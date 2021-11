¿Cómo lo hacemos? Entra, la cocina está abierta

Una de transparencia

La mayoría de la población española confía poco o nada en las encuestas. Y esto tiene que cambiar. La encuesta es una herramienta fundamental en toda sociedad democrática y la desconfianza en sus resultados merma la capacidad de comprender cómo somos, qué nos preocupa y cómo podemos mejorar como sociedad. La transparencia es quizá la única vía de salvación para revertir esta tendencia de descrédito. Además, no todo está perdido. Aunque la mayoría desconfía en general de las encuestas, al mismo tiempo reconoce que los sondeos pueden aportar una información beneficiosa para el conjunto de la sociedad y, además, permitir a los gobiernos conocer los problemas de la gente1.

Transparencia. Pero también aclaración. Porque cuando hablamos de la polémica de las “encuestas” en realidad se suele hacer un uso abusivo de la sinécdoque, es decir, se utiliza una parte para explicar o representar al todo. Se habla de encuestas cuando en realidad nos referimos a estimaciones de voto. Se habla de encuestas cuando en realidad nos referimos a encuestas políticos electorales. En cambio, cuando se habla de los datos sobre población activa, el comportamiento de los consumidores o incluso del censo de población, no existen tantas suspicacias, aunque estos datos son resultados extraídos igualmente de investigaciones mediante encuesta.

Y otra aclaración. Una de las principales críticas que se realizan a las encuestas (recordemos, a las estimaciones de voto) cuando hay elecciones es que no cumplen con su papel de pronosticar con acierto los resultados. Basta con recordar el común titular periodístico “Las encuestas fallan (otra vez)”. Sin embargo, otra de las principales críticas es su supuesta manipulación, es decir, su uso interesado para condicionar con fines espurios las decisiones del electorado. Y, si se piensa bien, son críticas claramente contradictorias porque o bien las encuestas tienen poder de influencia en el electorado y (¿por eso?) aciertan o no tienen apenas influencia y (¿por eso?) fallan. Pero los dos escenarios ocurriendo simultáneamente serían, a priori, incompatibles.

Centrémonos pues en lo importante: las encuestas son una herramienta útil, aunque no sea una ciencia exacta.

Una receta en abierto

La Contra del CIS no es un modelo contra el CIS, sino una contraportada: una mirada diferente sobre los mismos datos brutos publicados. ELEMENTAL RESEARCH produce y difunde bajo su responsabilidad para el PERIÓDICO DE ESPAÑA sus estimaciones de voto y análisis de los barómetros mensuales del instituto público.

La mirada diferente significa un método diferente. Un método que, como se verá a continuación, puede reproducirlo desde casa cualquier persona interesada. Se trata de una versión simple de la “Técnica de estimación de resultados electorales por equivalencia a absolutos censales” que María Ramos y Jaime Miquel publicaron en el año 2019 dentro de la obra colectiva La cocina electoral en España dirigida por José Pablo Ferrándiz y Francisco Camas García.

La premisa de este método es asumir que las transferencias de voto que se registran en los resultados del sondeo equivalen a los movimientos “reales” de los electores registrados en el censo electoral (los aproximadamente 35.000.000 de personas que cuentan con derecho a voto en elecciones generales en España).

Así, para utilizar este método solo necesitamos atender a una única tabla de datos, la matriz de transferencias, que representa la relación de los dos únicos ingredientes que tenemos en cuenta en esta receta: el recuerdo de voto en las elecciones anteriores y la intención de voto en las próximas elecciones.

No es ni mucho menos una receta infalible. Tampoco la más sofisticada. Pero hasta el momento dado buenos resultados (véase aplicado a las últimas elecciones 4M HIPERVÍNCULO AL OTRO ARTÍCULO)

En esta ocasión utilizaremos como referencia la matriz de transferencias del Estudio 3337 Barómetro de octubre de 2021 del CIS, que puede encontrarse en el documento “ Frecuencias de preguntas cruzadas por variables políticas ” (Pregunta 25R).

Imagen 1. Matriz de transferencias del Estudio 3.337 del CIS

Los ingredientes son únicamente dos y, como se observa en la matriz de transferencias, se trabajarán conjuntamente.

El recuerdo de voto: lo que la ciudadanía dice que votó en las últimas elecciones

La intención de voto: lo que la ciudadanía dice que votará en las próximas elecciones

Pero antes de seguir, otra aclaración… la de la cocina

Ninguna de estas dos respuestas, recuerdo e intención de voto, constituyen indicadores directos ni exactos de lo que las personas hicieron o harán el día de las elecciones. Son indicadores de lo que recuerdan y de lo que tienen intención de hacer. De ahí que hablemos de un modelo de estimación de voto.

Estimamos y no predecimos porque, aunque estas dos respuestas (recuerdo de voto e intención de voto) son indicadores totalmente fieles de lo que la ciudadanía responde en los sondeos, sabemos que una cosa es lo que las encuestas recogen y otra lo que acaba ocurriendo el día de las elecciones. Y no porque la gente mienta, sino más bien porque sabemos que el método de encuesta es imperfecto.

Siendo conscientes de esta imperfección, en medio de este proceso se hace pues imprescindible el análisis, la depuración, la corrección y la aplicación de todo tipo de calibraciones para conseguir que lo que la ciudadanía expresa (su estado de ánimo, su predisposición) se asemeje lo máximo posible a su comportamiento final. A esto es lo que coloquialmente en España denominamos “cocina”. Y a quienes hablan de ella términos peyorativos, sugiriendo manipulación interesada, se equivocan. No hay encuestas cocinadas (“malas”) y encuestas sin cocinar (“buenas”). La cocina es siempre necesaria. Lo que sí puede haber son encuestas bien cocinadas y encuestas menos bien cocinadas. Hay quien prefiere una cocina de precisión poco invasiva y hay también Dabiz Muñoz. Dependiendo del tipo de procesamiento que se le aplique a la materia prima, se podrá reflejar, empeorar o incluso potenciar la calidad del producto. En muchos casos, hará que la materia prima sea simplemente más digerible y en otros se conseguirá que se resalten mejor sus propiedades más genuinas.

Metáforas aparte, como todo buen amante de lo culinario sabe: la cocina tiene algo más que ver con la química que con el arte. Tiene más de oficio que de inspiración. Y la experiencia en el ámbito de la ciencia social viene demostrando que la aplicación de cocina a los datos de encuesta es cada vez más necesario y útil. Además, la relativa buena noticia es que el resultado de unas elecciones democráticas siempre será conocido, por lo que podrá compararse siempre con las estimaciones realizadas previamente y analizar el grado de desviación o error. De ahí que, aunque quizá lo aprendido y válido para una elección puede perfectamente ser inútil para otra, las “autopsias” poselectorales se convierten en trabajos ineludibles para quienes aspiran a encontrar las vías más efectivas de mejora del método o reducción de sus imperfecciones. El grado de decepción con los resultados de las estimaciones varía pues en función de las expectativas que se tengan.

El caso práctico

Volvamos a la matriz de transferencias y centrémonos en el primer partido que aparece la primera fila de dicha tabla: el PSOE. El procedimiento es el mismo para todos y cada uno de los partidos, por lo que este ejemplo es extensible al resto.

Como decíamos hace un momento, la premisa de esta técnica es asumir que las transferencias de voto que se registran en los resultados del sondeo equivalen a los movimientos “reales” de los electores registrados en el censo electoral. Así, el primer paso es recabar los resultados electorales de las elecciones de referencia, en este caso las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, sobre el Censo de Españoles Residentes o CER (dado que el CERA no puede ser medido mediante encuesta, al no realizarse entrevistas a españoles residentes ausentes). En su defecto, podrían utilizarse también los resultados finales incluyendo el CERA en el registro de información electoral del Ministerio del Interior (aunque en este último caso no se estaría utilizando la base censal adecuada).

Tabla 1. Resultados de las elecciones generales del 10 noviembre de 2019

Como puede observarse en la Tabla 1, el PSOE obtuvo un total de 6.752.983 votos sobre el CER (34.872.054), lo que supondría un 19,4% del total de votos. Una versión sencilla de la técnica sería utilizar directamente esta base electoral del PSOE como equivalente al total de personas que dicen recordar haber votado al PSOE en la encuesta (véase la segunda columna, “PSOE”, en la matriz de transferencias). Sin embargo, si así lo hiciéramos no estaríamos considerando las altas y bajas en el censo electoral que se hubieran producido desde que se celebraron los últimos comicios (noviembre de 2019) hasta el momento en el que se realiza la estimación (octubre de 2021). Por tanto, antes de aplicar la técnica es necesario estimar esas altas y bajas para trabajar con un censo lo más ajustado posible. Para ello se realizarán los siguientes pasos:

Identificar las altas, es decir, el número de nuevos electores que participarían en estas hipotéticas elecciones de 2021, pero no lo hicieron en 2019. En base al histórico de los datos publicados por la Oficina del Censo Electoral en el INE , podemos estimar que, en promedio, cada mes en España se incorporan alrededor de unos 37.800 nuevos electores. Si desde la publicación del Censo Electoral de 2019, el 26 de septiembre de 2019 , han pasado 24 meses, tendríamos que incorporar alrededor de 907.000 nuevos electores al censo de 2021.

El CER para el 10N estaba compuesto por 34.872.054 electores y el CER a 1 de octubre de 2021 lo componen 34.872.683, es decir, 4.629 electores más. Dado que en este censo de 2021 ya están incorporados esos 907.000 nuevos electores, la diferencia entre el CER de 2019 y estos nuevos electores respecto al nuevo CER de 2021 nos ofrecería la estimación del número de electores que han causado baja en el censo [(34.872.054+907.000)-34.876.683=902.371]. En total, habrían causado baja 902.371 electores.

Una vez estimadas las altas (907.000) y las bajas (902.371), debemos incorporarlas a la que será nuestra base electoral para la estimación de 2021. Las altas equivaldrán a las columnas “No tenía edad” y “No tenía derecho a voto” en la matriz de transferencias y se repartirán según los porcentajes que se registran. Por su parte, las bajas tendrán que ser descontadas de la base electoral de 2019 y, para ello, asumiremos la hipótesis de proporcionalidad de las bajas en función del resultado electoral obtenido por cada partido1. Por ejemplo, el PSOE obtuvo el 19,4% de los votos sobre CER, lo equivaldría a una pérdida de 174.744 electores. Por tanto, en total, la base electoral del PSOE para la realización de la estimación de voto sería 6.752.983-174.744=6.578.239 (véase Tabla 2).

Tabla 2. Resultados de las elecciones generales del 10 noviembre de 2019 y estimación de bajas y censo estimado para 2021

Una vez calculadas las bases electorales estimadas para cada partido, votos en blanco y abstenciones se procede a aplicar la técnica de equivalencia. Cada base electoral actúa de referencia en cada columna de recuerdo de voto en la matriz de transferencias. En el caso del PSOE, el resultado del cálculo que vincula el recuerdo de voto de 2019 y la intención de voto en octubre de 2021se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Técnica de estimación de voto por equivalencia a absolutos censales en octubre de 2021 para el caso del PSOE ( horizontal)

El resultado de la Tabla 3 arroja un resultado estimado al PSOE en términos absolutos de 5.601.247 votos, es decir, aproximadamente un millón menos que en las últimas elecciones. Conservaría 4.394.264 votos respecto a las últimas elecciones (67%), y conseguiría atraer 1.206.983 votantes de otras opciones políticas, de nuevos votantes y de la abstención.

¿Ya estaría? Hasta aquí se ha descrito la estructura básica de la técnica de estimación, pero quedarían aún algunos ámbitos relevantes que cubrir, aún desde una óptica simple como la hasta aquí desarrollada.

Uno de ellos es el tratamiento de los votos en blanco y nulos, pues suelen ser dos opciones de respuestas generalmente sobredimensionadas en la encuesta. En nuestro ejemplo representa el 7,5% de la intención directa de voto, cuando en las últimas elecciones fue el 1,3% de los votos sobre censo. Para corregir esta desviación puede optarse por su reducción directa repartiendo buena parte de estos electores de forma uniforme entre todos los partidos. Otra alternativa más recomendable es indagar en los microdatos de la encuesta (cuando esto es posible) para realizar un reparto más acorde al perfil de las repuestas de estos electores (por ejemplo, quizá pueda haber votantes más cercanos al PSOE o al PP que a Unidas Podemos, Ciudadanos o Vox entre estos votantes camuflados en voto blanco).

Otro de los ámbitos pendientes es el que corresponde al electorado indeciso: el que reconoce tener dudar en estos momentos sobre qué decisión tomar en unas nuevas elecciones. Se trata de uno de los aspectos clave en toda cocina electoral, pues si la indecisión es muy elevada, a priori, la probabilidad de alta desviación es mayor. Al requerirse mayor trabajo de “imputación” de decisión a muchos electores, existe mayor margen para el error. Y viceversa: cuanto menor es el nivel de indecisión, menor trabajo de cocina es necesaria y, a priori, menor probabilidad de alta desviación. En la intención de voto de la encuesta, el 16,7% dice que “no sabe todavía” cuál sería el sentido de su voto (quizá si ni siquiera votaría). En este sentido, sería precipitado asumir automáticamente que toda esa bolsa de electores sea realmente de indecisión, dado que puede ser una categoría refugio de abstencionistas que simplemente pueden posponer o camuflar su decisión de abstenerse. Asimismo, podría tratarse de una categoría sobredimensionada por problemas de sesgo muestral. Por tanto, y al margen de otros factores explicativos adicionales, suele ser necesario incorporar otros indicadores al análisis para poder abordar esta pregunta: ¿cuál es el nivel real de indecisión entre la sociedad española?

El indicador de intención de acudir a votar suele ser uno ineludible para identificar al elector indeciso. Este indicador representa en una escala 0-10 la probabilidad de acudir a votar, donde el 0 registra a quienes dicen que seguro no acudirán a las urnas y el 10 a quienes dicen que seguro acudirán a las urnas. Filtrar únicamente a quienes responden 10, permite identificar a los “decididos indecisos”, es decir, a quienes tienen decidido ir a votar pero todavía, realmente, no saben a quién. Cuando no se cuenta con un indicador de estas características, como es el caso de sondeos realizados fuera de periodo electoral, una solución recurrente suele ser aplicar la misma decisión que con el voto blanco y nulo: o bien realizar un reparto uniforme entre todos los partidos (asumiendo que existe el mismo nivel de indecisión en todos), un reparto proporcional en función de la indecisión declarada o un reparto desigual asumiendo que la indecisión se encuentra más en un espacio que otro (por ejemplo, asumir que actualmente existe más decisión entre los partidos de izquierda que entre los de derecha).

Si asumimos que la indecisión se reparte de manera proporcional a quienes tienen decidido su voto, seremos más fieles a los datos que registra la encuesta o, al menos, sería la posición más prudente. Por ejemplo, si el 66,8% de los votantes del PSOE de 2019 afirman que volverían a hacerlo ahora en 2021, asumiremos que igualmente el 66,8% de los indecisos del PSOE volverían a otorgarle su confianza.

En resumen, aplicar estas nuevas correcciones implicaría alterar al alza el resultado de estimación inicial que, en el caso del PSOE, era de 5.601.247 votos. El 66,8% de los votantes indecisos del PSOE equivale a 6.578.239*(13,7%*66,8%)=601.908. Por lo tanto, podríamos estimar un resultado para el PSOE de 6.203.156 votos. Al mismo tiempo, asumiendo la abstención por defecto de la base de electores estimada, el resultado del PSOE equivaldría al 26,4% de los votos válidos (resultado del cociente entre los votos estimados para el PSOE 6.203.156 y los votos válidos por defecto 23.492.302). En este escenario, la hipótesis de participación sería del 68,1%.

Tras replicar este procedimiento en el resto de partidos obtendríamos una estimación de voto final.

Para terminar, huelga decir que cualquier corrección adicional o diferente a la aquí aplicada modificará la estimación final. Asimismo, cabe reiterar que no existe ninguna receta infalible y que la magnitud de estas calibraciones, ajustes y correcciones dependerá tanto de los resultados que la encuesta ofrezca, el momento y político en el que se celebre y, por supuesto, la propia pericia y experiencia de la investigadora o el investigador que aplique la técnica.

1 Estas afirmaciones se sostienen en los datos del estudio 3.166. “Percepción social de las encuestas (III)”. del CIS (2017). La desconfianza en las encuestas la muestra el 59 de la población. pero el 56 reconoce que aportan una información que beneficia al conjunto de la sociedad y el 65cree que estas sirven para que los gobiernos conozcan los problemas de la gente.

2 No es la única hipótesis que se puede asumir. Técnicas más sofisticadas pueden descartar este reparto lineal y realizarlo de forma asimétrica.