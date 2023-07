La gran razón de la alta temperatura que está registrando el mar Cantábrico (y algunas de sus consecuencias)

Bañistas en la playa de San Lorenzo, en Gijón. / Juan Plaza

Veinticuatro grados en Gijón, otros tantos en Luanco, veintiuno en Luarca... Las aguas del Cantábrico en Asturias están que arden, para asombro de propios y extraños. "Está habiendo una anomalía. La temperatura está cuatro grados por encima de lo habitual por esta época. Es un fenómeno que se está viendo en todo el Atlántico norte", explican los expertos, que aún así no muestran signos de preocupación. "Todo depende de la anchura que tenga esta capa de agua cálida. Es lo que estamos estudiando ahora. Pero todo apunta a la falta de vientos del Nordeste", añaden.

César González, miembro del grupo de Oceanografía Física del Oceanográfico de Gijón, está embarcado estos días comprobando las temperaturas del mar. Ayer pasó junto a Finisterre y hoy será el turno de la costa asturiana. "Desde principios de enero es un fenómeno que nos está llamando mucho la atención. La temperatura ha dado un salto que no teníamos previsto", explica el científico. Y asegura que, en aguas abiertas, la temperatura del agua está dos grados más alta de lo normal. "La temperatura está yendo dos semanas por delante de lo normal. Estamos en temperaturas que solíamos ver a finales de verano. Dudo mucho que vaya a bajar la temperatura, va a ser difícil parar esta anomalía", augura.

"La clave está en ver hasta dónde llega esa capa de agua de mayor temperatura", apunta Rafael González–Quirós, director del Centro Oceanográfico de Gijón. Según el investigador, si la capa de agua cálida es fina, puede llegar a mezclarse con el agua más fría, para así rebajar su temperatura. Ese grosor es una de los puntos que se está estudiando, para determinar el nivel de preocupación que se debe tener sobre este fenómeno.

La culpa es de un fenómeno meteorológico

Ambos especialistas coinciden en que el "culpable" de esta subida de las temperaturas es un fenómeno meteorológico. "Faltan vientos del Noreste. Eso hace que el agua no se mezcle y, por eso, se ha producido esta subida de la temperatura", asegura González–Quirós, algo con lo que González está de acuerdo. "En la costa, estos días hubo mucha calma. Llevamos mucho tiempo sin esos vientos y, según las previsiones, durante esta semana no va a haber", lamenta el científico, que cree que este va a ser un fenómeno que se va a vivir durante todo el verano.

La gente que más conoce el mar asturiano son sus pescadores. "Somos conscientes del cambio de temperatura, es algo que se nota. Ahora vemos que la posidonia, un alga, ha vuelto, algo que antes no se veía", indica Adolfo García Méndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Según su propia experiencia, no ha notado grandes cambios en el corto plazo más allá de que los bancos de bonito "están más separados que otros años, aunque aún es pronto para analizar la situación". "Lo que si veo es que cada vez abundan más cerca de la costa asturiana el atún rojo, algo que nos perjudica. Es un pez muy voraz. A pesar de ello, no lo podemos pescar, que es una reivindicación que llevamos tiempo haciendo", apunta.