La guía para despojarte de la ropa este verano: "Quitarse el bañador es liberarse de los complejos y prejuicios"

La primera vez que Ismael Rodrigo fue haciendo la ruta del bakalao con un amigo. La idea del viaje era ir de discoteca en discoteca y dormir en playas. "Íbamos con el saco y al levantarnos vi que, en una, la gente estaba desnuda. Decidí unirme. Sentí esa sensación que cuenta la gente que hace nudismo", explica. Esa sensación, matiza, es la de liberación.

Llegar hasta ahí le costó. Cuenta que era el típico chaval que al entrar en una piscina se iba al baño para cambiarse, en lugar de hacerlo en el vestuario común. No se sentía seguro ni con su propio cuerpo ni con la idea de mostrárselo a los demás. Ahora preside la Federación Española de Naturismo (FEN) e invita a todo el mundo a desprenderse de la ropa como símbolo, o más bien acción, de despojarse de todos los complejos físicos, las inseguridades y los prejuicios con nuestras figuras.

La importancia de la familia

Pero ese acto no es tan sencillo. En verano, con la llegada del calor, mucha gente se enfrenta a la exposición de su cuerpo con cierta timidez o vergüenza. Para algunos es prácticamente un calvario. "Lo que hace que desarrollemos complejos e inseguridades viene dado, por una parte, por el papel social del canon estético establecido culturalmente, que depende del lugar en el que se viva y de lo que se entienda por belleza y, por otro lado, por las experiencias de vida que hayamos tenido con nuestro propio cuerpo", explica Patricia Barba, psicóloga especialista TCA, autoestima e imagen corporal.

No es lo mismo haber crecido en una familia en la que la celulitis, las estrías o el vello están normalizados, y te hacen sentir que forman parte de la naturalidad y la realidad de la diversidad coporal, que estar recibiendo continuamente alusiones negativas a tu cuerpo.

Si además hay baja autoestima, puede llevar a padecer un trastorno dismórfico corporal. "Al final no deja de ser una inseguridad excesiva respecto a un defecto real o imaginario sobre la propia apriencia física. Ese malestar se convierte en un poco de obsesisón. El tema está venga a rondar en la cabeza, por lo que recurren a tratamientos, dietas estrictas e, incluso, a dejar de salir o ir a lugares como una playa", explica la psicóloga.

Empezar desde niños

"El cuerpo humano, desde siempre, se ha comercializado, ya sea de forma erótica o sexual. Sirve de reclamo para vender algo utilizando cuerpos normativos o retocados. Esto implica que todos sintamos que el nuestro no está bien. Por ejemplo, los niños que se pasan vídeos porno ven un pene enorme, por lo que siempre van a pensar que el suyo es pequeño y, por tanto, tendrán vergüenza", añade Rodrigo, que también apunta a la publicidad o las redes sociales como culpables del tipo de esta relación, nada sana, que estamos adquiriendo.

Para evitar todo eso, el naturista recomienda empezar cuanto antes a normalizar los cuerpos y, para él, lo mejor es llevar a los niños y niñas pronto a playas con tradición naturista y compartir la desnudez en casa. Porque para los pequeños, hasta que alguien no les dice que se tapen, no hay nada más natural que eso. "Todo esto es educación positiva. Verán a todo tipo de personas: a abuelas con la piel arrugada y las tetas caídas, a mujeres sin un pecho porque se lo han operado, penes normales o pequeños metidos entre los pelos que hacen que casi no se vean... Todo esto contribuye a tener una imagen positiva del propio cuerpo y a entender que todos son válidos", sostiene el presidente de la FEN.

"El naturismo es sí -prosigue- sirve como una terapia para liberarte de los complejos. Es una ideología muy liberadora. Todo el mundo habla de la sensación de libertad que descubrieron al hacerlo por primera vez. Después de muchos años de educación errónea, el quitarse el bañador no es ninguna tontería. Hacerlo es sinónimo de liberarse también de montones de complejos y de problemas",.

Apunta que algunos psicólogos 'recetan' el retiro a un centro naturista como método de aceptación de cuerpos, pero Barba señala que no vale para todo el mundo. Si hay mucho pudor, o excesivos complejos, esta 'terapia de choque' puede ser excesiva. Eso sí, "aunque cueste dar el paso, lo primero -asegura- es exponernos a ello". Es decir, enseñar el cuerpo.

Centrarse en lo importante

Entrar en el bucle de la evitación puede hacer que dejemos de hacer planes por no mostrarnos en bikini o en bañador. Eso, según la profesional, hace que el problema se mantenga. Por eso recomienda buscar objetivos que permitan la exposición de forma más fácil (si hace falta, hasta con pareo) y comapartir con personas de confianza nuestras inseguridades. Lo mismo, apunta ella, nos damos cuenta que no somos las únicas personas que lo tenemos.

"Es bueno tener una vida social y poner el foco en lo realmente importante. Al final lo que importa es el buen rato que pasamos en la playa o en cualquier lugar de la naturaleza. Defemos en lo improtante, no si en otra persona nos mira", indica la psicóloga y miembro del Colegio Oficial de la Psicología de Barcelona. Por eso, considera que es muy importante "no poner la fortaleza en la belleza".

"Veo a muchos familiares diciendo lo guapísimos o guapísimas que son los niños. Se les refuerza constantemente esto, cuando en realidad hay que potenciar las verdaderas fortalezas de las personas: el ser valientes, generosas, cariñosas, inteligentes... Eso es importante y no el físico, que con el paso de los años no va a mejor", recuerda.

Rodrigo opina lo mismo: si nos centramos más en pasarlo bien, y menos en lo que el resto (o nosotros) pensemos de nuestro pecho o pectoral, celulitis o estrías, michelines o costillas, pelo o alopecia, más felices estaremos y mejor nos irá a todos.