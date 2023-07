Cinco consejos para preparar la piel para el verano

La exposición solar aporta muchos beneficios para nuestra salud, pero también riesgos. / Unsplash

Ha llegado el buen tiempo, la subida de temperaturas y los días cada vez son más largos. El verano ha regresado y con él las ganas de disfrutar del tiempo al aire libre y de tomar el sol. La exposición solar aporta muchos beneficios para nuestra salud: aumenta la serotonina y produce vitamina D. Pero, sin embargo, no compensa el envejecimiento prematuro y los riesgos de padecer cáncer de piel si no se aplica la protección necesaria y no se toman precauciones.

Después de meses de frío y de ir tapados, nuestra piel no está lista para adentrarse de lleno en la estación veraniega sin antes prepararse. Un mal cuidado puede provocar sequedad, grasa o falta de hidratación. Pero aún estás a tiempo de tomar nota de los cuidados básicos que necesitas para disfrutar de los primeros rayos de sol sin que tu piel sufra consecuencias a corto y largo plazo.

Exfoliación de la piel

Para deshacernos de las células muertas de la superficie de nuestro cuerpo y renovar la piel es importante usar un exfoliante corporal natural. Exfoliar la piel una o dos veces por semana puede ser muy beneficioso para conseguir dejar de lado el rostro apagado del invierno y fortalecer la epidermis, aportar suavidad a la piel y a la vez hacerla más resistente al sol y, por lo tanto, favorecer efhn el bronceado que deseas.

Hidratar la piel

La piel es importante mantenerla hidratada durante todos los meses del año, pero tenemos que añadir un 'plus' en verano, ya que el calor la reseca. Después de la exfoliación, es recomendable hidratar primeramente nuestro rostro, utilizando productos que estén acorde con nuestro tipo de piel, ya sea: grasa, mixta o sensible. En el resto del cuerpo, tenemos muchas opciones en el mercado de todas las marcas, formatos y aromas. Hay desde cremas hidratantes intensas o más ligeras (más apetecibles para el verano).

'Plus' de buena alimentación

Cuidar nuestra alimentación también ayuda a preparar a nuestra piel para una larga exposición al sol. Aumentar la ingesta de frutas y verduras ricas en antioxidantes, que contengan betacarotenos y vitamina C. Algunos ejemplos de alimentos que podemos comer para lucir una piel más sana son las fresas, los kiwis o el melón, también alimentos de color anaranjado como la zanahorias y la calabaza; las verduras de hoja verde como las espinacas, el brócoli, el calabacín o los espárragos y además los tomates nos ayudarán a mantener un bronceado saludable.

Beber mucha agua

Beber mucha agua ayudará, y mucho, a complementar una vida saludable. Es un paso que no podemos saltarnos durante el año ni tampoco en la época veraniega. No debemos esperar a tener sed para hidratarnos, lo tenemos que hacer de forma regular durante todo el día. 1,5 litros o 2,5 litros de agua es la cantidad recomendada de agua que deberíamos beber, según nuestro estilo de vida. Si estamos bien hidratados nuestra piel lucirá más bonita y sana.

Protección solar siempre

Sin duda, la protección solar tiene que ir siempre de nuestra mano. No solo cuando vayamos a tumbarnos a tomar el sol, sino que debemos protegernos de la exposición solar siempre, aunque sea un día nublado. El sol y los rayos UV son uno de los agentes externos que más dañan nuestro rostro, usar una crema solar adecuada te ayudará a potenciar las defensas evitando un envejecimiento prematuro y reduciendo la aparición de arrugas y manchas, y previniendo un posible cáncer de piel. Es importante aplicarse la protección solar que más se adapte a nuestra piel, con un factor de protección 30 o 50.