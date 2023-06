El sake, la bebida japonesa que se abre paso en España: "Hay que probar más de uno"

Mayuko Sasayama hace una cata. / Cedida

El sake es para Japón lo que viene siendo el vino en España: una bebida alcohólica que está presente en mayoría de eventos sociales y religiosos, sean estos fiestas, comidas de empresa, bodas o la celebración de Año Nuevo. Ambos llevan siglos y siglos arraigados a la historia y tradición del país. Y lo que les queda.

Sin embargo, la idea que, por lo general, tenemos del sake en España no es del todo correcta: ni se bebe caliente, ni se toma necesariamente después de una comida a modo de chupito de hierbas, por mucho que te lo ofrezcan así en los restaurantes.

Un libro para principiantes

El sake es una bebida fermentada a base de arroz y el hongo koji que posee unos 15 grados de alcohol y que puede tomarse tanto frío como caliente, acompañado o solo. También los hay de distintos tipos: espumosos o afrutados, secos, potentes, más envejecidos o dulces, etcétera. Efectivamente: como el vino.

Para quienes llegados a este punto sientan algo de intriga por esta bebida, la japonesa Mayuko Sasayama acaba de publicar El mundo del sake. Todo lo que necesitas saber para introducirte en la bebida de moda (Ed. Planeta Gastro). En sus páginas habla de su proceso elaboración, sus variedades y cómo disfrutarlo con sus respectivos maridajes. También explica la relación que Japón tiene con este producto tan importante para la cultura japonesa.

Adiós a los prejuicios

Pero uno de los objetivos principales de sus páginas es terminar con las ideas preconcebidas que tenemos de esta bebida en España. "Hay que probar al menos uno cuando estemos en un restaurante. Y quizá no nos guste. Es una experiencia. Pero que no nos agrade un sake concreto no significa que, en general, la bebida no sea para nosotros. Hay que intentarlo con otros tipos, como ocurre cuando empezamos a probar el vino. Lo mismo no te gusta el jeréz, pero sí un blanco", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en un español que roza la perfección.

Sasayama trabajó como comercial internacional de productos electrónicos en España, un empleo que no le entusiasmaba demasiado. "Justo cuando estaba en cambiar de trabajo, entré con mi padre en una izakaya (taberna) en Tokio y encontré un sake maravilloso, muy delicado", explica. Ahí, y como aficionada al vino, se le encendió la bombilla.

Consiguió trabajo en España en un bar de sake, un país que le encanta pero donde esta bebida se ha quedado bastante rezagada en comparación con la comida japonesa. Aquí no ha habido un boom, como sí lo han tenido las cervezas artesanas o los vinos ecológicos. Pero que eso ocurra, en su opinión, es sólo cuestión de tiempo. "En estos tres años he visto muchísmo más que en los dos años anteriores o cuando vine aquí hace 10 años", afirma.

Un sector envejecido que quieren rejuvenecer

La industria del sake en Japón tiene el mayor número de empresas que sobrepasan los cien años de vida (893 kuras en Japón). La más antigua, Sudohonke, cuenta con 880 años de historia. La edad media de los trabajadores es de 56 años, y el 35 por ciento del personal tiene más de 60, cuando hace apenas 40 años la edad promedio era de 46. El sector, para disgusto de Sasayama, está envejeciendo.

El sake es una bebida con mucha historia en Japón. / Pxfuel

"Los hijos no quieren seguir con el trabajo. Quieren ir a una ciudad. Creo que en el mundo del vino también pasa algo parecido. Sin embargo, desde un año o dos, esto está cambiando un poquito. Algunos jóvenes desean trabajar fuera de la ciudad, volver al campo y hacer algo con la naturaleza. De momento son pocas, pero ya hay algunas bodegas jóvenes de gente que está emprendiendo", relata.

Dos sakis españoles

El emprendimiento también ha llegado a España, donde hay dos kuras. Una es Seda Líquida, fundada en 2015 por Antoni Campins, quien comenzó a elaborar sake en un pueblo de Tuixent, en el Pirineo leridiano, después de jubilarse, "por puro amor a la cultura japonesa". De momento ya ha conseguido cultivar arroz con semillas traídas de Japón en el Delta del Ebro, así como desarrollar su propio arroz koji.

Justo allí se encuentra la otra bodega artesanal, Kensho, también fundada en 2015. Su propietario y koji es Humberto Conti, otro enamorado de Japón. Cuando conoció a Mertixell Jardí, la que sería su futura mujer (y co-propietaria), cuarta generación de una familia que se dedicaba al cultivo de arroz de Tarragona, surgió la idea de elaborar esta bebida con productos españoles, de ahí su toque mediterráneo.

Probar estos sakes, ir a alguna cata y aprender de maridajes, recetas de cócteles y su historia con este libro puede hacernos aprender, según su autora, a apreciar por fin esta bebida. Eso, y tener paciencia con las pruebas.