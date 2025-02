Panamá dará paso libre a los buques de guerra de EEUU por el canal y renunciará a la alianza de la Franja y la Ruta de China

Panamá ha prometido libre paso para buques de guerra estadounidenses a través del canal y se retirará del programa de préstamos de China después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, criticara al gobierno pnameño durante su visita el domingo. Rubio, haciéndose eco de las quejas del presidente Donald Trump sobre la influencia china sobre la vía fluvial, advirtió que Estados Unidos "tomaría las medidas necesarias para proteger sus derechos" a menos que Panamá haga cambios inmediatos, dijo el Departamento de Estado después de que se reuniera con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El líder panameño restó importancia a las tensiones, pero reiteró que su país no renunciará al canal, ya que su gobierno ofreció otras concesiones a Estados Unidos. La autoridad del canal dijo el domingo por la noche que "optimizará la prioridad de tránsito" de los barcos de la Armada estadounidense a través de la vía fluvial. Mulino aseguró a Rubio que los buques de la Armada estadounidense disfrutarían de libre paso, dijo un funcionario estadounidense. Los funcionarios panameños no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre esa afirmación. En diciembre, Trump se quejó de lo que llamó tarifas "exorbitantes" que, según dijo, Panamá cobraba a la Armada y a las empresas estadounidenses por usar el canal y amenazó con retomar el control.

Mulino también dijo que su país no renovaría su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, convirtiendo a Panamá en el primer país latinoamericano en hacerlo. Añadió que su gobierno evaluará si se retira antes de que finalice su acuerdo actual en 2026. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, calificó esa medida como un "paso en la dirección correcta" en una publicación en X. Un funcionario estadounidense dijo que, si bien es positiva, la medida no resuelve completamente las preocupaciones sobre el canal.

En declaraciones a los periodistas después de la reunión del domingo con Rubio, Mulino calificó el encuentro de "respetuoso y cordial". "No siento ninguna amenaza real contra el tratado ni su validez, y mucho menos el uso de la fuerza militar para apoderarse del canal", dijo en español. "No siento eso." Cuando se le preguntó sobre la situación el domingo por la noche, Trump dijo a los periodistas que no cree que sean necesarias tropas para asegurar los intereses estadounidenses en el canal. "China dirige el Canal de Panamá", dijo Trump. "Vamos a revertirlo o algo muy poderoso va a pasar"

Si bien Panamá ha rechazado las acusaciones de Trump, la influencia de China ha ido creciendo en la región. En 2017, un gobierno panameño anterior rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y declaró que había "una sola China", una medida que ha ocurrido en varias naciones latinoamericanas en los últimos años. Panamá se comprometió a unirse al programa de la Franja y la Ruta a finales de 2017, firmando un pacto renovable de tres años. La pertenencia del país se renovará automáticamente nuevamente a fines de 2026, a menos que Panamá -o Pekín- decida rescindir el acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho que siempre respetará la soberanía de Panamá sobre el canal y lo reconoce como una vía fluvial internacional permanentemente neutral. Una filial de Hong Kong de CK Hutchison Holdings, que también tiene su sede en la ciudad asiática, controla dos de los cinco puertos adyacentes del canal, uno a cada lado. Según la Constitución de Panamá, el canal es administrado por la Autoridad del Canal de Panamá y algunos de los peajes van al Tesoro nacional.

El Canal de Panamá ha sido objeto de un mayor escrutinio desde diciembre, cuando Trump se quejó de que está cobrando tarifas exorbitantes a los barcos estadounidenses. Exigió que se reduzcan las tarifas o que Panamá devuelva el canal a Estados Unidos, que lo construyó a principios del siglo XX y se lo cedió a Panamá en 1999 en virtud de un tratado firmado por el presidente Jimmy Carter en 1977, una medida que Trump calificó de “tonta”. El canal de 82 kilómetros que conecta los océanos Atlántico y Pacífico es un activo estratégico importante. También ha sido un cuello de botella para el comercio mundial, ya que Panamá ha sufrido una sequía prolongada que ha impedido los cruces.

En las conversaciones del domingo, Rubio y Mulino también discutieron la migración a través del Darién, una zona selvática entre Colombia y Panamá que, según él, ha visto una disminución del 94% en los cruces ilegales. Mulino ofreció una pista de aterrizaje cercana a la zona para los trámites de repatriación. El viaje de Rubio, que incluyó una visita al canal, fue su primer viaje al extranjero como máximo diplomático estadounidense. Se produjo un día después de que Trump anunciara aranceles del 25% para México y Canadá que entrarán en vigor el martes, así como un arancel del 10% para China.

También se produce en medio de un impulso de Trump para obligar a los países latinoamericanos a recibir deportados de Estados Unidos, muchos de ellos de Centroamérica. Una disputa con el presidente colombiano Gustavo Petro la semana pasada resultó en la amenaza de imponer aranceles a uno de los aliados regionales más fuertes de Estados Unidos.