Los dos motivos geopolíticos de Donald Trump en su ambición por conquistar el canal de Panamá

Donald Trump no será oficialmente reelegido como presidente de los Estados Unidos hasta la investidura celebrada en el Capitolio este próximo 20 de enero. No obstante, desde que el republicano se hiciera con el poder tras batir en votos a Kamala Harris en noviembre, son muchas las novedades las que le han acompañado en esta "previa de su segundo turno".

Miembros impredecibles y peculiares en su gabinete como Elon Musk o Robert Kennedy JR.; y declaraciones de medidas polémicas a futuro. Novedades con sabor a incógnita para un nuevo, Estados Unidos, en el que su próximo líder ya ha empezado fuerte con un tono más amenazante y presionante de lo que suele ser habitual en un siempre mediático Trump.

A las intenciones claras de comprar la isla de Groenlandia a Dinamarca por parte del hombre emblema del movimiento MAGA se le sumó el atrevido deseo de cambiar el nombre del Golfo de México al "Golfo de Estados Unidos". Una actitud conquistadora y aparentemente impulsiva que ha pillado también con el pie cambiado a Canadá, que en plena crisis política tras la dimisión del primer ministro Justin Trudeau tendrá que afrontar una difícil gestión en exteriores con protección limitada en aranceles frente a las claras intenciones de Trump de hacerse con la nación de norte América. "Ellos lo quieren", aludía el presidente.

Trump ha querido demostrar su uso de poder y su anhelo de aumentarlo en los años venideros como dueño de la Casa Blanca. Sin embargo, en el caso del órdago por el Canal de Panamá existen dos razones fundamentadas que desarrollan una estrategia geopolítica y social. El elemento discursivo de Trump parece ser solo el primer paso de un plan de control en materia de inmigración y comercio.

Hacerse con el canal de Panamá: el flujo de migrantes en el Tapón de Darien y rebajas en los aranceles

Los panameños recibieron con inquietud la "palabra de ley" de Donald Trump de hacerse a toda costa con el canal. Y es que a pesar de estar hechos en el día a la presencia del ejército norteamericano en las inmediaciones e incluso haber sufrido una invasión, la soberanía de la nación panameña sobre el gigante cauce parecía irrebatible hasta estos días.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el ministro de asuntos exteriores, Javier Martínez-Acha, bajaron los humos a Trump defendiendo que "no era negociable" el canal. Pero la intimidación de Trump, con una fuerza política poderosa al frente de la nación americana, prevé no cortarse de raíz con una simple negativa al acuerdo, llegando a no descartar la "coerción militar" o el "cordón económico".

Nada más lejos de la realidad, Trump contaba con el 'no' de Panamá. Todo entra dentro de su mecánica por alcanzar la mejoría en un acuerdo de control desde que en 1990 se cedió la autonomía al país centroamericano. Por un lado, Trump quiere esperar garantía de Mulino a la hora de "endurecer" en el trabajo de detención del flujo de migrantes a través del Tapón del Darién, el tramo selvático que cientos de miles de migrantes han cruzado en su camino hacia el norte, alimentando fuertes rachas de afluencia de extranjeros gracias al paso intermedio entre el Océano Atlántico y Pacífico.

Unas competencias del cónclave que serían un logro para Estados Unidos también en el campo comercial. Las aduanas aumentaron sus tarifas debido a que la Autoridad del Canal de Panamá tuvo que hacer frente a los costes de un embalse-respuesta por sequía. El canal siempre ha servido como "atajo comercial y económico" en fletes para los buques de mercancía. Un descuento en los 64 kilómetros de paso para las embarcaciones americanas se enmarca también como objetivo en la nueva agenda del conquistador y no tan impulsivo Trump.