Carmen Tía Alia: "Hay una corriente de jóvenes que no aprecia la gastronomía española y me da mucha pena"

Tarta de queso La Viña. / Tía Alia Recetas

Las recetas de la abuela tan tradicionales como caseras nunca pasarán de moda. Esto es gracias al recital de los juglares gastronómicos que muestran de generación en generación cómo se combinan los ingredientes y cuál es su método de cocción.

La estilista de cocina y creadora de contenido gastro, Carmen López del Hierro, decidió trasladar y transcribir el lenguaje tradicional de un libro de recetas de su tía abuela Alia, escrito para explicar cómo se cocinaba en su época, con hornos que no eran eléctricos y no tenían el control del calor, que no se podían encender arriba y abajo y que no se podía poner a 200 grados.

"Lo encendías con una cerilla y se cocinaba cómo se podía", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Empezó el blog con el objetivo de explicar la cocina tradicional de su familia aplicando su toque, "su giro de tuerca", es decir, 'cocina tradicional con un twist'.

Las recetas de Carmen no sólo están inspiradas en la cocina tradicional de su familia, sino también están condicionadas por su paso por Reino Unido, donde aprendió a cocinar bajo la influencia de la cocina internacional sazonada con toques indios, asiáticos, latinoamericanos y de otros países europeos.

Tras una larga trayectoria y muchas horas en la cocina observa que la gastronomía española actual está siendo "acomplejada, ignorada y poco valorada" por parte de los jóvenes. Es cierto que hay un boom gastronómico, pero "parece que se nos van los ojos a la cocina exótica, a lo diferente, cuando nosotros tenemos un gran legado cultural y que gastronómicamente hablando somos una de las cocinas más punteras, más ricas y más sabrosas a nivel mundial", profundiza. "Hay una corriente de gente joven que no aprecia la gastronomía española y eso me da mucha pena".

Por ejemplo nos ponen un plato de lentejas de la abuela frente a un pan bao con pato laqueado, ¿y cuál comemos? seguramente acabaremos pidiendo el plato exótico que no hemos probado nunca.

Postres para compartir

López del Hierro siempre deja sitio para el postre y más aún si llevan lácteos y huevo. "Me encantan los flanes, las natillas y las tartas de queso". Y a la pregunta de qué ingredientes no pueden faltar en la despensa si queremos preparar un postre en casa responde lo siguiente: huevos, leche, harina, azúcar o algún otro tipo de endulzante, y mucha fruta, especialmente cítricos como el limón o la lima. Los cereales y el chocolate también deben ser un fondo de armario culinario. Además, recomienda evitar los edulcorantes, ya que no funcionan igual de bien si se hornea algún dulce.

La suerte de vivir con un chef en casa y a mesa puesta es un gran privilegio que no todos podemos tener, y si no que se lo digan a los hijos de Carmen que, tras cocinar a diario están constantemente probando comida de autor. Su paladar no se aburre porque cada día hay un plato nuevo. "Yo cocino todos los días por trabajo y luego nos lo comemos. No suelo repetir recetas, pero los dulces son otro cantar" como la tarta de queso La viña, las croquetas de arroz con leche o con chocolate y el dulce de leche casero.

Receta croquetas de arroz con leche. / Tía Alia Recetas

"Cada vez que publico algo dulce el alcance es alto, en general la gente es golosa", apostilla la ganadora de la categoría Bloguero Cocinero elegido por los blogueros de Canal Cocina. Y más aún, si hay que celebrar. Se prepara una tarta con todo el cariño del mundo con el fin de festejar.