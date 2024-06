La jueza del caso Supercopa impide a la mano derecha de Rubiales facilitar documentos a la FIFA

La jueza de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, que investiga entre otros al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y al exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí, ha rechazado autorizar al que fuera comisionado externo del organismo federativo Tomás González Cueto a facilitar documentación, tal y como este le había reclamado, según especifica una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico.

González Cueto había solicitado a la jueza que le autorizara "remitir a la FIFA documentación obrante en las actuaciones", en alusión al procedimiento judicial. Sin embargo, Rodrigo ha rechazado las pretensiones del considerado como la mano derecha jurídica de Rubiales en la federación: "No cabe realizar autorización por este juzgado que se aparte de los términos impuestos por la ley, cuyo contenido es invocado por el propio solicitante", dice de forma literal la providencia.

Según aseguró González Cueto en un escrito remitido al Juzgado, la FIFA le había reclamado que le enviase determinada documentación que obre en la causa abierta por el también denominado como caso Brodie.

Petición de la jueza

El que fuera el hombre de confianza de Luis Rubiales pidió por ello a la jueza que instruye el caso que le permitiese enviar esa documentación al máximo organismo del fútbol mundial.

El requerimiento a Cueto viene motivado, explica él en su escrito, porque desde Zúrich le reclamaron “todos los informes policiales, resúmenes y registros de todas las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La jueza rechaza enviar la investigación de Rubiales y de Piqué a la Audiencia Nacional / EFE

Sin embargo, ya en ese escrito el propio Cueto da a la magistrada los resortes legales para desestimar la petición, pues la realiza recordando “que las partes personadas no pueden distribuir a terceros el contenido de las actuaciones en fase de instrucción, so pena de incurrir en diversas responsabilidades”, según informó The Objective.

Al menos 40 causas

González Cueto defendía hasta que fue detenido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en al menos 40 causas judiciales al organismo federativo, según se desprende de un escrito de 22 de marzo dirigido al magistrado que instruye el caso Soule en la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge.

González Cueto fue arrestado el 20 de marzo por la UCO. Y 48 horas después, el 22 de marzo, pasó a disposición judicial, quedando libre sin fianza. Este abogado se negó a declarar, alegando que no podía hacerlo, pues como representante legal de la RFEF, debía mantener el secreto profesional. Ese mismo 22 de marzo, pasadas las tres de la tarde, la RFEF le comunicó mediante un burofax que la Federación había prescindido de sus servicios en todos los procedimientos.