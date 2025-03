Begoña Gómez considera "asombroso" que Peinado insista en investigar el rescate de Air Europa

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, considera que el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, ha realizado una "asombrosa interpretación" de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en la que establecía que no tenía que investigar el rescate de Globalia-Air Europa, según especifica un escrito firmado por el abogado Antonio Camacho, representante legal en la causa de la esposa del presidente del Gobierno, en el que reitera "la tendencia del magistrado a las investigaciones prospectivas".

"La Audiencia Provincial ha señalado en dos ocasiones que de lo actuado no hay elementos para abrir una investigación con relación al rescate de Air Europa-Globalia", resalta el escrito, que destaca que Peinado justifica su decisión porque "está buscando los indicios que le permitan abrir la investigación, es decir acuerda diligencias de investigación que pretenden una revisión general de la actuación de los investigados en búsqueda de algún elemento en su conducta que pueda ser incriminatorio".

Convencido de su criminalidad

Y Peinado toma esta decisión de investigar el rescate de Air Europa, prosigue Camacho, "partiendo del convencimiento de la fuerza investigadora sobre la criminalidad" de Begoña Gómez. "Con el pretexto de esclarecer un determinado hecho delictivo, en realidad, lo que buscan es indagar en la vida y obra del sujeto para ver si, en el curso de dicha indagación, otros delitos pueden ser descubiertos", dice.

Además, ve "incomprensible" que "frente a dos resoluciones de la Audiencia Provincial estimando que no es legalmente posible el inicio de una investigación", se estén buscando "esos indicios que no existen en la actualidad". Y además, prosigue Camacho, Peinado ha tomado la decisión de mantener el encargo a la UCO de que tiene que investigar el rescate "sin una resolución motivada, que no se ha dictado, a pesar de que se cita el contenido del fallo de la Audiencia en la resolución que recurrimos donde se exige expresamente para continuar esa investigación una resolución motivada".