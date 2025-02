La Justicia anula 15 años después la multa de 100.000 euros al vecino de El Escorial que taló un árbol de su finca

"Cuando me llamó mi abogada ayer [por el martes] por la noche para decírmelo, me puse a llorar y no podía parar. No era solo la cuestión del dinero, que lo ido he solucionando con créditos que estaré pagando hasta que me muera, es la parte personal. Cuando me pusieron la multa entré en bulce. Problemas familiares, entré en una depresión del copón... flojeé en mi trabajo cuatro-cinco años. Todo lo que sucedió me arruinó, no solo el dinero que tuve que ir pagando, sino lo que dejé de producir".

15 años después de que el Ayuntamiento de El Escorial le multara, irregularmente, tal y como ha reconocido ahora la Justicia, con 100.000 euros por talar un árbol enfermo sin permiso que iba a caer sobre su casa, José Vélez suena al otro lado del teléfono sin ánimo de revancha, sin odio, solo con ganas de poder, 15 años después, descansar, por fin, ahora que "se ha hecho justicia".

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 18 de Madrid ha determinado que debe "quedar sin efecto" el acuerdo municipal del 26 de abril de 2011 por el que Vélez, farmacéutico de profesión, fue sancionado por el Ayuntamiento de Escorial, gobernado entonces por el PP, a pagar una "onerosa" multa por cortar un fresno de diez metros que amenazaba con derribar el techo de su casa, situada en la urbanización Montencinar de El Escorial, muy cerca del río Guadarrama.

Numerosos recursos y escritos

José recurrió varias veces, por vía administrativa y judicial, argumentando con informes de expertos y del Seprona que había varios árboles enfermos en la finca y que el ejemplar talado también lo estaba, pero no hubo manera de dejar sin efecto lo que el Consistorio consideró una infracción muy grave prevista en la Ley de 2005 de Protección y Fomentado del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

osé Velez, en la finca de su casa, junto a una caja que le ha enviado change.org tras recoger más de 124.000 firmas. / ALBA VIGARAY

“Es que hasta ecologistas me han defendido diciendo que lo que habían hecho era una barbaridad”, relataba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el propio José hace un par de años, cuando el pleno del Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE y Unidas El Escorial, valoró revisar la sanción, que finalmente no se quitó.

En ese pleno, el que es ahora alcalde, y era quien estaba al mando cuando se puso la multa, Antonio Vicente Rubio, aseguró que "empatizaba" con el vecino, asegurando que "había vivido un calvario", pero afirmaba que él solo lo que "hacía era cumplir la ley".

"Un órgano manifiestamente incompetente"

Ahora ha sido la Justicia la que ha hablado, determinando sin objeción que el Acuerdo de la Junta de Gobierno de abril de 2011 fue "dictada por un órgano manfiestamente incompetente, lo que supone la concurrencia de la causa de nulidad prevista en el artículo 47.1. b) de la Ley 39/2015", ya que debió aprobarse en el Pleno municipal al tratarse de una infracción muy grave.

Por ello, la sentencia, fechada el 24 de febrero de 2025 y a la que ha tenido acceso este periódico, determina que debe "declararse la nulidad de pleno derecho ex tunc del Acuerdo de la Junta de Gobierno local..., por lo que no puede imponerse al ahora demandante la sanción recurrida de 100.000 euros, remitiendo a la fase de ejecución de esta sentencia los posibles efectos de la declaración judicial".

De igual forma anula las resoluciones anteriores al respecto. Así estima el recurso que anula la resolución del pleno del Ayuntamiento de El Escorial del 21 de julio de 2023 que desestimó la solicitud de la revisión de oficio del acuerdo citado y anula otra resolución de la Comisión Jurídica de la Comunidd de Madrid del 18 de mayo de 2023 que también era desfavorable al demandado, al no ser comforme a derecho pues el proceso entero debe declararse nulo.

Imagen de un fresno también enfermo que se cayó poco después del que taló. / EPE

"Ahora solo quiero que me dejen en paz"

Han sido 15 años de lucha, de pedir sin éxito acceder al expediente, de presentar escritos y recursos, y José Velez, al otro lado del teléfono, en Badajoz, donde está pasando unos días en una casa de campo -es un amante de la naturaleza-, suena agotado, exahusto. Lleva un cuarto de su vida dedicado a demostrar que se cometió una injusticia y ahora solo quiere descansar tras tanto desgaste personal: "Yo tenía la razón y ahora solo quiero que me dejen en paz".

"Se ha hecho justicia"

José empezó a pagar la multa en mensualidades desde 2015 y ahora mismo tiene pagados 115.000 euros de los 143.000 que debía, porque hay que sumarle los intereses por los retrasos en los pagos. "Estoy aliviado, la verdad, porque me va a permitir devolver parte de los préstamos, aunque no todos, pero sobre todo la parte personal... durante mucho tiempo no he pegado ojo, ¿cómo pudieron puterame de esta manera? Todavía sigo tomando antidepresivos, espero que ahora me los pueda quitar", confiesa José, que tiene "un poco de miedo" de que el Ayuntamiento vaya a recurrir, algo que sería contradictorio con las declaraciones del alcalde de hace dos años, cuando mostró su solidaridad con el vecino.

Entretanto este miércoles, Tamara Ontoria, líder en su día de Unidas Escorial y ex vicealcaldesa, que se volcó durante la pasada legislatura en ayudar a José, se felicitó en su perfil de Facebook de que "se haya hecho justicia". "Me alegro muchísimo por la persona que ha vivido una pesadilla durante 15 años, que ha sido valiente y tiene mi afecto para siempre. Y al final porque también es verdad que el trabajo bien hecho da sus frutos", indicaba.