realizado más de 12.000 personas de todo el mundo, según cuenta a Levante-EMV, diario del grupo Prensa Ibérica.

Ingeniera de formación

Nacida en el Campello, Alicante, hace 40 años, Fernández es ingeniera civil de formación y después también estudió Fotografía en Edimburgo, profesión que ejerció durante casi una década. "Llegó la pandemia y quise darme a conocer en el mercado hispanohablante como fotógrafa de moda. Topé con TikTok porque lo vi como una oportunidad para establecer mi marca personal, que se viera qué había detrás de mi trabajo, y me di cuenta del poder de los vídeos cortos para mostrar lo que sea. Tienen un poder de comunicación brutal", explica.

Así, en menos de un mes ya tenía 10.000 seguidores y poco después decidió sacar un curso sobre TikTok, justo cuando aparecieron los reels (vídeos cortos pero más largos que una story) de Instagram.

Ahora, con más de 300.000 seguidores en esa red social, dice que todo ha sucedido "de manera transitoria". Cuenta con estudios de márketing y de marca personal y, gracias a su formación como fotógrafa, también se considera "experta visual", por lo que quería transmitir y aprovechar todo este conocimiento.

"Me gusta mucho enseñar y vi esa necesidad en el mercado, porque me preguntaban mucho ‘cómo lo has hecho’ o ‘quiero comunicar como tú’", afirma.

En la actualidad está más centrada en la faceta de formadora que de fotógrafa, ya que se ha convertido en su actividad principal. En este tiempo ha ayudado, según explica, a emprendedores y profesionales de sectores tan diversos como el turismo, la psicología, la salud, el editorial, el inmobiliario o el farmacéutico, donde se pueden mejorar las estrategias de comunicación a través de los vídeos cortos, con contenido y sin anuncios. También ha dado formación a empresas y universidades e, incluso, ha trabajado con firmas de moda, cerrando así el círculo.

Nómada digital

Paloma Fernández lanzó su primer curso en enero de 2021 y también cuenta con otros cuatro, todos sobre TikTok e Instagram. El trabajo no le falta y este año ha facturado el doble que el pasado. Por eso, no teme que la burbuja de las redes estalle o se trate de algo pasajero.

"Si esto deja de funcionar, que no creo, seguro que tendré otras áreas donde trabajar; tengo una comunidad que confía mucho en mí. Al principio sí tenía cierto síndrome del impostor, pero ya no", asegura.

Además, este trabajo también le ha permitido ser "nómada digital", ya que vive entre Londres y Alicante y este año, por ejemplo, tiene previsto estar también en Estados Unidos o Malta. "He cumplido otro de mis sueños: viajar", asegura.

Constancia y perseverancia

Entre otras cosas, insiste en que la clave en las redes es "la constancia y perseverancia". "Hay que ir con el foco de tener un mensaje importante que transmitir, predisposición a escuchar, a ver qué dice la gente que nos ve. Si no eres gracioso, no tienes que serlo; y tampoco es obligado salir delante de la cámara, pero sí ponerle un factor humano, como la voz o las manos, que no sean diapositivas. Se trata de pasarlo bien subiendo contenido y disfrutar del proceso. Se premia la constancia y la perseverancia", apunta.

"Es más fácil de lo que parece", añade, sobre todo en áreas como las finanzas, la salud o el amor.

Consciente de que le puede salir ‘competencia’ entre sus propios alumnos -ya tiene algún caso así, y numerosos ejemplos de éxito- confiesa que no puede dejar "de ser generosa" con lo que sabe. Y es que, las redes no tienen límites y hay audiencia para todos.