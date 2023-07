¿Te vas de vacaciones y no sabes cómo entrenar? Trucos para mantener tu motivación en verano

CrossFit 939. / Imagen cedida por el box CrossFit 939

Si has creado una rutina de entrenamiento durante el año, no la pierdas en verano. Seguramente acabemos bajando la guardia y está bien darle ese descanso al cuerpo, pero también es positivo mantener la constancia en vacaciones, ya que nos ayuda a mantener el equilibro mental y espiritual.

"En verano cometemos excesos que sumados a la inactividad física se traducen en un perjuicio para nuestra salud", ha explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Víctor Peñas, entrenador personal y director del centro deportivo Crossfit 939.

En vacaciones, al estar más relajados y con menos preocupaciones, nuestro nivel de estrés se reduce. Y menos mal. Pero, ¿qué sucede con todo lo trabajado y ejercitado hasta ahora? La solución está en el equilibrio. "Conseguir un estado de forma óptimo cuesta mucho tiempo y esfuerzo", añade Peña.

Sin embargo, el verano no debe ser una excusa para frenar la actividad física. Además, hay ventajas. Nos proporciona la oportunidad de hacer deporte en otros escenarios. Por ejemplo, aprovechar el tiempo libre para disfrutar de la actividad física en la naturaleza rodeados de amigos y familiares.



/ Senderismo

Pero cuidado si no has hecho deporte anteriormente y quieres comenzar en estos días en los que tienes más tiempo libre. Julio Alba Rodríguez, fisioterapeuta, entrenador y director del centro deportivo TreZe, también ha recomendado a este diario "no empezar a realizar actividad de alta intensidad sin una previa valoración del estado de salud", ya que pasar de estar con carga de trabajo y poca actividad física a excederse podría resultar un perjuicio para la salud. "Primero muévete bien, después muévete mucho", indica.

Mantener hábitos saludables por encima de todo

El mayor objetivo desde el mundo de la salud y el ejercicio no es llegar al verano en buenas condiciones y ya pensar que está todo hecho. "No podemos permitirnos el lujo de parar y de no estar en movimiento", ha subrayado Alba. Es un error, coinciden los expertos. Lo óptimo es que la práctica de ejercicio físico se mantenga durante toda la vida, por lo que en verano hay que seguir manteniendo la actividad aunque sea más liviana en cuanto al esfuerzo. Así, le damos la oportunidad a que la mente potencie otros estímulos más enriquecedores.

Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo hago si mi gimnasio no lo tengo en mi residencia vacacional?

Si no tenemos acceso a un gimnasio próximo a nuestro destino, hay muchas maneras para ejercitarse como, por ejemplo, trabajar con tu propio peso con ejercicios básicos como son la sentadilla, subir escaleras, flexiones y los traslados. O andar por la playa, por ejemplo. "Y si a esto le acompañamos trabajo en piscina, mejor", ha destacado Alba. Por otro lado, si tenemos algún material que podamos meter en la maleta fácilmente como pueda ser un TRX (entrenamiento en suspensión) se podrán realizar rutinas muy completas.

Rutina de entrenamiento para este verano

Además, el director del box Crossfit 939 nos ha sugerido combinar los siguientes ejercicios como nos apetezca, por lo que podemos variar cada día y así no aburrirnos. Bien sea, a través de un tiempo máximo, número de repeticiones posibles en diez o quince minutos o trabajar por intervalos.

Por ejemplo, hacemos un total de diez rondas subiendo en cada una de ellas, dos repeticiones y empezamos por runaepetición.

¿Y qué ejercicios podemos intercalar para seguir en forma este verano?

Burpees , un ejercicio que permite medir la resistencia anaeróbica y para ello se efectúan diversos movimientos. Este sistema es muy útil para trabajar el abdomen, la espalda, el pecho, los brazos y las piernas, además de conseguir una fortaleza muscular considerable.

Wall-Walk es un nejercicio que consiste en trepar la pared de manera inversa. Para ello, debes colocarte cerca de una pared tumbado boca abajo de forma perpendicular, apoyar tus manos en el suelo y con los pies caminar por la pared.

Air Squat o sentadilla, en la que no se utiliza peso adicional como una barra o mancuernas.

Push Up o fondos de brazo.

Sit Ups o abdominales.

Cossack Squat , también conocido como squat lateral, es un ejercicio que trabaja la fuerza y la flexibilidad de las piernas y las caderas.

Glute Bridge o puente de glúteo, un ejercicio con el que se trabajan los glúteos y la parte trasera de las piernas; también ayuda a fortalecer toda la musculatura del tronco.

Recuerda que la mejor motivación es el compromiso con tu salud. Moverse sirve para estar saludable, dormir mejor, tener mejor humor, disfrutar del tiempo libre y desconectar en vacaciones.