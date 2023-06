‘Slow gaming’, la nueva tendencia en videojuegos que no para de sumar adeptos

Unsplash

En España existen 18,1 millones de personas que juegan a videojuegos, el 52% son hombres y el 48% mujeres. El último informe publicado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) revela que en el año 2021 esta industria facturó en España cerca de dos millones de euros y que, actualmente, los españoles dedican una media de 8,1 horas a la semana a este tipo de entretenimiento. Pero, hasta hace poco, “todo el mundo pensaba que los videojuegos eran jugar al fútbol o pegar tiros”, tal y como cuenta Carlos González Tardón, psicólogo especialista en videojuegos e investigador en el Observatorio Nebrija del Español. Ahora, los slow games (juegos lentos) abren la posibilidad de disfrutar de una experiencia más relajante cuya característica principal es que no son competitivos.

Apartados de la estrategia común, estos juegos no están centrados en superar retos, sino en disfrutar del viaje. Para ello, explica González, establecen espacios “más seguros, más confortables, sin esa sensación de inminencia y necesidad de estar interactuando todo el rato para ser cada vez mejor”.

“Los errores no son errores sino que tienes tiempo de hacerlo y ajustar tu comportamiento a lo que pide pero sin esa percepción de ‘lo hago bien a la primera o tengo que volver a empezar’. Te dan todo el tiempo la seguridad de que puedes intentarlo todas las veces que quieras y no tiene consecuencias graves ni irreversibles”, apostilla.

La música, un elemento clave

Álvaro, ingeniero de software de 25 años, lleva toda la vida jugando a videojuegos y en distintas ocasiones, sin saberlo, ha tenido contacto con algunos de estos juegos zen. Para él, la modalidad de juego lento aporta tranquilidad y destaca la música como elemento clave que acompaña y ambienta la experiencia.

“Es todo muy friendly, ya que vas viendo una progresión, ves evolucionar a tu personaje pero sin que el entorno sea agresivo”, cuenta Álvaro. Aclara que este es uno de los motivos por los que, aunque sea un juego fácil, no resulta aburrido: “Sientes que el juego no te va a causar angustia o ansiedad y que te va recompensando mientras progresas. Notas una mejoría visualmente y eso es gratificante”.



Una de las características que más le llama la atención es que son muy permisivos e “intentan evitar la frustración para que la experiencia sea totalmente positiva”. “Si tú dejas de jugar no es porque tengas una experiencia negativa, es porque te ha cansado, ha dejado de resultar interesante, dejas de ver progresos o porque ha dejado de tener significado para ti”, prosigue.

En juegos como The Witness, el joven ingeniero cuenta que al principio puede que “estés perdido” y no conozcas la dinámica, pero el mismo juego te va orientando y "no te castiga por no saber lo que estás haciendo”. “También hay muchos que tienen que ver con granjas, supongo que por el concepto de construir y de esperar a que se desarrolle”, añade.

El slow gaming empezó a visibilizarse a raíz de la pandemia debido a la situación tan brutal de ansiedad generalizada, de descontrol y de falta de libertad”, explica el investigador Carlos González Tardón, que relata cómo en ese momento empezó a percibir que, tanto desde medios de comunicación como desde los círculos de consumidores de videojuegos, empezaba a coger relevancia.

Pero la realidad es que muchos de estos juegos no son nuevos. Algunos de los más conocidos, como el Journey o el Abzu, han abierto las puertas a otros más actuales, como el Animal Crossing, A short Hike, Terraria o Stardew valley, entre otros.

Perfil de jugadores

El especialista en salud mental y videojuegos expone que dentro de este mundo existen varios tipos de jugadores, que van desde gente muy especializada hasta “jugadores que han evolucionado desde videojuegos más competitivos y se han hecho mayores dentro de la industria”, o gente que incluso no tenía vínculos con este mundo.

Este último es el caso de Lucía, médica de 26 años que prácticamente no había tenido contacto con los videojuegos hasta que encontró los slow games. Empezó jugando al Gris o Little nightmares y descubrió en ellos un entretenimiento “tranquilo y relajado”. "El momento de jugar a los videojuegos es aquel en el que estoy relajada y quiero distraerme de manera liviana”, explica.

Asegura que no le gustan los juegos muy técnicos que requieren demasiadas habilidades. Por eso, dice que los que más disfruta son “aquellos con un objetivo fácil, abstracto y que no requiere de mucha destreza; en definitiva sencillos y bonitos de jugar”.

Por otro lado, también hay una diferencia por edades: los mayores de 40 años, que encuentran en los juegos lentos un vínculo con temáticas y mecánicas antiguas, y la gente joven, a la que no le interesa la competición y busca un ocio más tranquilo. “Aunque parezca raro, estas personas son muy exploradoras y sociales en la vida real, pero en su tiempo libre prefieren relajarse y disfrutar de una experiencia más individualizada”, especifica Carlos González.

Nueva tendencia de los juegos zen

“Podemos decir que los slow games son tendencia, pues existe la corriente de buscar otras experiencias que no sean los videojuegos tradicionales", afirma el investigador. "Al igual que pasa con otras formas de ocio, estamos buscando una experiencia cuanto más atractiva y diferente mejor". De hecho, esta modalidad, consigue una valoración positiva porque “se aleja de todo lo que ya hemos visto”.

El número de juegos y de jugadores continúa creciendo porque tienen un escalón de entrada tan bajo que cualquier persona puede echar el rato, "son muy golosos, muy rutinarios y tienen un core muy limpio”. Además no son especialmente caros de generar porque no hay tanta exigencia a nivel técnico ni gráfico: “Tú vas por la experiencia y, por tanto, eres más permisivo en este aspecto”.

Cada vez se están haciendo más visibles y su público es más fuerte. “Hay páginas web que se dedican a esto, los medios especialistas también hablan de algunos de estos juegos, esto era impensable hace 5 o 6 años”, indica González.

Otra de sus peculiaridades es que crean un espacio donde los usuarios pueden evadirse. Precisamente, Álvaro comenta a este respecto que “hay momentos en los que me apetece jugar a este tipo de juegos, sumergirme en su música y olvidarme de todo. Me gusta sentirme dentro del videojuego, sobre todo porque sé que es un entorno seguro, positivo y que nada va a salir mal”.

La figura del ‘evadidor’ es bastante conocida, explica el experto Carlos González. Se trata de usuarios que buscan refugio dentro del juego, un lugar en el que dejar de pensar en todo lo demás.

Salud mental y videojuegos

Una de las razones por las que ha aumentado la demanda de este tipo de videojuegos es que están íntimamente ligados a la salud mental: “Ahora cuando estás jugando y te pones nervioso lo dejas, y eso es porque cada día se habla más de salud mental”, expone. Se utilizan para calmar la ansiedad . Un buen ejemplo son los juegos vinculados con el tiempo real, que ocurren en días concretos y ayudan a reducir el estrés y mejorar la paciencia. “La forma de entrenar esa resiliencia es ponerte en un espacio en el que tienes que ser paciente porque es muy lento”, detalla el especialista, que añade que estos videojuegos también son beneficiosos en niños con espectro autista, porque “son juegos amables, muy repetitivos y predecibles”.

Carlos González sostiene que cuando estos juegos complementan la terapia psicológica tradicional, "crean lugares seguros y tranquilos en los que bajar el nivel y tomar el control sobre tu vida. Al final se trata de sentirse empoderado”.

A largo plazo, este experto augura que el futuro de los slow games y, de los videojuegos en general, irá en paralelo al cine y las series: “Una de las líneas futuras de los videojuegos va a ser apostar por juegos más tranquilos pero sobre todo experiencias más cortas, más baratas y más cambiantes”.

Sobre si los videojuegos lentos van a desplazar a los tradicionales, González cree que ambas modalidades compiten en mercados distintos y por lo tanto van a convivir: “En este momento, hay mercado para todos”. Como conclusión, el psicólogo recuerda que forman parte de nuestro ocio y tiempo libre y que su finalidad es “pasarlo bien”. “Muchas veces la gente se lo toma muy en serio y se olvida de disfrutar”, lamenta.