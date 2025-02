Un detenido y dos banderas: el incidente inesperado en la actuación de Kendrick Lamar en la Super Bowl

Kendrick Lamar no desaprovechó la oportunidad y entonó la ya icónica letra del Not like us que hace una semana se hizo con el Grammy en la categoría de grabación del año y también la de canción del año, las más importantes de la ceremonia musical realizada en Los Ángeles. Esta vez, el show de medio tiempo de la Super Bowl 2025 fue el altavoz perfecto para hacer llegar a todo el mundo el beef particular del autor de Humble contra Drake.

Samuel L. Jackson y Serena Williams participaron en el espectáculo del rapero de Compton, y es que celebridades como Donald Trump o Taylor Swift pudieron apreciar de primera mano la actuación del autor del último EP GNX. El encuentro entre los Kansas City Chiefs y el Philadelphia Eagles terminó en sorpresa mayúscula, y es que los de Mahomes no competieron durante todo el partido. Un 40-22 en favor de los Eagles que desterró el sueño histórico de lograr tres títulos consecutivos en la poderosa final gestionada por la NFL.

Palestina y Sudán: las dos banderas que portó uno de los 400 participantes en el show de Kendrick Lamar

Sin embargo, los 13 minutos dorados de Kendrick Lamar sobre el Estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans terminaron salpicados con una detención inesperada. En las 400 personas participantes e involucradas en la actuación del rapero, se encontraba un activista que portaba la bandera de Palestina y la bandera de Sudán recogidas en uno de sus bolsillos.

En la retransmisión se puede apreciar como el individuo extiende ambas banderas, con 'Gaza' y 'Sudán' escrito en el centro, durante la canción Tv off, que cerraba el entretiempo, junto al productor Mustard. Las autoridades han dado a conocer que la persona ha sido detenida, después de producirse un movimiento de reivindicación que nadie esperaba. Un corazón y un puño solidario, ambos símbolos de protesta tiñeron algunos de los planos del show del evento deportivo, y es que el activista se montó en uno de los coches de atrezzo para hacerse ver por altura, y a su vez desplazarse.

Roc Nation, compañía organizadora del espectáculo, ha hablado con detalle de lo ocurrido, en donde se ha desmarcado de las teorías que apuntan a su inclusión planificada: "El acto del individuo no fue planeado ni parte de la producción y nunca fue parte de ningún ensayo. Felicitamos a la seguridad por detener rápidamente al individuo que mostró la bandera". Por otra parte, la propia NFL ha querido aclarar que la persona "será expulsada de por vida" de todos los estadios y eventos relacionados con la liga de fútbol americano.