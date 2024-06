El presidente de ADIF niega amaños con la trama Koldo: "No se ha aceptado su reclamación de 600.000 euros"

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Ángel Contreras, ha negado en la comisión de investigación del caso Koldo que se desarrolla en el Senado cualquier amaño en unas adjudicaciones de la empresa pública en Monforte de Lemos (Lugo). "En septiembre de 2022 la empresa presenta una reclamación por un importe de 600.000 euros, por una obra de 2019, y presentan una reclamación en dos unidades de obra[...], que sube 600.000. Analizado por el director de las obras, en noviembre del mismo año desestima la reclamación que ha puesto esta empresa", ha contestado, a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos al caso Koldo identificaron a Ángel Contreras como una de las personas que podrían haber intervenido en un presunto amaño de una obra pública. Y plantean esta hipótesis porque un empresario reclamó a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, "su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado al ya adjudicado por Adif". En esa conversación se afirma: "Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes".

"La dirección de obra ha preservado 600.000 euros, que no se han concedido de las arcas públicas, no se ha aceptado su reclamación por un importe de 600.000 euros", ha vuelto a destacar Contreras, que ha concluido: "La realidad es que se han ahorrado a las arcas públicas".

No tuvo lugar

Los investigadores consideran que Contreras podría estar implicado en los contratos presuntamente amañados que están bajo el foco de la Audiencia Nacional. De hecho, el informe de la UCO añade que García Izaguirre trató de reunirse con Contreras; aunque el encuentro no tuvo lugar porque el primero fue arrestado.

En cuanto a las grabaciones interceptadas por la UCO, en la que un empresario pide la ayuda de Koldo García Izaguirre para convencer a ADIF sobre la adjudicación de una obra, Contreras ha defendido que estas conversaciones son de terceros "que hablan sobre mí, no me dijeron nada al respecto, no llegué a estar en una tesitura incómoda", ha dicho, que ha normalizado su relación con el exasesor de Ábalos: "Intentó quedar conmigo, no tengo ningún problema si tengo hueco y le dije que la semana próxima, y el encuentro nunca se llevó a cabo".

Relación "social"

En otro momento de su intervención, el presidente de ADIF ha reconocido que mantenía una relación "social" con Koldo García Izaguirre, y que se intercambiaba mensajes telefónicos.

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión del caso Koldo Francisco Martín Bernabé ha anunciado su intención de pedir la comparecencia en el Senado del ministro de Transportes Óscar Puente, como máximo responsable de la actuación del presidente de ADIF, a quien ha reclamado su dimisión.