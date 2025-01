El príncipe Enrique llega a un acuerdo con el grupo mediático Murdoch y pone fin a su "cruzada moral"

El príncipe Enrique de Inglaterra ha llegado este miércoles a un acuerdo en su demanda contra el grupo mediático de Rupert Murdoch, el News Group Newspapers (NGN), por supuesta recopilación ilegal de información, según ha anunciado el abogado del hijo del rey Carlos III. El juicio debía de iniciarse este mismo miércoles, pero no llegó a hacerlo debido a la consecución de este pacto legal.

Enrique, de 40 años, pone de esta manera el broche a un caso que planteó como "una cruzada moral" contra el grupo de Rupert Murdoch por la intromisión en su vida privada. En este caso en concreto, se querellaba contra el editor del sensacionalista 'The Sun' y del ahora desaparecido 'News of the World' en el Tribunal Superior de Londres, alegando que NGN obtuvo ilegalmente información privada sobre él desde 1996 hasta 2011.

El príncipe ya ganó una batalla judicial contra el grupo Mirror, que se vio obligado a pagar 163.000 euros de indemnización por daños y perjuicios contra el hijo menor del monarca británico.