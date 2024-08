Peinado retoma la instrucción contra Begoña Gómez apuntando a la financiación de la cátedra y el contacto con Globalia

Pese a que no ha terminado aún el mes de agosto, habitualmente inhábil para la realización de diligencias penales que no se consideren urgentes, el juez Juan Carlos Peinado ha fijado este lunes para retomar las declaraciones en la causa que instruye contra la mujer del presidente del Gobierno.

El perfil de los cuatro testigos citados le permitirá abordar diferentes aspectos del sumario, como son las relaciones de Begoña Gómez con Globalia --por el millonario rescate de su aerolínea- y con el grupo de empresas lideradas por el colaborador de su cátedra Juan Carlos Barrabés, además de indagar en la financiación del curso impartido en la Universidad complutense de Madrid. Están citados la exdirectora de Wakalua, Leticia Lauffer, y Luis Miguel Ciprés, directivo del Grupo Barrabés, a partir de las 11 horas, a quienes seguirán el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simó, y del consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal.

Las diligencias se centran por el momento en presuntos delitos de corrupción entre particulares y tráfico de influencias y se iniciaron por una denuncia de Manos Limpias -a las que se sumaron posteriormente Vox, Hazte Oír y otras organizaciones del entorno de la ultraderecha- que contenía informaciones periodísticas sobre encuentros mantenidos entre la esposa de Pedro Sánchez y Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, coincidentes en el tiempo con la negociación del rescate de Air Europa.

Este es el ámbito es en el que se sitúa la citación como testigo de Leticia Lauffer, que fue responsable del hub de innovación turística Wakalua, creado dentro de Globalia, que impulsó un patrocinio de 40.000 euros para el África Center del Instituto de Empresa entonces dirigido por Gómez. El contrato, no obstante, apenas llegó a ejecutarse por la llegada de la pandemia de covid.

Lauffer compareció en la comisión Koldo del Senado el pasado 5 de junio y confirmó la presencia y participación de la mujer del presidente del Gobierno en dos reuniones celebradas en la sede de Globalia en junio y julio de 2020, unas citas que previsiblemente centrarán la atención del titular del Juzgado de Instrucción número 41 durante el interrogatorio de este lunes. Lauffer negó en sede parlamentaria que en esos encuentros se hablara del millonario rescate de Air Europa, y lo previsible es que repita esta misma versión ante el juez.

Contratos de Barrabés pese a la Fiscalía Europea

Por lo que se refiere a Ciprés, el instructor y las acusaciones populares pretenden aclarar cuál es la relación del grupo empresarial Barrabés con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid de la mujer del presidente del Gobierno, desde la que se redactaron cartas de recomendación para la obtención de dos contratos públicos por un importe de 10,6 millones de euros por parte de sus empresas.

Concretamente, fueron adjudicados por la entidad pública Red.es a las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, vinculadas al grupo Barrabés. En ambos casos se utilizaron fondos europeos, razón por la que la Fiscalía Europea asumió la investigación de los mismos. Peinado continúa, sin embargo, indagando en otras adjudicaciones públicas obtenidas por Innova Next, que según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió 20,2 millones de adjudicaciones públicas en los años 2021 y 2022.

De hecho, el pasado viernes la Guardia Civil inició un registro en la vivienda y una de las empresas de Barrabés, dentro de una nueva pieza separada abierta por el juez. El resultado de este registro, que se prolongó hasta poco antes de la medianoche del sábado, según informó Efe, ha dado lugar a la incautación de numerosa documentación que podría dar lugar a la realización de nuevas diligencias.

Financiación de la cátedra

A partir de las 12.00 horas están citados Simó y Mariscal. Estas citaciones siguen a las ya realizadas a responsables universitarios entre los que se encuentra el propio rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, que compareció inicialmente como testigo aunque el juez cambió su situación procesal a la de imputado a raíz de que el rector reconociera que organizó la cátedra de Gómez tras ser citado por ésta en la propia Moncloa para tratar el asunto.

Las citaciones de los responsables de empresas financiadoras del máster responden al resultado del análisis de documentos aportados a la causa como fue el acta de la comisión de seguimiento de esta cátedra revelara que el ejecutivo de La Caixa asistió a una de las reuniones de este órgano de manera presencial y acompañado de otros trabajadores de la Universidad Complutense.

También cuenta el juez Peinado con los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas en el centro universitario madrileño así como los currículums de todos sus directores y codirectores.

El papel de ambas entidades se cuantifica en una aportación monetaria de 60.000 euros cada una como parte de los 160.000 euros de fondos privados que logró captar para celebrar el máster de Transformación Social Competitiva durante las cuatro ediciones que se celebraron.