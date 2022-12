Decoración para vestir tu mesa de Navidad a la última: productos, ideas y tendencias

Mesa decorada con todas las tendencias para la cena de Navidad / H&M Home

Lo más importante en una cena de Navidad −además de no salir peleado con ese cuñado que siempre sabe de todo más que tú− es la comida. Marisco, canapés, cordero, chuletas, turrones, postres... cantidades para 15 aunque seamos siete. Pero, ¿dónde se va a poner todo eso? Pues en la mesa más grande que tengas para reunir a toda la familia durante horas. Este mueble se convierte en el epicentro de la fiesta en estas fechas. Por eso, es un bonito detalle tomar un poco de tiempo para decorarla a la última y hacer sentir a todos los invitados como en el restaurante de más alto copete.

Al igual que en el diseño de interiores, la decoración de Navidad se ve influida por las tendencias. Este año ,la ecología, el reciclaje y el cuidado del planeta penetran en estas fiestas familiares. Se mantienen, por supuesto, los elementos tradicionales como el árbol de Navidad, las estrellas o los renos, pero se combinan con elementos más cercanos a la naturaleza y, sobre todo, más sostenibles: piñas recogidas de parques cercano, servilletas de tela que puedan lavarse, detalles hechos con madera reciclada o incluso con un tronco... Todo centrado en el ahorro, lo natural y sostenible.

Navidad comprometida con el planeta...y el ahorro

La luz, por supuesto, tampoco se apaga, pero sí es cierto que se busca que sea más tenue y más ecológica. Se llevan la guirnaldas de luces cálidas que utilizan energía solar, por ejemplo, para funcionar y se busca colocarlas en lugares estratégicos como un pequeño detalle, como acento. Nada de ponerlas por toda la casa para gastar una cantidad ingente de luz. Y, si se quiere iluminar más, siempre se puede recurrir a velas de colores neutros y de olores naturales en portavelas rodeados de madera, de hojas de pino o de ramilletes de muérdago.

Las luces de navidad se colocan como detalle y combinadas con velas / EFE

Con esta filosofía, la idea es no tener que comprar algo nuevo todos los años para decorar la mesa. Cualquier cosa puede ser tendencia pero, si queremos optar por unos colores concretos, los que más se llevan son los neutros combinados con toques de rojo, verde, dorado o negro. El color a evitar sería el plateado.

Pisa muy fuerte este año también el llamado DIY, el Do it Yourself o hazlo tú mismo. Es decir, las manualidades de toda la vida. El tiempo de las compras ingentes ha terminado y las familias valoran lo hecho a mano, el transformar lo que ya tienen guardado o darle una segunda vida a elementos decorativos que ayudan a decorar sin derrochar.

Está de moda, por ejemplo aprovechar las bolas que ya no se utilizan para decorar el árbol para indicar a los invitados dónde deben sentarse. Solo hay que pintar la bola de un color bonito, decorarla como queramos y poner el nombre de la persona. Luego, solo hay que ponerlo sobre los platos. También se llevan los servilleteros caseros con una cuerda y una ramita de pino o de acebedo. Prima cualquier elemento que podamos hacer con las manos, que sea sostenible, que ahorre dinero y que, de paso, nos permita pasar más tiempo con los nuestros.

Una bola de navidad con el nombre de una invitada / Pinteres

Mantelería y servilletas

La mantelería es, tal y como dice la interiorista Raquel González, uno de los textiles que más se lucen estos días, teniendo en cuenta que la mayoría de las reuniones se localizan en la mesa. Siguiendo con la temática de lo sostenible, priman los manteles de tela, que se puedan lavar y reutilizar, sobre todo en colores neutros. También son tendencia de cuadro que combinan los neutros con el rojo, el verde y el negro, aunque son algo más difíciles de combinar. Asimismo, puedes reutilizar un mantel de tela que ya tengas por casa poniendo caminos de mesa o mantelitos individuales encima para darle un toque de distinción.

Las servilletas, también textiles, siguen las mismas tendencias. Si se opta por un mantel de color neutro se puede dar un toque de color a la servilleta, pero si se utiliza un mantel de color, lo mejor es que las servilletas pasen más desapercibidas. Eso sí, siempre deben ser decorativas, algo que podemos conseguir doblándolas de forma bonita o poniendo un servilletero DIY.

Combinación de mantel y servilleta navideño / Pinterest

Copas, vasos y cubertería

Lo siguiente en lo que hay que pensar es en la cubertería que este año se presenta sobre todo con toques de oro viejo e incluso totalmente dorada. Si no, se puede optar por una con los mangos de madera. Para compensar, los vasos y copas se llevan de cristal, lo más neutros posibles, aunque para los más atrevidos son tendencia los que tengan toques dorados.

Vajilla

El punto focal de la mesa está en los platos en los que se va a comer. Realmente, las tendencias en este punto son muchos. Se llevan los platos blancos, los que tienen motivos florales, los que tienen un estampado natural o más navideño y también los de colores planos. Eso sí, se recomienda que todos los platos sean de la misma vajilla en lugar de combinar varias diferentes.

Es importante combinar, al menos, tres tipos de plato: un bajo plato −esa pieza mucha más grande que las demás− un plato y un cuenco. Y, si se dispone de uno, también un platito para el pan.

Vajilla siguiendo las tendencias de Navidad / Pinterest

Centros de mesa

El centro de mesa es lo primero que los invitados verán en ella- Pero hay algo aún más importante: la comida. Con esto queremos decir que debes optar por un centro de mesa discreto, o por un par de centros pequeños que dejen espacio a los alimentos. Si no, ten en cuenta que deberás retirar el centro antes de empezar a comer.

Para ser un maestro de los centros de mesas, tan solo debes combinar tres elementos: ramas naturales, bolas de navidad y velas. Así de fácil. Se pueden utilizar por separado, por ejemplo poniendo simplemente unas ramas de acebo con unas bolas rojas de navidad, o solo poner velas en grandes faroles. Pero también se puede combinar todo. Eso sí, recuerda que, en todo caso, lo mejor es retirar la velas antes de cenar por seguridad. Nadie quiere un brazo chamuscado como regalo navideño.