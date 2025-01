El Brexit cinco años después: 6 claves de una decisión con más sombras que luces

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea. Una salida apoyada por un 52% de los británicos en el referéndum de 2016 y que se produjo tras más de tres años de duras negociaciones con Bruselas. Cinco años después, la mayoría de los británicos considera que el Brexit fue una mala decisión y lamenta las promesas incumplidas por parte de sus principales impulsores, entre ellas el crecimiento económico, la mejora de los servicios públicos y la reducción de la cifra de llegadas de inmigrantes. Repasamos en seis claves por qué el Brexit ha sido un fracaso hasta ahora y cuál puede ser el rumbo de las relaciones entre el Reino Unido y la UE bajo el nuevo Gobierno laborista.

Este aumento se debe a la relajación en la concesión de visados impulsada por el Gobierno de Boris Johnson tras la pandemia, algo que provocó una llegada importante de c iudadanos de países de fuera de la UE para ocupar vacantes en el sector sanitario y de los cuidados. “Para las personas que valoran vivir en una sociedad multicultural y multiétnica, el Brexit ha sido una ventaja enorme. Se ha pasado de una inmigración principalmente blanca caucásica a otra mucho más diversa”, ha asegurado esta semana el politólogo John Curtice , colaborador en un reciente informe publicado por el centro de pensamiento ‘UK in a Changing Europe’, en un encuentro con periodistas extranjeros en Londres.

Según el informe de ‘UK in a Changing Europe’ , las inversiones en el país son un 10% inferiores a lo previsto en caso de haber permanecido en la UE, algo que ha reducido la productividad y que ha tenido un impacto estimado de un 1% sobre el Producto Interior Bruto (PIB). A pesar de que es difícil atribuir la caída de las inversiones exclusivamente al Brexit, el Reino Unido ha obtenido peores resultados que el resto de países del G7 en esta materia, mientras que la inversión privada se ha estancado desde 2016 a pesar de haber registrado un rápido crecimiento en los años previos.

La salida de la UE ha tenido un impacto en la exportación de bienes manufacturados, con una caída del volumen del comercio de mercancías del 9,4% desde 2019 . Este impacto ha sido amortiguado por los buenos resultados en materia de exportación de servicios, los cuales han logrado adaptarse mejor que los bienes manufacturados al no sufrir los problemas de una frontera dura ni los controles físicos en la aduana. Este factor ha hecho que el Brexit tenga un impacto negativo menor de lo esperado en materia comercial.

A pesar de que la inversión en el NHS se ha incrementado sustancialmente desde el Brexit –en gran parte debido a los efectos de la pandemia–, el servicio sanitario británico sigue contando con importantes problemas de productividad y largas listas de espera para los tratamientos no urgentes. Los cambios en la fuerza de trabajo, marcados por la sustitución de sanitarios procedentes de países europeos por profesionales de fuera de la UE, ha ralentizado el proceso de adaptación y ha repercutido en la eficiencia del servicio.

Las promesas incumplidas en materia económica, migratoria y sanitaria han provocado un aumento del número de personas que se arrepienten de haber abandonado la UE cinco años después, algo que ha dado lugar a un nuevo término: el ‘Bregret’. Según una encuesta reciente, un 56% de los británicos votaría a favor de volver al club comunitario, frente a un 44% que votaría en contra. Otra encuesta, elaborada por el centro demoscópico YouGov, señala que un 55% de los votantes cree que fue un error abandonar la UE, frente a un 30% que lo considera acertado.

A pesar de que la balanza se inclina ahora a favor de reingresar en la UE, la proporción de votantes del Brexit que darían marcha atrás sigue siendo relativamente pequeña. “Este cambio no se debe tanto a que los que votaron a favor del Brexit hayan cambiado de opinión, sino más bien a que mucha gente que no votó en el referéndum –incluidos los que no tenían edad para votar– está a favor de reingresar”, asegura el politólogo John Curtice. La gran mayoría de los partidarios del Brexit responsabilizan al Partido Conservador del fracaso del Brexit y destacan su incapacidad para sacar el máximo provecho de la salida de la UE.