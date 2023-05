Día de la risa 2023: del 'jaja' al '55555' o 'Cha Cha Cha'

No todos nos reímos igual.

Este día 7, como cada primer domingo de mayo, se celebra el Día Mundial de la Risa, que festeja las múltiples bondades de este fenómeno: reduce el estrés, nos ayuda a socializar y libera serotonina. A pesar de ser uno de los actos más universales, su representación escrita varía considerablemente a lo largo de todo el mundo, con diferentes onomatopeyas según el idioma y región, lo que muestra que las risas pueden ser muy variadas, y que cada sociedad y cultura la referencia de distinta manera.

La plataforma online de idiomas Preply ha recopilado algunas de las 'risas' más comunes en el mundo para reírse en todos los idiomas.

Las risas más destacadas

Estás son algunas de las risas que han destacado:

😂Tailandés: "55555" es la representación gráfica más curiosa y es porque el número 5 en tailandés se pronuncia haa. Para reírse mucho puedes ver 55555555+(+) añadiendo el signo de +.

😂 Portugués: "kkkk", "rsrsrs" (abreviatura de riso que significa risa) y el irónico "rarara" tanto en Portugal como en Brasil.

😂 Turco: se usa "hahaha" o “ahahah”, "jsjsjsjs", "weqeqwqewqew" o, la opción más simpática, letras a boleo como: "dksajdksajdoşad" para reír.

😂 Malayo: debido a que ha x 3 veces es igual a 'hahaha', los hablantes de malayo escriben "Ha3Ha3Ha3" o Ha3. También escriben la risa de la forma en que escribe un hablante de inglés, como 'haha' o ha, ha.

😂 Inglés es "haha". También verás hehe para risa irónica o hihi para transmitir risa traviesa. Pero en las redes sociales es muy común escribir LOL (Laughing Out Loud: reírse a carcajadas). Cuando te partes el c**o se escribe LMAO (laughing my ass off) y aun más informal LMFAO (laughing my f***king ass off).

😂 En Nigeria hay una variante que es "LWKM" y "LWKMD", que significan "Laugh wan kill me" y "Laugh wan kill me die". Y en Jamaica se escribe DWL que abrevia ‘dead wild laugh.’

😂 Chino Mandarín: en China continental utilizan los números "23333" para escribir la risa. Pero en el alfabeto mandarín, la transcripción de jaja es 哈哈 pero se escribe haha cuando se transcribe al alfabeto latino, por influencia del inglés. 呵呵呵呵(jeje) cuando es una risa traviesa.

😂 Hindi: en el idioma más extendido de la India existe la particularidad de que los hombres se ríen con "haha" y las mujeres se desternillan con "hehe".

😂 Bengalí: es el segundo idioma más hablado de la India y se ríe diferente al hindi. Esta es la transcripción মজাই মজা, que suena a jaja.

😂 Urdu: en el idioma urdu, que es el idioma oficial de Pakistán, "ha" se escribe como "ہا". Entonces, si te ríes más, simplemente agregas más. Pero también escriben de la forma en que las personas en pashto y persa escriben riendo. ‘ہاہاہاہاہاہاہاہا’ = ‘jajajajaja’.

😂 Árabe: el árabe estándar es uno de los idiomas más extendidos del mundo y sin embargo cuenta con 0 hablantes nativos porque cada país tiene su propio dialecto, sin embargo se entienden entre ellos con el estándar. La risa se escribe هههههههههه y se pronuncia como nuestro jajaja.

😂 Coreano: lo más frecuente que puedes encontrar en idioma coreano es k-k-k-k-k-k pero también en su propio alfabeto ㅋㅋㅋ ("kkk") and ㅎㅎㅎ ("hhh").

😂 Lituano: "Cha Cha Cha", que no es el baile sino que se pronuncia como nuestro jajaja.

😂 Polaco: los adolescentes polacos tienen esta divertida palabra "Heheszki", que significa "patadas y risas" para expresar diversión sin ningún propósito serio. Pero ahora tienden a usar palabras más bien inglesas en la jerga como haha.

😂Español: nuestro sonido es fuerte con la j en carcajada. "Jajaja" es el más común, cuando expresas ironía "jejeje" y cuando eres más pícaro, "jijiji". Nota: ten cuidado si te estas riendo por SMS o WhatsApp con un amigo indio que hable hindi, porque “jaja” significa “que te pires”.