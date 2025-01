2024 fue el año más cálido de la historia, y sus causas se encuentran en el Amazonas: "Se ha transformado en el sumidero de carbono más importante"

“Esto es el colapso climático, en tiempo real. Debemos salir de este camino hacia la ruina, y no tenemos tiempo que perder”. No fue el mensaje de Año Nuevo más esperanzador por parte del secretario general de la ONU, Antònio Guterres. La realidad es que el 2024 ha sido un año histórico en lo aciago en muchos aspectos. No hace falta que nos alejemos de nuestras fronteras, y es que el desastre meteorológico de la DANA que causó más de 200 fallecidos es solo un ejemplo del riesgo que conlleva tentar al cambio climático.

Los datos que ofrece la Organización Meteorológica Mundial describen, tal y como menciona la derivación de la ONU, una "década de calor mortal" que ha llegado a su nivel más alto este año y que se espera que progrese si se continúa la misma dinámica de fenómenos y comportamientos. "El cambio climático intensificó 26 de los 29 fenómenos meteorológicos estudiados por la Atribución Meteorológica Mundial", argumenta el informe, "y se añadieron 41 días de calor peligroso en 2024, perjudicando la salud humana y los ecosistemas".

El año más marcado por desastres climáticos extremos. La propia OMM destaca como potenciador la 'acción reacción' natural producida por la anómala sequía del Amazonas, una de las zonas tensionadas más importantes a nivel ambiental y científico para la regulación del efecto invernadero. Sumado a muchos otros de estos fenómenos, estuvo influido de causa por un denominador común: 'El Niño'.

¿Qué es 'El Niño'?

'El Niño' es un fenómeno climático que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, lo que afecta los patrones climáticos a nivel global. Este evento puede provocar un aumento de las temperaturas , ya que el calor liberado por el océano eleva la temperatura promedio del planeta. Además, produce alteraciones en el clima, como sequías en algunas regiones y lluvias intensas en otras.

Aunque 'El Niño' no es una causa directa del cambio climático, puede intensificar sus efectos al aumentar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La OMM aclara: "A medida que se aumenten la media de temperaturas, la influencia del cambio climático prevalece cada vez más sobre otros fenómenos naturales que afectan al clima".

La Amazonia, "crucial para la estabilidad del clima global"

“Es el sumidero de carbono terrestre más importante del mundo, por lo que resulta crucial para la estabilidad del clima global", comenta con rotundidad la organización. La selva amazónica ha sufrido este año dos agitaciones correlacionadas que destruyeron amplias zonas del bioma. Sin embargo, la zona es declarada de tensión al ser un arma de doble filo. Su superficie es mayor que la de la India, lo que grandifica su estado en una mayor repercusión y posee cerca del 20% del agua dulce del mundo.

Considerada una zona de extendida polémica por las políticas aplicadas a la deforestación y mano en su entorno natural, la propia OMM ha querido afirmar que la sequía histórica producida en la zona del Amazonas, que provocó los destructivos incendios que vinieron después, es un peligro arraigado con el que se potencia la mala gestión climática. "Acabar con la deforestación protegerá ambos ecosistemas de la sequía y los incendios forestales, ya que la vegetación densa es capaz de absorber y retener la humedad”. El peor año de incendios de 2005 son solo un punto de inflexión climática que puede provocar un efecto rebote en la emisión de carbono. Una mayor protección de la zona estabilizará el nuevo récord de temperaturas esperado para 2025.