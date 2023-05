El fraude millonario detrás del televisor estrella del 'low cost' español: 87 millones de multa y cárcel para su dueño

Juan Manuel Martín Vicente, presidente de TD Systems, la marca española de televisores más vendida, ha sido condenado por falsear facturas.

Se publicita como la marca española de televisores número uno en ventas, y no es para menos. Siete de los diez modelos de televisor más vendidos a día de hoy en Amazon España llevan su nombre: TD Systems, la marca 'milagro' española que "rompe los precios" y pelea en el mercado lowcost, casi de tú a tú, con gigantes como Samsung, Sony o LG.

En el camino para llegar hasta ahí, sin embargo, su director general, Juan Manuel Martín Vicente, ha intentado engañar a la Agencia Tributaria e incumplido pagos, según ha confirmado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: los tres primeros a Hacienda, a la que dejó de pagar 43,5 millones de euros falseando facturas, y el último conocido al Baskonia, equipo de baloncesto de la ACB que rescindió el contrato de patrocinio después de que TD Systems no cumpliese con los abonos prometidos.

Por lo primero, por los tres delitos contra la Hacienda Pública, el Tribunal Supremo condenó el pasado 10 de mayo a Martín Vicente a dos años de cárcel y a pagar, en concepto de multa, alrededor de 87 millones de euros más intereses, el doble de la cantidad que intentó defraudar entre 2009, 2010 y 2011. Una sanción económica frente a la que no cabe recurso y que, si el director general no puede afrontar, deberá asumir la empresa como responsable civil subsidiaria, según la sentencia a la que ha accedido este periódico.

Las cuentas de resultados presentadas por Teduin, la empresa matriz de TD Systems, y a las que ha tenido acceso este periódico, demuestran cómo cambió la facturación a partir de que Hacienda inició su inspección a la compañía. En los años comprometidos, 2009, 2010 y 2011, Teduin aseguró haber facturado 270, 315 y 245 millones de euros respectivamente, según datos del Registro Mercantil; en 2013, el año en que Hacienda les comunicó la inspección, bajaron a 43 millones, una cifra que se mantiene casi invariable al menos hasta 2021.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA también ha podido comprobar en el Registro Mercantil que Teduin SA, la empresa original de la familia que fue fundada en 1985, ya no es la que se encuentra 'oficialmente' detrás de TD Systems. Desde 2013, según su página web, ha sido reemplazada de puertas para afuera, porque Teduin sigue activa y el negocio se sigue facturando a través de ella, por Tesla Electrónica e Ingeniería SA, pero las personas con cargo en ambas compañías son prácticamente las mismas y ambas sociedades comparten incluso el número de teléfono de contacto.

Operaciones irreales y facturas falsas

El fraude a la Hacienda Pública, sin embargo, se produjo a través de la sociedad original, Teduin SA, que en 2004 firmó un acuerdo con OKI Systems Ibérica, la filial española de la tecnológica japonesa OKI, para la distribución de sus televisores y el pago de un 7% de cada venta en concepto de royalties por utilizar su marca. En ese momento, y pese a que existía un consejo de administración, Martín Vicente ejercía de forma efectiva como administrador único de la sociedad, tal y como explica la documentación judicial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Contactados por este periódico, ni Teduin ni su director general han querido hacer declaraciones.

Un ejemplo del desglose de facturas falsas de Teduin. / EPE

El Tribunal Supremo aceptó en su sentencia los hechos probados por la Audiencia Provincial de Madrid en julio de 2021, y es que en los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, y con "el fin de aminorar sustancialmente el importe que se debería haber ingresado al erario público", Martín Vicente presentó declaraciones de Teduin en las que se deducía cuotas de IVA por facturas de OKI "que no reflejaban operaciones reales y que no fueron pagadas por esta". Operaciones que no estaban registradas en los libros de OKI Systems Ibérica y que tampoco aparecían en la contabilidad de Teduin.

Ese baile de facturas, del que cargos de OKI aseguraron no saber nada durante el recorrido judicial, le permitió, según la inspección llevada a cabo por la Dirección General de Grandes Contribuyentes (DCGC), eludir el pago a Hacienda de alrededor de 15 millones de euros en 2009, 19,1 millones en 2010 y 9,3 millones en 2011. En total, aproximadamente 43,5 millones de euros que fueron descubiertos por una inspección que le fue comunicada oficialmente a Martín Vicente en octubre de 2013.

Seis meses después, su mujer decidió transferir varias propiedades a sus hijos y la otra mitad de las acciones de la empresa a Martín Vicente, que se convirtió en dueño de facto de toda la empresa, aunque, como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia, siempre tuvo "el control absoluto de la misma". A principios de 2015, es decir, poco más de un año después de la notificación de Hacienda, ambos fueron citados a declarar.

El Baskonia canceló el patrocinio por impago

El procedimiento judicial no frenó la expansión de la compañía, ya que ahora mismo es una de las grandes protagonistas del sector del televisor entre las marcas españolas. En los cinco últimos ejercicios de Teduin, la empresa superó los 200 millones de euros de facturación en total, y solo en los dos años en que más afectó la pandemia del coronavirus, 2020 y 2021, logró facturar 42,3 y 39,2 millones de euros respectivamente.

Esos dos buenos ejercicios no le impidieron a la compañía, por ejemplo, incumplir su contrato de patrocinio con el Baskonia, equipo de baloncesto de la Liga ACB al que llegaron incluso a dar nombre como TD Systems Baskonia. El 8 de julio de 2021, el equipo anunció la rescisión del acuerdo después de ocho meses en los que la empresa madrileña no habría pagado lo acordado, según informaron medios locales como Noticias de Álava.

"Lamentamos la decisión unilateral del Baskonia de resolver el contrato de patrocinio de TD Systems, que consideramos inadmisible e inaceptable", sseguró la empresa de Martín Vicente tras conocer la resolución del contrato, sosteniendo que se sentía "víctima de una directiva que ha actuado movida por un interés exclusivamente empresarial, sin tener en cuenta las especiales circunstancias de una temporada atípica". Además, TD Systems también patrocinó durante los meses previos a la sección femenina del Movistar Estudiantes y también al Atlético de Madrid.