La niacinamida: por qué cada vez más gente la incorpora a su rutina facial

3 Se lee en minutos J.E. / M.G.S.N



Las rutinas de belleza siempre han sido un recurso de lo más compartido. Los trucos para mejorar el aspecto, la salud de la piel, y en definitiva, cualquier detalle de la apariencia física son para muchos una meta a perseguir, y en estos tiempos de la viralidad y las se han convertido en un auténtico torbellino de reacciones.

El último de esos trucos en volverse viral ha supuesto el auge de la niacinamida, un producto no necesariamente novedoso, pero que se ha convertido en revolucionario en los últimos tiempos gracias a sus propiedades y al 'boom' de plataformas como .

La niacinamida no es otra cosa más que la amida (C 6 H 6 N 2 O) correspondiente a la vitamina B3 (C 6 H 5 NO 2 ), un agente con propiedades antioxidante, antiinflamatoria, iluminadora, de origen sintético o biotecnológico, que se emplea en diversos productos de . Los principales beneficios de la niacinamida se centran en la prevención de los signos de la edad, el cuidado de las pieles tendentes al desarrollo de acné, y la iluminación e hidratación de la piel.

"Es un componente que se le añade a muchos cosméticos y ayuda a despigmentar, por lo que aclara las manchas. Además, posee cierta acción antiinflamatoria y es un poco antioxidante", explica Paloma Borregón, dermatóloga y directora médica de Clínica Kalosia.

Uso en cualquier rutina

El producto se puede utilizar tanto en la rutina de la mañana como en la de la noche, combinándose con otros activos, principalmente antioxidantes como el retinol, contribuyendo a mejorar las rojeces y la irritación de la piel tras su aplicación.

"Con la niacinamida consigues, sobre todo, iluminar la piel, además de calmarla, con lo cual es un acompañante de otros tratamientos muy buenos, como por ejemplo ácidos que puedan resultar irritantes", asegura la también miembro del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la Asociación Española de Dermatología y Venerología (Gedet), que señala que es apta para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles.

Su forma de presentación más común es la textura sérum, que hace que lo lógico sea aplicarlo en los primeros pasos de la rutina, siempre tras la limpieza y antes de las . Otras veces, la niacinamida es un ingrediente más de productos más completos. Lo hay en distintas concentraciones pero, según la dermatóloga, esto no es muy importante.

Así funciona

El mecanismo de funcionamiento de este agente es el bloqueo de los radicales libres que se producen por la polución o el daño solar, consiguiendo bloquear el daño a nivel celular, o lo que es lo mismo, en el . Se trata de un activo que previene la aparición de los daños secundarios como el envejecimiento y las manchas, consiguiendo además regular la producción de sebo, además de reducir la pérdida de de la piel y reforzando la producción de lípidos, mejorando así la barrera cutánea.

Beneficios

Por todo ello, la niaminacida consigue:

Mejorar la hidratación de la piel

Mejorar las manchas, lo que es perfecto para personas con melasma

Mejorar el tono de la piel

Mejorar la textura de la piel y la apariencia de los poros

Tener una acción antioxidante

Todos estos beneficios, y su divulgación en las redes sociales, han conseguido que la vitamina B3 O niacinamida sea uno de los activos más populares en la industria democosmética.