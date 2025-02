Sheinbaum, tras confirmarse los aranceles de Trump: "México no quiere confrontación"

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado tras la imposición de aranceles del Ejecutivo estadounidense que "México no quiere confrontación" y ha propuesto al presidente Donald Trump a trabajar de manera conjunta "si lo que EEUU quiere es combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia", puesto que "no es con aranceles como se resuelven los problemas".

"México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no", ha sentenciado la mandataria en un comunicado publicado en la red social X.

En la misma línea, Sheinbaum ha propuesto a Trump la conformación de una mesa de trabajo conjunta con sus "mejores equipos de seguridad y salud pública", insistiendo en solo "hablando y dialogando" podrá solucionarse la situación. "Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho", ha apostillado. Así las cosas, la mandataria ha rechazado "categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio", devolviendo la acusación a su homólogo.

La presidente mexicana ha subrayado el compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico y ha espetado que, "si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año". "Si el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población", ha apostillado Sheinbaum.

Momentos antes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha asegurado que "Canadá está preparada" para responder ante los aranceles del 25 por ciento anunciados por Donald Trump, que afectan también a los productos procedente de Canadá y ha afirmado que se reunirá con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para abordar juntos la situación.

Ambas declaraciones llegan después de que Donald Trump haya firmado este mismo sábado las órdenes ejecutivas anunciada el viernes por su Administración para imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, y del 10% a las de China, por la "gran amenaza de los extranjeros ilegales y de las drogas mortales" como el fentanilo.

La portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, fue quien confirmó el viernes que los aranceles contra las importaciones de México, Canadá y China entrarían en vigor este sábado. Leavitt señaló que "tanto Canadá como México han permitido una invasión sin precedentes de fentanilo ilegal".

Esto se produce después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, haya reiterado a Estados Unidos que si finalmente impone aranceles del 25% a las importaciones habrá una respuesta "decidida" y "contundente", pero "razonable" por parte de Ottawa.