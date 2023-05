Se vende isla por la menos de la mitad de precio que una casa en el centro de Madrid o Barcelona

Por una oferta superior a 170.000 euros, la isla de Barlocco puede ser tuya. Cuenta "con vistas excepcionales" gracias a su ubicación frente a la costa, lo que la convierte en un lugar idílico para desconectar. El anuncio de venta pinta bien, pero cuenta con un problema: su acceso no es tan sencillo, como tampoco lo es quedarse allí demasiado tiempo.

Barlocco está a algo menos de 10 kilómetros de la ciudad más cercana, Gatehouse of Fleeten, y a una hora y 40 minutos en coche (o casi cuatro horas en transporte público) del aeropuerto de Glasgow Prestwick. Una vez que llegas al condado de Dumfries y Galloway donde se encuentra, tienes varias opciones para llegar. Si la marea está baja, puedes hacerlo a pie, en tractor o en quad.

Además, cuenta con una playa en el lado oeste donde también puedes varar o fondear un barco. Una vez allí, el paisaje es totalmente virgen. No hay viviendas ni edificios en la isla, tan solo un estanque de inundación que proporciona agua para el ganado y la fauna durante los meses de invierno.

Más de cien interesados

¿Puede, entonces, el potencial comprador construir la primera vivienda del entorno? Esta es la pregunta que más se están haciendo los interesados y cuya respuesta no está clara, según reconoce la firma inmobiliaria Galbraith Group, que está detrás de su venta. "Pero los hechos son: la isla es un Sitio de Especial Interés Científico, por lo que ha protegido la biodiversidad. No hay agua de red ni electricidad de red, y no es posible hacer llegar estos (en formato de red). Correspondería al propio comprador buscar el potencial de construcción y obtener los consentimientos pertinentes", explica Aaron Edgar a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La isla de Barlocco está a casi 10 kilómetros de la ciudad más cercana. / EPE

"Cualquier oportunidad de planificación debe ser investigada por el comprador directamente con la autoridad de planificación local", apuntan en el anuncio. Con todo, el agente David Corrie asegura que llevan más de un centenar de personas interesadas en su compra de distintas partes del mundo. "Es una hermosa isla natural con una gran variedad de biodiversidad", afirma.

Otras casas en alquiler

Barlocco es la última isla que ha salido a la venta en Escocia, pero hay portales inmobiliarios que también ofrecen alquileres. Por ejemplo, puedes ir a la isla de Ronay, con "597,17 hectáreas de terreno salvaje en el que abundan las aves y la fauna", nueve lagos y una casa en la que quedarte. O a la isla de Scalpay, "una impresionante pequeña joya escocesa en la tranquila Isla de Skye, con tres cabañas aisladas, una fauna encantadora y románticas vistas a la montaña", según reza su anuncio.

Isla Ronay, Escocia. / Private Islands Inc.

Preocupación por las islas

La intención es que las islas no queden en el olvido, aunque los locales no creen que se esté haciendo lo mejor para que las habiten los que realmente quieren y no solo los que pueden. El plan del Gobierno escocés para ofrecer a los jóvenes y a las familias 50.000 libras (más de 56.000 euros) como incentivo para quedarse o mudarse a una isla no obtuvo el respaldo suficiente en consulta pública, por lo que lo abandonó. Los propios isleños no creían que fuera la forma más adecuada de abordar el problema de la despoblación.

“Queremos jóvenes con familias que tengan alguna conexión con las islas, no personas que simplemente se sientan tentadas por el efectivo que se ofrece. La falta de vivienda es un gran problema: estamos atrayendo a prejubilados y propietarios de segundas viviendas. No se puede culpar a la gente por vender a los precios más altos, pero eso no ayuda a que los jóvenes queden fuera del mercado”, decía entonces Uisdean Robertson, presidente del Comité de Transporte e Infraestructura del Consejo de Western Isles según recoge The Guardian.

"¡Construirán supermercados Tesco y gasolineras BP en todas partes y será un desastre! Dios salve nuestro hogar", escribió un local a modo de reseña de la isla de Barlocco en Google. Porque los isleños escoceses se niegan a poner en riesgo la identidad y la biodiversidad de los territorios que son su hogar. A tenor de la protección que tiene esta en concreto, parece difícil que eso pase.