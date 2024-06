Última hora: Begoña Gómez, citada a declarar por presunta corrupción y tráfico de influencias

Primera reacción del PP: "No es fango, es corrupción en Moncloa"

"No hay carta fake ni cortina de humo que tape que la mujer de Sánchez está investigada por firmar cartas de recomendación para que el Gobierno adjudique contratos a empresarios amigos. No es fango, es corrupción en Moncloa. España merece un presidente digno y Sánchez no lo es", ha asegurado Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en su cuenta de Twitter.