Elon Musk se "une" con España: ¿Por qué Space X se ha encargado del lanzamiento del ambicioso satélite SpainSat NG I?

550 toneladas, 22.800 kilogramos de carga de almacenamiento en órbitas bajas y reutilizable. El poderoso Falcon 9cumple la mayor parte de los requisitos para ser uno de los cohetes más potentes del planeta. Elon Musk, de nuevo presente en el proyecto espacial. El hombre más rico del planeta es también el más influyente, y su empresa de fabricación aeroespacial Space X, ha cumplido un nuevo desafío la noche del miércoles al jueves en el archiconocido Cabo Cañaveral, en Florida.

A las 2:34 horas en España se ha producido el envío del satélite español SpainSat NG I a bordo del cohete americano. Será el primero de los dos (el NG II) que tiene planeado lanzar el consorcio liderado por divisiones españolas, además de las francesas, de las empresas Airbus y Thales. Las cifras, aquí de nuevo, son imponentes: 7 metros de altura, 3 de ancho, 6 toneladas de peso y sobre todo 2000 millones de euros de inversión, de las que 1300 serán de los Ministerios de Defensa y Ciencia.

El operativo de ambos satélites gemelos, los más desarrollados de todos los construidos en Europa, ocuparán prácticamente todo el globo, desde Singapur hasta Denver. Posiciones geoestacionarias para cubrir Europa, Oriente Medio, África, Asia y América con el objetivo de garantizar la seguridad y las comunicaciones con conectividad segura. La OTAN y otros países aliados se beneficiarán de la propuesta de las Fuerzas Armadas Españolas.

¿Por qué Elon Musk?

Hasta la fecha, el cohete de Musk ha completado hasta 426 misiones, lo que lo convierte en una garantía de transporte aeroespacial. La firma de Musk se ha planteado realizar en 2025 entre 175 y 180 lanzamientos, y para el CEO de Hisdesat, la empresa que ha gestionado la construcción de los satélites y que coordinará como operadora oficial de los mismos, ya ha reconocido la "capacidad extrapotencial de subir a la órbita geoestacionaria" del Falcon 9.

La realidad es que el plano contextual internacional y el mercado empresarial aeronáutico han orientado a la hora de escoger el cohete de dos etapas, impulsado por queroseno y oxígeno líquido, más allá de los adaptables del dispositivo que permiten reducir más el coste del lanzamiento.

Los lanzadores rusos como Yenisey, Volga o Amur están 'fuera de combate' para ser seleccionados, al no poder disponer de acuerdos empresariales en perjuicio al país de Putin por las sanciones y prohibiciones de carácter internacional debido a la invasión de Ucrania. Por otra parte, el mercado no ha ayudado y es que Arianespace y su Ariane 6, cohete oficial de la ESA (Agencia Espacial Europea) no puso sobre la mesa una oferta formal para transportar la misión, que, sin embargo, sí que compró el lanzamiento del satélite CSO-3 de las Fuerzas Armadas Francesas para este 26 de febrero.