Homenajes a las víctimas del avión de Germanwings diez años después del accidente

Una ofrenda floral en el cementerio de la localidad de Le Vernet, en los Alpes franceses, marcó este lunes el inicio del homenaje por los 10 años de la catástrofe del Airbus A320 de Germanwings, que el copiloto precipitó en una zona montañosa próxima el 24 de marzo de 2015. Se trata del primer acto de una jornada conmemorativa en recuerdo de las 150 personas que fallecieron en ese siniestro, 51 de las cuales eran españoles.

El embajador de España en Francia, Victoriano Redondo Baldrich, y el consejero delegado de Lufthansa (Germanwings era su filial de bajo coste), Carsten Spohr, estaban entre las autoridades presentes en el pequeño camposanto. "Prometimos a las familias que estaríamos a su lado en la medida de nuestras posibilidades. Y estamos cumpliendo esa promesa. Y cumplirla seguirá siendo nuestro obligación", señaló Spohr.

Al término de las ofrendas, se guardó un minuto de silencio y repicaron las campanas de la iglesia de Le Vernet. Los organizadores del homenaje contaban con la presencia de 400 allegados de las víctimas del siniestro, causado por el copiloto Andreas Lubitz, que precipitó el aparato que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf con 144 pasajeros (72 alemanes, 51 españoles y el resto de otras 15 nacionalidades) y seis miembros de la tripulación.

Homenaje en un instituto alemán

El instituto de Haltern am See, en el oeste de Alemania, también conmemoró con un minuto de silencio el décimo aniversario de la caída del vuelo de Germanwings, donde había 16 alumnos y dos profesores del centro educativo. "El dolor permanece: hace diez años la caída del vuelo 9525 de Germanwings conmocionó a nuestro país. Hoy recordamos a las 150 víctimas y sus allegados. No se les olvida", escribió en X Hendrik Wüst, el primer ministro del Land de Renania del Norte - Westfalia, donde se encuentra la pequeña ciudad de unos 40.000 habitantes.

El homenaje de Haltern am See es el mayor de los que se celebran en el país germano, que perdió en total a 72 ciudadanos al chocar contra un macizo montañoso la máquina, que cubría la ruta de Barcelona a Düsseldorf, aunque muchos de los allegados de las víctimas se han desplazado a Francia, al lugar del accidente, para la conmemoración oficial.

A las 10:41 horas, la hora a la que se estrelló el avión, sonaron las campanas en toda la localidad. Aproximadamente un millar de estudiantes del instituto Joseph König depositaron rosas blancas en un memorial erigido para las víctimas en el recinto del centro educativo y después acudieron al cementerio de la pequeña ciudad, en donde están enterrados algunas de ellas, para colocar una corona fúnebre.

Por la noche está previsto que se celebre además una misa en la iglesia de San Sixto en recuerdo de los alumnos de la clase de español, que regresaban a casa tras haber participado en un intercambio en el Institut Giola en Llinars del Vallès, cerca de Barcelona.