La maleta cápsula perfecta para las vacaciones de verano 2023: prendas y accesorios infalibles

Se puede hacer una maleta pequeña para viajar una seman con todo lo esencial. / Unsplash

Hace unas semanas, El Periódico de Catalunya habló la diseñadora y estilista Ángela Lezama sobre el boom del armario cápsula. La solución de los 80 al 'qué me pongo' de la diseñadora Donna Karan ha cogido nuevo impulso entre la juventud porque permite obtener variados looks con la combinación de pocas prendas básicas, atemporales y versátiles. Los jóvenes suben vídeos a TikTok, orgullosos no solo por los conjuntos que se hacen, sino también por el ahorro económico que supone no tener que comprar tantas prendas, con lo que, además están ayudando a a reducir el impacto medioambiental de la industria de la moda, una de las más contaminantes.

"Los mismos conceptos para construir nuestro armario cápsula los podemos aplicar a la hora de hacernos la maleta estas vacaciones de verano", explica la joven nacida en Bogotá en 1995, pero que desde hace tres años reside en Barcelona. "Ahora que las aerolíneas low cost ya no te dejan llevar nada sin facturar conviene echar mano solo de lo que es justo y necesario", recuerda la estilista. Es decir, hacer la cápsula de la cápsula. Pero, antes, tendremos que tener en cuenta dos cosas: de cuántos días es el viaje y el tipo de vacaciones. "No es lo mismo ir a un destino de costa, ir a visitar una ciudad o vestir para asistir a un festival", distingue.

En esta pequeña maleta (para una semana) solo cabe lo esencial, se acabaron los 'por si acaso'.

📌 Pero antes de hacer el equipaje, repasamos aquí qué debe tener un buen armario cápsula de verano :

Partes de arriba: Camisetas básicas de tirantes anchos, ahora conocidas como 'tank top ' , o de un solo tirante o de cuello de barco. En colores blanco, camel, colores tierra y negro (tonos neutros que se van a repetir en los siguientes apartados). No vale cualquier camiseta, "es importante resaltar que se debe invertir en el tipo de material de calidad, un buen algodón o, si el tiempo lo permite, un punto muy fino", remarca. También se puede optar por la clásica camiseta de manga corta, así como la camisa blanca, que para esta época, "mejor si es de lino", aconseja Lezama, que observa la gran influencia que está teniendo en la moda en general, y los armarios cápsulas, en particular, el minimalismo del 'lujo silencioso', el quiet luxury que tan bien ha reflejado el clan de los Roy en la exitosa Succession (HBOMax). O la llamada camiseta bretona, la de rayas o marinera, que nunca pasa de moda. Y un bañador, "que también nos puede servir de body, un truco para ahorrar espacio en la maleta", comenta. Además, queda genial con la camisa blanca de lino abierta.



Partes de abajo: Una bermuda de vestir, en los mismos colores que las partes de arriba. Tejanos azules y blancos, o de lino, en blanco (dependiendo del calor de la zona). La falda, mejor midi (por debajo de la rodilla), en lugar de una mini, que "no es muy versátil; puede servir de día, pero no tanto para la noche". Y "aunque las tejanas ahora están muy en tendencia, yo prefiero una de satén", dice Lezama. "Estas valen para el día, la noche, la oficina, y dar paseos...", concluye.



Prendas exteriores: "Dependiendo de la zona puede que ni la tengamos que usar, pero, por ejemplo, si vamos a un festival de noche, quizá necesitamos una cazadora tejana, un rebeca fina o incluso una blazer", observa.

Vestidos: "Para mí es la prenda que no debe faltar en verano", apuesta la estilista. Deben tener un largo midi, y puede ser camisero o tipo túnica, o bien un lencero. Según la experta, se puede elegir entre la falda midi y este tipo de vestidos. Pero si se es mucho de vestido mini, Lezama aconseja que al menos tenga una silueta holgada, tipo ablusado, lo que hará la prenda mucho más versátil. También aconseja evitar el color negro, "que se ve muy pesado en verano". Lo ideal sería uno blanco, o de color beig o dorado, en consonancia con el tono de la piel que tengamos. "Es un truco muy chic", dice Ángela. La regla de oro que usa ella para elegir los estampados es que si se escogen colores muy vivos los estampados han de ser clásicos (rayas, lunares o incluso flores pequeñas); por el contrario, si se elige un estampado llamativo, los colores deberían ser neutros. "Así, no nos cansaremos tras una temporada", asegura.



Calzado: Aconseja Lezama las sandalias clásicas de siempre (todos los clones del diseño atemporal de Hermès, el de la 'H' en el empeine), en camel, negro o blanco, y desterrar las chanclas de dedo o las famosas Birkenstock. También se debe optar por las sandalias de cuña, para ocasiones más elegantes o sandalias nude de tacón. Y unas bambas blancas (pero mínimo de dos centímetros de plataforma).

📌Y ahora, la cápsula de la cápsula:

1️⃣ Elige por dónde empezar:

Se puede empezar eligiendo dos o tres prendas de partes superiores o inferiores. Si, por ejemplo, eliges tres superiores, coge alguna menos de las inferiores. Por ejemplo, un par (todas han de ser versátiles y conjuntar entre sí).

2️⃣Vestido o falda:

Si es un viaje de senderismo esta opción no se contemplaría.

3️⃣ Chaqueta para todo:

Si el destino es más fresco, o refresca por la noche, con una chaqueta tejana, por ejemplo, será suficiente.

4️⃣Calzado y ropa de baño:

Noticias relacionadas

Dependiendo del destino y las actividades, escogeremos un calzado, pero siempre ha de pegar con todos los 'looks'. "Normalmente una bambas blancas y unas sandalias en negro o color tierra es lo que mejor funciona", explica Lezama. Mínimo un bañador, que puede servir de body.

5️⃣ Accesorios:

"No ocupan tanto en la maleta pero ayudarán a individualizar y darle personalidad a un 'look' -subraya la estilista-. Si vas a un festival, por ejemplo, remátalo con unas botas camperas o un sombrero".