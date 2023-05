El plátano de 'Comedian' y otras veces en las que el público "arruinó" obras de arte

El arte, un concepto difuso, no siempre es entendido por el público general. Ni por los propios estudiosos. Grandes teóricos disienten a la hora de configurar qué supone, de qué trata o cómo categorizarlo. Las reacciones a las obras modernas son variopintas, desde la admiración o la incomprensión hasta la mofa y burla. Ya sea por apoyarlo o despreciarlo, el arte no suele dejar indiferente a nadie.

Aunque incomprendido, la repercusión sobre todo lo que rodea al arte es enorme. Lo saben los activistas climáticos, que en el último año han multiplicado sus acciones reivindicativas sobre cuadros y estatuas para llamar la atención sobre la crisis que afecta a los ecosistemas. Pero, en esta ocasión, no hablamos de protestas medioambientales.

Con un fin provocativo o de manera accidental, en ocasiones las creaciones artísticas se estropean y arruinan. Los hay incluso que destrozan las obras de arte en nombre del propio arte. Eso es lo que pensó el estudiante surcoreano Noh Huyn-soo, que la semana pasada decidió comerse literalmente parte de Comedian, una polémica obra del artista italiano Maurizio Cattelan consistente en un plátano pegado a una pared con cinta adhesiva y que en su momento llegó a venderse por 120.000 dólares.

"Tenía hambre", aseguró Huyn-soo después de practicar su curiosa performance en el Museo Leeum de Seúl. Lo cierto es que no organizó más problema que el revuelo generado por su acción, ya que rápidamente se colocó un nuevo plátano en la pared (algo común, pues la fruta suele ser cambiada cada pocos días para evitar que se pudra). Ni siquiera el propio Cattelan pareció tomárselo a malas: "No hay problema", aseguró el artista.

De hecho, la forma de "arruinar" esta obra ni siquiera es original. Ya en 2019, año en el que se estrenó Comedian, un artista estadounidense de origen georgiano llamado David Datuna hizo lo mismo con el plátano, que entonces se exponía en el Art Basel de Miami. Su acto fue autocalificado como una "actuación artística" que el propio Datuna tituló Artista hambriento.

The really, really, really, really expensive banana at #ArtBasel was eaten this afternoon by a New York artist (Vid: David_Datuna) pic.twitter.com/90mUhktyqd

La mofa en torno a lo que es arte y lo que no es una constante en las últimas décadas. Rememoramos otros momentos en los que personas del público se rieron y destrozaron ciertas obras artísticas, en nombre de la disciplina o de manera accidental.

La obra más icónica de Marcel Duchamp, uno de los más disruptivos artistas del siglo XX, sufrió en primera persona la mofa del público (posiblemente buscada, por otra parte). Su Fuente, un urinario firmado como R. Mutt y exhibido como pieza artística allá por 1917, ha sido objeto de burlas en numerosas ocasiones. El caso más extremo vino por parte del francés Pierre Pinoncelli, quien atacó hasta en dos ocasiones réplicas de la obra.

En 1993, Pinoncelli orinó en una versión de Fuente expuesta en Nimes (Francia) y posteriormente lo destrozó a martillazos. Como ocurre ahora con el plátano de Cattelan, el "agresor" del urinario aseguraba que su ataque era una expresión artística más. "Creé algo nuevo, Duchamp lo habría aprobado", aseguró el francés. No contento con esto, en 2006 volvió a atacar la obra en el Centro Pompidou de París, aunque en esta ocasión se privó de miccionar en el retrete y tan solo lo hizo añicos.

A veces, las obras de arte se arruinan de forma accidental. El pasado febrero, una mujer rompió sin querer una pieza del estadounidense Jeff Koons valorada en 42.000 dólares. La escultura de porcelana Balloon Dog, una réplica en miniatura de unos 38 centímetros de alto y de color azul, formaba parte de las piezas que se iban a exponer en la feria Art Wynwood de Miami (Estados Unidos).

Aunque no lo hiciera queriendo, la obra acabó hecha añicos en el suelo de la exhibición. Sin embargo, la mujer no tuvo que pagar nada, ya que la escultura estaba asegurada. "Vi que esta mujer estaba allí y la estaba golpeando. Luego la cosa se cayó y se hizo añicos en miles de pedazos", declaró al canal local WSVN el coleccionista de arte Stephen Gamson, uno de los testigos del incidente.

Muchos de los asistentes quedaron sorprendidos y llegaron a pensar que se trataba de una performance artística por parte de la caseta de la galería Bel-Air Fine Art, que exhibía la escultura. Pero en esta ocasión, no hubo excusa: fue un accidente puro y duro.

Enough to give you an art attack! Collector shatters $42,000 Jeff Koons dog sculpture at Miami art fair after she tapped it to see if it was a BALLOON and knocked it off stand. https://t.co/TjF9UhbqJZ pic.twitter.com/vS3YDd5N57