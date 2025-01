Los testigos coinciden en que la plaza creada que ocupó David Sánchez "no era prioritaria"

Ya ha empezado el interrogatorio. La magistrada que lleva el caso no ha decidido aún si abrirá juicio oral por la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y alto cargo en la Diputación de Badajoz, pero el revuelo e interés mediático del caso es imparable. Este miércoles arrancaron las primeras declaraciones. Una nube de periodistas aguardaba desde primera hora en la puerta del Palacio de Justicia de la Ronda Norte de Badajoz. No obstante, todas las declaraciones iban a ser a puerta cerrada. Además, había más medidas de control de lo habitual para impedir que los medios de comunicación pudieran acceder más allá del arco de seguridad.

Había seis personas citadas: tres testigos y tres técnicos de Hacienda en calidad de peritos. Los primeros: la directora del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil', Rosario Mayoral; el exdirector de esta escuela, Evaristo Valentí; y la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez. Los segundos: la inspectora regional de Extremadura de la Agencia Tributaria, Encarnación Cabezas; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado; y la delegada especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos.

Al hermano del presidente del Gobierno se le acusa de delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su cargo primero como Coordinador de los conservatorios y después al frente del programa de Ópera Joven y como director de la Oficina de Artes Escénicas. Fue el PP el primero en denunciar que David Sánchez (Azagra de nombre artístico) no acudía a su puesto de trabajo; después Manos Limpias llevó esa acusación a los tribunales.

Las preguntas y las respuestas

En la sala del juzgado de Instrucción número 3, donde está el caso, la jueza Beatriz Biedma basó sus preguntas este miércoles primero en si era necesaria la plaza que se creó y que ocupó David Sánchez tras un proceso de selección cuya última prueba consistía en una entrevista personal. Tras ser adjudicado el puesto, ninguno de los otros 10 candidatos presentó reclamación alguna.

Después Biedma puso el foco en las contribuciones de Sánchez con Hacienda con la peculiaridad de vivir en el municipio portugués de Elvas y trabajar en la Diputación de Badajoz.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez. / SANTI GARCIA

Además de la jueza, también hubo preguntas por parte del abogado de David Sánchez, Emilio Cortés; y del letrado de Manos Limpias, José María Bueno, quien contó asimismo con la colaboración de su homólogo en Hazte Oír, Pérez Roldán.

Borrado de correos

Las directoras de los conservatorios coincidieron en que la plaza que se creó y que ocupó Sánchez "no era prioritaria". Además, según ha podido saber este periódico, Yolanda Sánchez manifestó que se le borraron correos electrónicos de su cuenta, que no fue ella pero que no sabe cómo ocurrió.

Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', sale de los juzgados tras declarar. / SANTI GARCIA

Fue la única que se paró ante los medios de comunicación un momento muy breve para subrayar que el proceso estaba siendo muy largo porque había muchos detalles que aclarar. Lo cierto es que la primera jornada de declaraciones se extendió durante más de cinco horas.

"Sí tenía despacho"

Por su parte, Rosario Mayoral indicó que sí vio a David Sánchez trabajando, que sí tenía despacho en el conservatorio, en la zona de la biblioteca, y que sí expandió la música fuera de este edificio.

La directora del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil', Rosario Mayoral, antes de entrar a declarar. / SANTI GARCIA

También se puso sobre la mesa el borrado de correos electrónicos de la cuenta de Evaristo Valentí: "No es un borrado intencionado, esos correos tienen emisor y receptor y están considerados como recibidos, no hay ninguna opacidad en eso", expresó tras la declaración de todos los testigos el letrado Emilio Cortés.

Asimismo, en cuanto a la plaza creada, Cortés subrayó: "Lo que se ha puesto de manifiesto es si existía o no necesidad de resurrección de la famosa plaza de Coordinardor de conservatorios, por supuesto ninguno se rebeló de una forma expresa respecto a la creación de la misma, simplemente dijeron que podía haber otras prioridades desde el punto de vista académico".

"El nombre de David Sánchez no aparece ni por asomo en los correos intervenidos con fechas previas al proceso de creación y elección", insistió. Y volvió a defender que no hubo incremento de su sueldo.

Sobre el cambio de denominación del puesto, cuando pasó de Coordinador de conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense, apuntó que dicha modificación "fue aprobada en sesión plenaria con los votos de PSOE y PP".

Por su parte, el abogado de Manos Limpias manifestó tras acabar la jornada procesal: "Se va acreditando parte de lo que habíamos denunciado. Este señor (David Sánchez) no ha ejercido funciones de coordinación, el puesto para el que se le contrató. Y no hubo un tribunal, fue una designación directa, no un proceso selectivo".

El letrado de Manos Limpias, José María Bueno / SANTI GARCIA

Al respecto, Cortés respondió: "Que no hubo tribunal es rigurosamente incierto. También han dicho que se le dio mucha importancia a la prueba oral, a ver si nos ponemos de acuerdo... Si hubo prueba oral es que había tribunal, a ver si lo ha examinado una estatua...", ironizó.

"No hay signos de naturaleza penal"

En cuando a los informes de los técnicos de Hacienda, se ratificó que "no hubo delito fiscal" por el hecho de vivir en Elvas (a 20 kilómetros de Badajoz) y trabajar en la diputación pacense. No obstante, los tres peritos aseguraron que "no suelen hacer informes de inspección" como el que se les encargó. Pero se les pidió colaboración por tratarse de un caso de Doble Imposición, un convenio entre España y Portugal que existe desde 1993 para evitar la evasión fiscal. Las conclusiones de estos escritos fueron que el domicilio fiscal de Sánchez en Portugal no entraba en conflicto con ser empleado público en España y que se resolvía con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Al respecto, Cortés indicó: "No solamente no existen signos de naturaleza penal, sino que ni siquiera hay una irregularidad administrativa". Y apostilló: "A medida que han ido compareciendo los tres técnicos de Hacienda se les ha ido desinflando el globo".

Además, en relación al posible caso de absentismo laboral, donde ha puesto el foco la acusación popular, apostilló: "Si fuera así, no constituye ningún tipo de infracción criminal en España".

Este jueves, el turno de Sánchez y Gallardo

Tras la primera jornada de declaraciones, este jueves le toca el turno a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y de nuevo candidato a las primarias para liderar el PSOE de Extremadura (la votación será este sábado). "El día interesante es este miércoles, porque este jueves ninguno de ellos va a declarar", expresaba el abogado de Manos Limpias con respecto a los dos citados.

Por su parte, Cortés apuntaba: "Mi cliente está muy tranquilo, deseando poder explicar aquello que tenga explicación".

Sánchez y Gallardo están citados este jueves 9 de enero, pero cabe la posibilidad de que ambos se acojan el derecho de no declarar.