Coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras: "Los gazatíes prefieren vivir entre las ruinas de sus casas que de invitados en una tienda de campaña"

Hace apenas unos días que ha regresado de Gaza, de esa Gaza maltrecha donde los niños de 5 años no van al colegio pero distinguen a la perfección si un bombardeo procede de un avión, un helicóptero o se trata de un dron. Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), regresa de su misión con la esperanza de que les deja en un alto el fuego, frágil, sí, pero alto el fuego al fin.

-¿Cómo está Gaza desde la firma del alto el fuego el pasado 15 de enero y tras 15 meses de guerra?

-Destruida, totalmente destruida. Hay más de un 80% de casas destruidas y la imagen es la de un gran campo de escombros. Eso es lo que ves. Pero la cabeza de la gente está así también; los gazatíes están muy quebrados con sus famililares y amigos muertos, sus sueños rotos...los jóvenes que estaban en la universidad no pueden seguir, los padres que soñaban un futuro para sus hijos pero hace año y medio que no van a la escuela, la gente que todavía tiene seres queridos desaparecidos bajo los escombros... sí, está destruida. Lo que antes era campo, tierras agrícolas, ahora son cementerios. Los cementerios se han extendido.

-Llama la atención los miles y miles de personas que regresaron a sus casas sin perder un minuto después de la firma del alto el fuego sin saber ni tan solo si su casa estaba en pie.

-Las condiciones de vida de las personas desplazadas al sur es durísima; son tiendas hechas con trozos de plásticos, mantas, maderas...sin agua corriente ni electricidad. La gente está muy apiñada, viviendo con gente con la que normalmente no convivirían, sin agua corriente ni electricidad. La mayoría vienen del norte de la franja, de la ciudad de Gaza, y los que saben que su casa está en pie, aunque no tenga ventanas ni ningún tipo de servicios prefieren esto que vivir en una tienda. Cuando hablas con la población, te dicen que prefieren vivir en las ruinas de mi casa que estar de invitado en una tienda en el sur. Además, hay una voluntad de construir, de empezar de nuevo. La esperanza de volver a crear un futuro, aunque esto va a tardar muchísimos años.

-Parece mentira que todavía puedan mantener esa esperanza.

-Hay muchos sueños rotos por las pérdidas tanto de familiares y amigos como de condición social, de posibles futuros estudios, negocios. Lo que ha sido destruido en Gaza no son solo los edificios, es la socidad, el tejido social. La esperanza existe. Piensan volveré al norte, quizá esté mi casa, media casa. Algunos han vuelto y no han encontrado nada o se han encontrado que es inaccesible.

-¿Cómo lo asimilan los que se encuentran en la situación de haber perdido la casa?

-Pues uno de los últimos días, algunos de los compañeros de MSF, personal local, fueron al norte a ver sus casas a ver cómo estaban, si el barrio era habitable. Y la sensación fue agridulce porque algunos estaban muy felices porque su casa estaba en pie, aunque fueran cuatro paredes y poco más porque las ventanas habían explotado y dentro no quedaba nada ya que habían sido saqueadas. Pero el hecho de encontrar el edificio en pie ya les hace felices. Otros, enseñaban solo sus fotos de escombros. Los más afortunados intentaban medir su alegría para no ofender a los que ya no tenían nada.

-¿Le parece un alto el fuego sólido?

-El alto el fuego, tenemos todos la sensación, pende de un hilo, que es muy frágil. Esperamos que se respete. Desde MSF siempre hemos llamado a un alto el fuego duradero, sostenible...definitivo. Esperemos que dure. Cada día que pasa, la gente tiene más esperanza de que dure porque sería un golpe muy duro. Muchos gazatíes piensan que esta guerra ha sido peor que la Nakba ("catástrofe", en árabe, para referirse a destrucción de la sociedad y la patria palestina en 1948 así como el desplazamiento permanente de la mayoría de los árabes palestinos como consecuencia de la fundación del Estado de Israel).

-¿Quizá el alto el fuego dura hasta que se liberen todos los rehenes israelíes?

-Podría ser pero esperemos que no.

-¿Está entrando suficiente ayuda humanitaria en la Franja desde el alto el fuego?

-Ha entrado mucha ayuda humanitaria pero sobre todo comida. La comida era muy necesaria, ha ayudado a que el mercado tenga un poco de todo, que no ha sido el caso durante los 15 meses de guerra. Había momentos que no había de nada. Cuando llegué no había proteina animal desde hace dos meses. Ha entrado también un poco de lo que tiene que ver con tiendas de campaña. Es un inicio pero para reconstruir Gaza hace falta de todo. Hace falta sistema de agua, destruido, de electricidad. Desde el inicio de la guerra todo funciona con generadores, con combustible por lo que también ha entrado mucho combustible. Según leí en un comunicado de Naciones Unidas, hacen falta 20 años para sacar todos los escombros. Y no me extraña. Justo antes de irme puede ir a Rafah, donde fui en mi primera misión en Gaza, y no reconocía nada. Estaba en calles que conocí hace un año, delante de un hospital donde trabajábamos y no reconocía nada.

-¿Cómo ha encajado la población de propuesta de Trump de "limpiar" la Franja y que se vayan a vivir a los países limítrofes?

-En algunos casos, la gente está tan desesperada por el futuro que les espera a sus hijos que se podrían plantear irse a otros lugares. Pero la propuesta de Trump, un desplazamiento forzado de personas, no es aceptable. De momento, los gazatíes está a la expectativa de lo que va a pasar con su llegada porque ha sido un periodo muy impredecible. Desestabiliza mucho a la población la sensación de que todo es impredecible. Se preguntan, ¿puedo empezar a respirar o no? Hay personas que se han llegado a desplazar dentro de la misma Franja de Gaza nueve y diez veces.

-Imagino que la salud mental de la población debe ser muy precaria.

-Los profesionales de la salud mental de MSF dicen que la posguerra será muy difícil. Será el momento de empezar a hacer el luto, mirar hacia atrás. Cuando dejen de estar en modo supervivencia, habrá necedidades inmensas en salud en general y mental en particular. Va a haber mucho trabajo.

-Qué es lo que más les afecta a nivel sanitario.

-Todo. Las consecuencias directas de la guerra como puede ser un bombardeo que sufren quemaduras o imputaciones con un tratamiento muy a largo plazo. Estáan también las dolencias cotidianas fruto del frío, la lluvia que genera enfermedades respiratorias combinadas con hipotermia... las dolencias en la piel.Todos los aspectos de la salud, tanto física como mental, están afectados.

-En particular los niños cómo están.

-Los niños crero que son los más damnificados por la guerra, sobre todo los que tienen edad de estar en el colegio y no pueden, se han abierto espacios de aprendizaje pero no es la escuela como debería ser. No tienen infancia. Hay muchos niños gazatíes en las calles que trabajan. Reparando carreteras, vendiendo comida, tirando de carros... y es algo que no recuerdo haber visto al inicio de la guerra, la primera vez que llegué. Veía niños ociosos, sin colegio, pero no los veía trabajar.

-¿La prohibición de Israel del funcionamiento de la oficina de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) va a hacerse notar en Gaza?

- La UNRWA sigue trabajando en Gaza pero seguramente les va a afectar porque hay muchas negociaciones y autorizaciones que se hacen desde Jerusalén. Tienen muchas actividades en Gaza, una estructura grande, importante y respetada en Gaza. La decisión de Israel de prohibir la UNWRA es dramático, son los que han apoyado a los gazatíes de forma más seguida y estructural. Han estado presentes en muchos aspectos como escuelas, recogida de basura... es dramático.