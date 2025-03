Trump asegura estar "enojado" con Putin aunque admite que se disipará pronto "si hace lo correcto"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo que está "muy enojado" y "furioso" con su homólogo ruso Vladímir Putin por cuestionar el liderazgo de Volodímir Zelenski en Ucrania, informó la cadena NBC. En un cambio de tono radical respecto de su actitud moderada de cara a Rusia, Trump dijo a la periodista de NBC Kristen Welker que se enojó cuando Putin empezó a atacar la credibilidad del presidente ucraniano Zelenski. Trump ha amenazado con nuevos "aranceles" al petróleo ruso y ha dicho que contempla hablar con Putin en los próximos días.

Welker ha explicado que Trump la había llamado para expresarle su disgusto, y en su programa del domingo "Meet The Press" citó directamente la conversación. "Si Rusia y yo no somos capaces de lograr un acuerdo que detenga el derramamiento de sangre en Ucrania, y si me parece que es por culpa de Rusia", entonces impondría "aranceles secundarios a todo el petróleo procedente de Rusia", ha dicho Trump.

El mandatario estadounidense ha explicado a NBC que los "aranceles secundarios" implicarían que "si compras petróleo a Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos". Welker ha indicado también que Trump le ha dicho que se sintió "muy enojado, furioso" cuando Putin comenzó a hacer comentarios sobre la credibilidad de Zelenski y a hablar sobre un nuevo liderazgo para Ucrania.

Trump impulsa un fin para la guerra de más de tres años de Rusia y Ucrania, pero no ha logrado pactar un cese el fuego pese a las conversaciones sostenidas con ambos bandos. Putin rechazó un plan de Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego por 30 días, y el viernes insinuó que Zelenski debería dejar su cargo como parte de un proceso de paz.

Ucrania acusa a Rusia de dilatar las negociaciones mientras continúa con su ofensiva militar. Este fin de semana hubo nuevos ataques en la ciudad fronteriza de Járkov, en el noreste ucraniano. Trump dijo a NBC que Putin sabe que él está enojado, pero aseguró que "tiene una muy buena relación" con el mandatario ruso y que "el enojo se disipa rápidamente... si él (Putin) hace lo correcto".

Aliento a Rusia

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su acercamiento a Moscú preocupan a Kiev y a sus aliados europeos, que temen un acuerdo de paz con condiciones beneficiosas para Moscú. Las amenazas de Estados Unidos de cortar su ayuda militar a Ucrania han alentado la ofensiva rusa. Putin, que lleva 25 años en el poder y ha sido electo repetidas veces sin verdadera oposición, propuso el viernes establecer una "administración de transición" en Ucrania bajo la égida de la ONU y sin Zelenski.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022, Putin justifica la operación en Ucrania como una forma de derrocar al Gobierno de ese país, que considera a las órdenes de Occidente, pese a que Zelenski fue elegido mediante unos comicios legítimos en 2019.

La ley marcial que rige desde el inicio de la ofensiva en Ucrania impide la celebración de elecciones, en un país azotado por bombardeos diarios, con muchos ciudadanos desplegados en el frente y otros que huyeron al exterior. El propio Trump ha mantenido relaciones complicadas con Zelenski, a quien ha llamado "dictador" y con quien se peleó en vivo ante las cámaras durante una visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca el mes pasado.

Estados Unidos anunció el martes que Rusia y Ucrania acordaron detener los ataques en el mar Negro, pero Moscú señaló que la tregua no entrará en vigencia hasta que los aliados de Kiev no levanten ciertas sanciones.