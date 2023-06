El edadismo no frena: ocho de cada 10 mujeres sufren presión por mantenerse jóvenes

Susan Sarandon es una de las actrices que más protesta contra el edadismo en el cine. / EFE/Quique Garcia

La lucha feminista ha ayudado a combatir ciertos estereotipos sobre la mujer, pero el edadismo se sigue resistiendo, sobre todo porque es un tema que todavía no se ha abordado de forma directa, a pesar de que más del 80% asegura sentir presión por mantenerse joven.

Este término es un concepto poco conocido, que todavía no forma parte de la conversación social. Se refiere a los prejuicios, estereotipos y discriminación basados en la edad, ya sea por considerar a las personas demasiado jóvenes o mayores para realizar una determinada acción. Puede manifestarse de diversas formas, como el trato condescendiente hacia los jóvenes, la exclusión laboral de los mayores o los estereotipos negativos sobre sus capacidades, entre otros.

En cambio, la discriminación por edad se refiere específicamente a la práctica de tratar de manera desfavorable a las personas debido a su edad. Implica negar oportunidades, derechos o beneficios a alguien basándose únicamente en su edad. Este tipo de discriminación puede ser evidente, como en el caso de no contratar a alguien debido a su edad, o más sutil, como la exclusión de ciertos grupos de edad en determinadas actividades o servicios. Estos comportamientos tienen consecuencias en la salud física, mental y emocional de quienes lo reciben.

Afecta más a las mujeres

Para arrojar luz a esta temática, Olay, la marca del cuidado de la piel, ha llevado a cabo un estudio con el que comprender la relación entre el edadismo y las mujeres españolas. El objetivo de esta investigación es identificar los estereotipos y explorar la relación de las mujeres con la edad, la belleza, la autoestima y los prejuicios tradicionales alrededor del envejecimiento.

La intersección entre edadismo y género afecta mucho más a las mujeres que a los hombres: tres de cada cuatro consideran que el edadismo castiga mayormente a las mujeres que a los hombres. Por consiguiente, no es de extrañar que 83,1% afirmen que la presión por mantenerse jóvenes resulta superior a la de los hombres, máxima que tiene mayor calado entre las mujeres menos entradas en edad.

Envejecimiento biológico y social

Según los expertos, existen dos tipos de envejecimiento: el biológico y el social. El primero hace referencia al deterioro celular por el paso del tiempo, mientras que el envejecimiento social hace referencia al mito de la jubilación que entiende que las personas que no trabajan dejan de ser útiles para la sociedad.

Entre las mujeres españolas, el envejecimiento biológico es el que más preocupa a nivel personal ya que sienten que dejan de ser atractivas y vitales debido al deterioro del cuerpo. A 45 de cada 100 mujeres les preocupa mucho (10%) o bastante (35,1%) envejecer, mientras que al 10,4% no les supone ningún problema y al 42,4% les inquieta poco. Eso sí, 45,4% confiesan que les gustaría tener menos años, sobre todo a las mujeres de mayor edad (48 años de media frente a 41).

Las mujeres viven bajo la presión de tener que esconder cualquier tipo de signo de envejecimiento mientras que los hombres pueden lucir arrugas y canas con mayor aceptación.

El binomio envejecimiento-piel

La principal discriminación de las mujeres mayores en relación a la belleza es la pérdida de atractivo con la edad. Al pasar la barrera de los 40, el 17,3% de mujeres han oído alguna vez la frase "eres demasiado mayor para seguir siendo atractiva”.

Las RRSS, los influencers y la democratización de los retoques estéticos son un recordatorio constante para las mujeres de que tienen que estar perfectas para gustar a los demás. Los filtros, por ejemplo, se encargan de mantener la inseguridad estética, especialmente entre las jóvenes. Según el estudio realizado por OLAY, un 24,4% de mujeres de entre 25-34 años recurren a los filtros asiduamente para rejuvenecer su imagen.

En el plano físico, el paso de los años se nota principalmente en el desgaste de la piel de la cara como las arrugas, las ojeras o los párpados caídos, pero también, en el deterioro del resto del cuerpo y las canas del pelo. De hecho, tres de cada cuatro encuestadas confiesan estar intranquilas por las posibles consecuencias de la edad en la piel del rostro.

El entorno laboral

El edadismo está también presente en el ámbito laboral. Existen dos momentos clave donde la discriminación se hace más evidente: a los 20 y 50 años. Por lo general, los jóvenes son infravalorados por falta de experiencia. Por ejemplo, al 33% de las mujeres de entre 18-24 años les han dicho alguna vez que eran demasiado jóvenes para emprender o crear una empresa. A un 15,4% les han espetado que son demasiado jóvenes para acceder a un sueldo más alto y a 12,8% para solicitar un puesto de trabajo

En cambio, las mujeres mayores de 40 años soportan marginaciones en el ámbito laboral con argumentos como que ya no tienen edad para reinventarse profesionalmente (28,5%) o no están en edad de trabajar (24,2%), esta última especialmente en Aragón, en clara oposición a Cataluña (60% vs. 10,9%).

"Demasiado mayor para divertirte"

La principal discriminación contra la edad en los ámbitos de ocio es la creencia que las personas mayores no están interesadas en divertirse ni acudir a espacios de entretenimiento. Al pasar la barrera de los 40, el 18,6% de las mujeres han oído la frase “eres demasiado mayor para divertirte” cuando acuden a espacios de ocio juveniles por considerarse una actitud inapropiada por su edad.

Y, a menudo, el entorno tampoco es de gran ayuda a la hora de combatir este estigma y erradicar los prejuicios. Las mujeres reciben acusaciones en torno a la maternidad y el ciclo vital en el que se encuentran: al 13,6% le recriminan que son demasiado jóvenes para ser madres y al 22,8% todo lo contrario.

Además, las mujeres solteras de mayor edad siguen estando mucho más estigmatizadas que los hombres. En el ámbito sexo-afectivo, las mujeres jóvenes reconocen sentirse muy presionadas sobre la maternidad entre los 30 y 40 años. Además, cuando son madres jóvenes suele creerse que son inmaduras, irresponsables, descuidadas con respecto a su aspecto físico y que suelen dejar de lado su carrera o educación para dedicarse exclusivamente a la crianza de sus hijos, mientras que los estereotipos asociados a las madres mayores suelen incluir que son menos energéticas, menos capaces de cuidar adecuadamente a sus hijos y menos interesadas en actividades sociales o laborales activas.

Se considera que la sociedad, los medios de comunicación, las marcas y el entorno social se encargan constantemente de recordar que envejecer está mal, asociándolo a un momento vital de pérdida de belleza, atractivo y sexualidad, lo que contribuye a perpetuar esta situación.