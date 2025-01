El juez impone una condena simbólica a Trump, primer presidente convicto de EEUU

Pese a sus ímprobos esfuerzos para evitarlo, Donald Trump es ya el primer presidente de Estados Unidos sentenciado por una condena penal y dentro de 10 días jurará por segunda vez el cargo como la primera persona que llega al Despacho Oval con una mancha inédita en su expediente vital y legal: delincuente.

Este viernes, tras meses de esfuerzos del republicano y sus abogados por anular o retrasar el momento, el juez Juan Merchan ha dictado en un tribunal de Nueva York la sentencia, que llega ocho meses después de que un jurado popular de 12 ciudadanos declarara al expresidente culpable de 34 cargos penales por falsificar documentos para tratar de ocultar los pagos para silenciar en la campaña de 2016 a la estrella del porno Stormy Daniels sobre una supuesta relación sexual entre ambos.

Como había anticipado ya Merchan cuando anunció la fecha para la sentencia, esta ha cobrado la forma de lo que se conoce como una exención incondicional, que no incluye ningún castigo de cárcel o económico para Trump. Al ser ya firme, abre las puertas a que Trump ponga en marcha un proceso de apelación, en el que puede acabar exonerado. De momento, en cualquier caso, su peso simbólico es enorme y Trump es ya un delincuente convicto y sentenciado.

Comparecencia virtual

El presidente electo ha optado por comparecer de modo virtual en la vista desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, con una conexión por vídeo con el mismo tribunal del bajo Manhattan donde fue juzgado y, tras un proceso de siete semanas, condenado en mayo. Se le ha visto haciendo gestos de negación con la cabeza conforme Joshua Steinglass, uno de los integrantes de la oficina del fiscal Alvin Bragg, repasaba la condena, las "abrumadoras pruebas" que llevaron a ella y acusaba al presidente de haber propagado "desdén por las instituciones y el estado de derecho" en lugar de remordimiento.

"Este acusado ha causado daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia penal y ha puesto en peligro a trabajadores del tribunal", ha denunciado el fiscal, que ha acusado a Trump de "ataques incesantes e insustanciados" tanto al juez como a la fiscalía y al jurado y de "animar a otros a rechazar el veredicto".

Tras la intervención de Steinglass y de Todd Blanche, el abogado de Trump que le acompañaba en Florida, ha tomado la palabra el republicano. "Esta ha sido una experiencia terrible", ha dicho Trump, que ha tildado todo lo sucedido como "un enorme golpe" a Nueva York y su sistema judicial.

En una intervención que ha durado unos cinco minutos, Trump se ha vuelto a declarar "totalmente inocente" y ha lanzado otra diatriba contra el caso, sugiriendo de nuevo sin ninguna prueba que se ha tratado de una operación política urdida por su "oponente" inicial en las elecciones, el presidente Joe Biden. "Ha sido una caza de brujas política para dañar mi reputación y que perdiera las elecciones, algo que obviamente no funcionó", ha dicho. "Se me ha tratado de forma muy, muy injusta", ha concluido.

"Caso extraordinario"

Justo a continuación Merchan ha tomado la palabra. Ha empezado reconociendo que este ha sido "un caso realmente extraordinario" pero también ha asegurado que, una vez que se cerraban las puertas de la sala para desarrollarse el juicio, era como cualquier otro.

El magistrado ha apuntado a las amplias protecciones que da el cargo de la presidencia, pero ha subrayado que esas protecciones "no dan el poder de borrar el veredicto de un jurado" y ha dicho que no son un factor atenuante. "No reducen la seriedad del crimen ni justifican su comisión", ha dicho Merchan, antes de dictar formalmente una sentencia que ha reconocido influenciada por la victoria electoral de Trump.

"Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de un juicio de condena, sin infringir en el cargo más alto de la nación, es la exención incondicional. Por lo tanto, en este momento, impongo esa sentencia que cubre los 34 cargos", ha proclamado Merchan, que se ha despedido de Trump deseándole "que Dios le acompañe conforme asume su segundo mandato".

Sorpresa del Supremo

Las esperanzas de Trump de evitar el momento se desvanecieron el jueves, cuando cinco de los nueve jueces del Tribunal Supremo, incluyendo dos de la mayoría conservadora, se negaron a aceptar su recurso de última hora para suspender la vista de este viernes.

El presidente del Alto Tribunal, John Roberts, y Amy Coney Barrett, nombrada por Trump en su primer mandato, se sumaron a las tres juezas progresistas para desestimar el recurso alegando, entre otros argumentos, que "la carga que la sentencia impondrá a las responsabilidades del presidente electo es relativamente insustancial". Cuatro jueces conservadores, incluyendo otros dos que nombró Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh), se opusieron a esa resolución.

Fue una inusual y en cierta forma sorprendente muestra de independencia de un Supremo que, desde que Trump aseguró la supermayoría conservadora, ha tomado muchas decisiones favorables al republicano, incluyendo una extensa y polémica ampliación de la inmunidad presidencial. Que cuatro jueces conservadores indicaran que apoyaban a Trump, no obstante, también apunta a la posibilidad de que el tribunal vuelva a inclinarse a su favor si el caso llega a ellos de nuevo en el proceso de apelaciones. Trump no puede perdonarse a sí mismo desde la presidencia porque se trata de un caso estatal.

Antes de la vista de este viernes, y tras la decisión del Supremo la víspera, Trump compareció ante la prensa en Mar-a-Lago para lanzar duros ataques al juez Merchan, contra el que ya ha presentado un recurso civil. "Vamos a apelar en cualquier caso, porque francamente es una vergüenza", dijo. A la vez, consideró que la decision del Supremo era "justa", pues pone en marcha el proceso para que inicie su apelación.

Este viernes, una vez concluida la vista de sentencia, ha acudido a su plataforma, Truth Social, para insistir en su denuncia de la resolución. "Lo acontecido hoy fue una farsa despreciable y ahora que ha terminado apelaremos este fraude, que no tiene mérito, y restauraremos la confianza de los estadounidenses en nuestro otrora gran sistema de justicia", ha escrito.