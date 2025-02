'Trump Gaza', el suntuoso paraíso 'trumpista' creado con IA que muestra las intenciones del presidente con la Franja

"Gaza 2025, ¿What is next?" El presidente americano Donald Trump ha vuelto a la carga en redes sociales. “Estoy comprometido con comprar y poseer Gaza", argumentaba el republicano a la prensa a bordo del Air Force One el inicio de su idea tanto sorprendente como descabellada, "y al tomar el control, Hamás no volverá a ella, y podemos convertirla en un paraíso: la Riviera de Oriente Próximo".

Esa Riviera ya tiene nombre para Trump, se trata de 'Trump Gaza'. Todos los detalles los muestra en un vídeo subido a su cuenta oficial de Instagram, en donde la IA realiza una reconversión total de la Franja al transformarla en una zona paradisíaca con impresionantes edificios, mercados, playas, restaurantes o incluso discotecas.

En el fragmento, la presencia de Trump va más allá de su personaje. Globos con su cara, pequeñas figuras y una gran estatua del tamaño de la Estatua de la Libertad de Nueva York, todo ello con el rostro del presidente americano, y limado en oro macizo.

Sara Fernández

Una muestra de ostentación y de poder por parte de Trump que viene acompañada de dos personajes reconocibles. Elon Musk, el multimillonario más rico del mundo y líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, siempre en camisa, sale comiendo o tomándose algo, e incluso tirando dinero al aire en una nueva prueba fehaciente de la vanagloria que transmite el vídeo.

Al final del mismo, también vemos en dos tumbonas en una especie de piscina de un resort al mismo Trump junto a Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Con una imagen constante de diversión, mujeres y riqueza, el vídeo cuenta como añadido con una canción como banda sonora. "Donald está listo para hacerte libre, brindando vida a todos para que la vean. Trump Gaza está enviando luz, trayendo a todos una nueva vida", traducía la voz de fondo.

Trump ya ha dejado claro cuál es su proyecto a futuro con la Franja de Gaza, situada en la más delicada de las situaciones y expectante por ver si las negociaciones acordadas para un alto en fuego por el intercambio de rehenes entre Hamás e Israel se desatascan.