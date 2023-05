¿Puede la IA decirnos qué significa soñar que estás embarazada o que se te caen los dientes?

Los sueños pueden revelar mucha información personal. / Greg Rakozy (Unsplash)

− Hoy soñé que me caía al vacío. ¿Qué significa?

−En el caso de tu sueño, el hecho de caer al vacío puede indicar una sensación de falta de dirección o propósito en tu vida. Tal vez estás enfrentando un momento de incertidumbre o de indecisión, y te sientes como si estuvieras cayendo sin rumbo fijo. Otra posible interpretación es que el sueño refleje tus miedos o ansiedades acerca de algo que estás enfrentando. La sensación de caer al vacío puede representar un temor a fracasar o a enfrentar un reto que parece imposible de superar.

La respuesta aquí la da ChatGPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial. "Es la tecnología del momento", apuntó la catedrática Asunción Gómez Pérez en su ingreso en la Real Academia Española (RAE) este mismo lunes 21 de mayo, donde vaticinó que, muy pronto, habría otras herramientas.

De momento, ya hay varias aplicaciones a las que acudir si buscamos un significado rápido a través de esta rama de la informática que simula la inteligencia humana. Es un tema que interesa. Google acumula miles y miles de búsquedas de "qué significa soñar que estás embarazada", soñar con cucarachas, soñar con serpientes o soñar que se te caen los dientes, así como de 'diccionarios de sueños' que tienen respuesta para casi todos los supuestos.

Lecciones del pasado

Lo que está claro para los psicólogos es que los sueños nos dan información. El famoso psicoanalista y filósofo Sigmund Freud invirtió varios años de su carrera en el análisis del significado de los sueños, una investigación que se puede ver en su libro La interpretación de los sueños, publicado en 1899. Aquí afirmaba que había un gran componente mental en ellos; que eran la expresión del subconsciente.

"Los sueños son como un espejo mágico especialmente diseñado para cada uno de nosotros. Pueden recordarnos lecciones importantes del pasado, resaltar nuestras preocupaciones más urgentes en el presente y visualizar nuestro mejor potencial de crecimiento en el futuro", asegura por correo electrónico Kelly Bulkeley, autor del libro El poder transformador de los sueños e investigador.

El psicólogo explica que "la imaginación creativa es especialmente poderosa en los sueños. Cuando soñamos, nuestros cerebros se activan mucho, lo que les permite generar escenarios extremadamente realistas de infinitas posibilidades: pueden ponernos en cualquier lugar, con cualquier persona, haciendo cualquier cosa. Nada es imposible para la mente que sueña".

Todos soñamos

Y todos, absolutamente todos, soñamos. Aunque no recordemos nada. Lo hacemos en uno de los cinco periodos REM que solemos tener cada noche y que duran aproximadamente entre 90 y 110 minutos, como explica Irene Silva Diverio, doctora en Psicología y en Ciencias Biológicas y de la Salud.

Que no los recordemos, según la experta, tiene más que ver con nuestras propias dificultades para enfrentarnos a sus conflictivas que a que no se den durante el sueño. "Pueden tener miedo a seguir indagando, de ahí la importancia de esté con un buen terapeuta que sepa acompañar al paciente en ese trabajo y sepa detectar cuándo tiene miedo, para no forzarlo". Sin embargo, asegura que todos los pacientes que han tenido en terapia se quedan sorprendidos con los descubrimientos que hacen con los sueños. Recuerda uno que soñaba con un caballo saltaba y lo quería atacar; resultó ser su padre. "Estábamos trabajando una conflictiva importante, con una figura paterna que lo subestimaba, le provocaba inseguridad, le pegaba...", rememora.

Ayuda sí, pero con un profesional

Porque los sueños, añade, son alucinaciones: tienen un componente de imagen y un componente acústico. Este mismo año, científicos japoneses descubrieron cómo convertir las señales generadas en el cerebro en imágenes de alta definición. Es un avance para grabar los sueños, pero no lo suficiente para interpretarlos porque, como señala la doctora en Psicología, ese es su contenido manifiesto. El contenido latente, aquel que solo depende del soñante, es el que se puede descubrir en terapia. No hay un solo significado para cada uno de ellos.

"Las herramientas de IA pueden ayudarnos a interpretar los sueños sin un profesional, si se tiene en cuenta el principio más importante: solo el soñador sabe con seguridad lo que significa su sueño. Una herramienta de inteligencia artificial puede sugerir ideas sobre el significado, pero solo el soñador puede decir si estas son precisas o no", apunta Bulkeley.

Lo que sí vaticina este experto es que , a medida que se desarrollen estas tecnologías, los sistemas más útiles combinaría IA con profesionales humanos. "Esto conducirá a un modelo de 'centauro' o 'cyborg', dependiendo de la imagen de fantasía que prefieras", concluye.